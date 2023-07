Box Office Report: 100 करोड़ के करीब पहुंची सत्यप्रेम की कथा, नीयत और 72 हूरें का बॉक्स ऑफिस खाता बंद

Box Office Report बॉक्स ऑफिस पर इस समय कई बड़ी फिल्मों के बीच टक्कर देखने को मिल रही है। जहां 17 दिन के बाद कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म सत्यप्रेम की कथा वीकेंड पर अच्छा कारोबार कर रही है तो वहीं 72 हूरें और विद्या बालन की फिल्म नीयत का बॉक्स ऑफिस पर खाता पूरी तरह से बंद हो चुका है। यहां पर देखें पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट।

नई दिल्ली, जेएनएन। Box Office Report: पिछले कुछ महीने बॉलीवुड फिल्मों के लिए काफी कॉम्पिटेटिव भरे रहे। जहां जून में आदिपुरुष और सत्यप्रेम की कथा जैसी बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर टक्कर लेती दिखाई दीं, तो वहीं जुलाई में भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिला। जहां सत्य घटना से प्रेरित '72 हूरें' ने बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी, तो वहीं विद्या बालन भी अपनी 'नीयत' के साथ अपनी जासूसी दिखाने से बिल्कुल भी पीछे नहीं रहीं। हालांकि, इसके बाद भी कार्तिक आर्यन-कियारा आडवाणी स्टारर 'सत्यप्रेम की कथा' ने दोनों ही फिल्मों को पछाड़ दिया है। बॉक्स ऑफिस पर सभी फिल्मों का कैसा हाल रहा, यहां पर पढ़ें पूरी रिपोर्ट। वीकेंड पर संभली कार्तिक आर्यन की 'सत्यप्रेम की कथा' कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की फिल्म 'सत्यप्रेम की कथा' बीते महीने जून में रिलीज हुई थी। भूल-भुलैया 2 के बाद एक बार फिर से दोनों की जोड़ी को स्क्रीन पर देखकर ऑडियंस खुशी से झूम उठी थी। समीर विद्वांस के निर्देशन में बनी इस फिल्म का कलेक्शन टॉम क्रूज की फिल्म 'मिशन इम्पॉसिबल-7 के आने से काफी ज्यादा घट गया था। हालांकि, 17 दिनों के बाद भी फिल्म ने अपनी सिनेमाघरों में पकड़ बना रखी है। सत्य प्रेम की कथा ने वीकेंड पर खुद को संभालते हुए रविवार को सिंगल डे पर 2.58 करोड़ की कमाई की है। इंडिया में इस फिल्म ने 77.69 करोड़ की टोटल कमाई की है, जबकि वर्ल्डवाइड फिल्म 111. 4 करोड़ कमा चुकी है। 72 हूरें और नीयत की थम गई बॉक्स ऑफिस कमाई अशोक पंडित की फिल्म '72 हूरें' रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई थी। मेकर्स ने ये दावा किया था कि सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन ने फिल्म के ट्रेलर को सर्टिफिकेट नहीं दिया है। फिल्म को विवादों में लाने के बावजूद जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई, तो लोगों पर कुछ खास इम्पेक्ट नहीं छोड़ सकी। 72 हूरें का बॉक्स ऑफिस पर खाता बंद हो चुका है। इस फिल्म ने महज बॉक्स ऑफिस पर टोटल 1.61 करोड़ की कमाई की। इस फिल्म का कलेक्शन अब थम चुका है। इसके अलावा विद्या बालन की फिल्म 'नीयत' का 7 दिन का कलेक्शन ही सामने आया है। फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर टोटल 5.79 करोड़ और वर्ल्डवाइड 6.9 करोड़ की कमाई की है।

Edited By: Tanya Arora