    Akhanda 2 Collection Day 1: आ गया 'अखंडा-2' का रिजल्ट, जानिए क्या Dhurandhar का धुंआ निकालने में सफल रही फिल्म!

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 09:02 PM (IST)

    Akhanda 2 Collection: नंदमुरी बालाकृष्णा की फिल्म 'अखंडा-2' की कहानी को भले ही दर्शकों ने नापसंद किया हो, लेकिन एडवांस बुकिंग कमाई की बदौलत पहले दिन य ...और पढ़ें

    अखंडा 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे-1 / फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'धुरंधर' की दीवानगी के बीच 2025 मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक 'अखंडा-2' थिएटर में आ चुकी है। एडवांस बुकिंग में जोरदार कमाई करने वाली साउथ स्टार नंदमुरी बालाकृष्ण की इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कपिल शर्मा की कॉमेडी मूवी 'किस-किसको प्यार करूं-2' से टक्कर ली।

    'अखंडा-2' का फर्स्ट पार्ट सुपरहिट था और ट्रेलर देखने के बाद सीक्वल से भी फैंस की काफी उम्मीदें जुड़ी हुई थीं। हालांकि, कहानी के मामले में ये फिल्म पिछड़ गई। कहानी को तो ऑडियंस ने लॉजिकलेस बता दिया, लेकिन नंदमुरी बालाकृष्णा की फैन फॉलोइंग ने इस फिल्म को पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर फायदा करवाया या नहीं, इसका रिजल्ट भी सामने आ चुका है। शुक्रवार का अर्ली कलेक्शन आउट हो चुका है। पहले दिन फिल्म 'धुरंधर' का खेल बिगाड़ने में सफल रही या नहीं, नीचे देखें आंकड़े:

    'अखंडा-2' में फ्राइडे को इतने करोड़ से की ओपनिंग

    नंदमुरी बालाकृष्णा की इस फिल्म से सलमान खान की 'बजरंगी भाईजान' में नजर आईं 'मुन्नी' उर्फ हर्षाली मल्होत्रा ने भी काफी सालों बाद फिल्मों में वापसी की थी। फिल्म को तेलुगु के अलावा हिंदी-तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषा में रिलीज किया गया है। दुनियाभर में 2100 स्क्रीन्स पर रिलीज इस मूवी ने रिलीज से पहले ही 104 करोड़ का बिजनेस कर लिया था और अब इस फिल्म ने 'धुरंधर' के भी छक्के छुड़ा दिए हैं।

    बॉक्स ऑफिस पर पैनी नजर रखने वाले बॉलीवुड मूवी रिव्यूज डॉट.कॉम की रिपोर्ट्स के मुताबिक, अखंडा 2 ने शुक्रवार को वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 36 से 40 करोड़ के बीच का किया है। आंध्रप्रदेश और तेलंगाना में फिल्म की कमाई 26 से 30 करोड़ के बीच हुई है। पहले ही दिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर का खेल बिगाड़ती नजर आ रही है।

    इतने करोड़ के बजट में बनी है 'अखंडा-2'

    पांच भाषाओं में रिलीज हुई अखंडा 2 का ये अर्ली कलेक्शन और फाइनल नहीं हैं, सुबह तक इन आकंड़ों में थोड़ा बदलाव देखने को मिल सकता हैं। धुरंधर से इस फिल्म का कॉम्पीटिशन हिंदी भाषा की कमाई में नहीं, बल्कि दुनियाभर के कलेक्शन के मामले में है। अखंडा 2 के बजट की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक मूवी का बजट 200 करोड़ के आसपास का है।

