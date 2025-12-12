Akhanda 2 Collection Day 1: आ गया 'अखंडा-2' का रिजल्ट, जानिए क्या Dhurandhar का धुंआ निकालने में सफल रही फिल्म!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'धुरंधर' की दीवानगी के बीच 2025 मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक 'अखंडा-2' थिएटर में आ चुकी है। एडवांस बुकिंग में जोरदार कमाई करने वाली साउथ स्टार नंदमुरी बालाकृष्ण की इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कपिल शर्मा की कॉमेडी मूवी 'किस-किसको प्यार करूं-2' से टक्कर ली।

'अखंडा-2' का फर्स्ट पार्ट सुपरहिट था और ट्रेलर देखने के बाद सीक्वल से भी फैंस की काफी उम्मीदें जुड़ी हुई थीं। हालांकि, कहानी के मामले में ये फिल्म पिछड़ गई। कहानी को तो ऑडियंस ने लॉजिकलेस बता दिया, लेकिन नंदमुरी बालाकृष्णा की फैन फॉलोइंग ने इस फिल्म को पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर फायदा करवाया या नहीं, इसका रिजल्ट भी सामने आ चुका है। शुक्रवार का अर्ली कलेक्शन आउट हो चुका है। पहले दिन फिल्म 'धुरंधर' का खेल बिगाड़ने में सफल रही या नहीं, नीचे देखें आंकड़े:

'अखंडा-2' में फ्राइडे को इतने करोड़ से की ओपनिंग नंदमुरी बालाकृष्णा की इस फिल्म से सलमान खान की 'बजरंगी भाईजान' में नजर आईं 'मुन्नी' उर्फ हर्षाली मल्होत्रा ने भी काफी सालों बाद फिल्मों में वापसी की थी। फिल्म को तेलुगु के अलावा हिंदी-तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषा में रिलीज किया गया है। दुनियाभर में 2100 स्क्रीन्स पर रिलीज इस मूवी ने रिलीज से पहले ही 104 करोड़ का बिजनेस कर लिया था और अब इस फिल्म ने 'धुरंधर' के भी छक्के छुड़ा दिए हैं।