Akhanda 2 X Review: 'कॉमन सेंस नाम की चीज होती है', अखंडा 2 देखकर क्यों आगबबूला हो रहे हैं दर्शक?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नंदमुरी बालाकृष्णा की फैंटेसी एक्शन ड्रामा फिल्म 'अखंडा 2: तांडवम' के ट्रेलर को देखने के बाद फैंस इस तेलुगु मूवी की तारीफों के पुल बांध रहे थे। हर किसी को ये लग रहा है था कि मूवी बॉक्स ऑफिस पर आते ही 'धुरंधर' को सिंहासन से उतारने में कामयाब हो सकती है।

लंबे इंतजार के बाद तमिल-तेलुगु, हिंदी और मलयालम भाषीय फिल्म 'अखंडा-2' अब थिएटर में आ चुकी है, लेकिन इस बार नंदमुरी बालाकृष्णा की फिल्म पर फैंस सवाल उठा रहे हैं। क्यों 'अखंडा-2' से खुश नहीं हैं फैंस और सोशल मीडिया पर उन्होंने फिल्म को दिए कैसे रिव्यू, आगे पढ़ें पूरी डिटेल्स:

क्यों लोगों को नहीं पसंद आई अखंडा 2? साल 2021 में जब बोयापति स्रीनु की फिल्म 'अखंडा' रिलीज हुई थी, तो उसे न सिर्फ दर्शकों से पॉजिटिव रिस्पांस मिला था, बल्कि मूवी ने कमाई में भी रिकॉर्ड बनाया था। हालांकि, अखंडा 2 के साथ काफी उल्टा हुआ है। इस फिल्म को देखकर फैंस सिर्फ निराश ही नहीं, बल्कि काफी गुस्सा भी हो रहे हैं।

दूसरे यूजर ने लिखा, "अखंडा-2 का पहला पार्ट वर्क किया, क्योंकि उसमें बालाकृष्णा का सरप्राइज रोल था और शानदार परफॉर्मेंस के साथ थमन का इम्पेक्टफुल म्यूजिक था। इस बार रोल में कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं था। इमोशन सही से नहीं डाले, कहानी एकदम फ्लैट थी"।

यूजर्स ने लिखा हम बुद्धू नहीं है इस फिल्म को देखने के बाद एक यूजर ने अपना गुस्सा व्यक्त करते हुए लिखा, "मैं बार-बार ये कहता हूं कि हम पागल नहीं हैं, जो एक कमर्शियल फिल्म में लॉजिक ढूंढेंगे, लेकिन कॉमन सेंस नाम की चीज होती है, जो सिम्हा और लीजेंड में तो काफी हद तक मौजूद है, लेकिन अखंडा 1 और 2 में नहीं हैं"।

एक ने अखंडा 1 को बालाकृष्णा की सबसे बेस्ट फिल्म बताया, लेकिन अखंडा 2 को लेकर लिखा, "अखंडा 2 ने अपना कोई प्रभाव नहीं छोड़ा है। शुरूआती सीन से लेकर इसके कोर प्वाइंट को समझाने तक, कोई इम्पेक्ट ही नहीं है। पहला हाफ ठीकठाक था"।

फर्स्ट हाफ को वीक बताते हुए एक अन्य यूजर ने लिखा, "पहला हाफ वीक है और इंटरवल के बाद तो इस मूवी को झेलना भी मुश्किल है। लॉजिकलेस सीन हैं और सिर्फ एक्शन ही है। हीरोइन सिर्फ जजिकाया गाने में है..आधी सिर्फ चिल्ला रहा है"।