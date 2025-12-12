Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Akhanda 2 X Review: 'कॉमन सेंस नाम की चीज होती है', अखंडा 2 देखकर क्यों आगबबूला हो रहे हैं दर्शक?

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 12:57 PM (IST)

    Akhanda 2 X Review: लंबे समय के इंतजार के बाद नंदमुरी बालाकृष्णा की फिल्म 'अखंडा 2' आज सिनेमाघरों में आ चुकी है। फैंस को लग रहा था कि ये फिल्म 'धुरंधर ...और पढ़ें

    Hero Image

    अखंडा 2 ने किया दर्शकों को निराश x पर मिले ऐसे रिव्यू/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नंदमुरी बालाकृष्णा की फैंटेसी एक्शन ड्रामा फिल्म 'अखंडा 2: तांडवम' के ट्रेलर को देखने के बाद फैंस इस तेलुगु मूवी की तारीफों के पुल बांध रहे थे। हर किसी को ये लग रहा है था कि मूवी बॉक्स ऑफिस पर आते ही 'धुरंधर' को सिंहासन से उतारने में कामयाब हो सकती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लंबे इंतजार के बाद तमिल-तेलुगु, हिंदी और मलयालम भाषीय फिल्म 'अखंडा-2' अब थिएटर में आ चुकी है, लेकिन इस बार नंदमुरी बालाकृष्णा की फिल्म पर फैंस सवाल उठा रहे हैं। क्यों 'अखंडा-2' से खुश नहीं हैं फैंस और सोशल मीडिया पर उन्होंने फिल्म को दिए कैसे रिव्यू, आगे पढ़ें पूरी डिटेल्स:

    क्यों लोगों को नहीं पसंद आई अखंडा 2?

    साल 2021 में जब बोयापति स्रीनु की फिल्म 'अखंडा' रिलीज हुई थी, तो उसे न सिर्फ दर्शकों से पॉजिटिव रिस्पांस मिला था, बल्कि मूवी ने कमाई में भी रिकॉर्ड बनाया था। हालांकि, अखंडा 2 के साथ काफी उल्टा हुआ है। इस फिल्म को देखकर फैंस सिर्फ निराश ही नहीं, बल्कि काफी गुस्सा भी हो रहे हैं।

    यह भी पढ़ें- Akhanda 2 Early Review: 'धुरंधर' के गले की फांस बनेगी 'अखंडा-2', फिल्म देखने के बाद 2 हिस्सों में बट गई ऑडियंस

    एक यूजर ने लिखा, "अगर आप सच में थिएटर में कोई फिल्म देखना चाहते हैं, तो धुरंधर (Dhurandhar Movie) देखिए, शानदार अनुभव... लेकिन अगर आपको बेतुकी और दिमाग खराब करने वाली फिल्म देखनी है, तो आप 'अखंडा-2' देख सकते हैं"।

    akhanda 2 movie

    दूसरे यूजर ने लिखा, "अखंडा-2 का पहला पार्ट वर्क किया, क्योंकि उसमें बालाकृष्णा का सरप्राइज रोल था और शानदार परफॉर्मेंस के साथ थमन का इम्पेक्टफुल म्यूजिक था। इस बार रोल में कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं था। इमोशन सही से नहीं डाले, कहानी एकदम फ्लैट थी"।

    akhanda nand

    यूजर्स ने लिखा हम बुद्धू नहीं है

    इस फिल्म को देखने के बाद एक यूजर ने अपना गुस्सा व्यक्त करते हुए लिखा, "मैं बार-बार ये कहता हूं कि हम पागल नहीं हैं, जो एक कमर्शियल फिल्म में लॉजिक ढूंढेंगे, लेकिन कॉमन सेंस नाम की चीज होती है, जो सिम्हा और लीजेंड में तो काफी हद तक मौजूद है, लेकिन अखंडा 1 और 2 में नहीं हैं"।

    akhanda 12

    एक ने अखंडा 1 को बालाकृष्णा की सबसे बेस्ट फिल्म बताया, लेकिन अखंडा 2 को लेकर लिखा, "अखंडा 2 ने अपना कोई प्रभाव नहीं छोड़ा है। शुरूआती सीन से लेकर इसके कोर प्वाइंट को समझाने तक, कोई इम्पेक्ट ही नहीं है। पहला हाफ ठीकठाक था"।

    a

    फर्स्ट हाफ को वीक बताते हुए एक अन्य यूजर ने लिखा, "पहला हाफ वीक है और इंटरवल के बाद तो इस मूवी को झेलना भी मुश्किल है। लॉजिकलेस सीन हैं और सिर्फ एक्शन ही है। हीरोइन सिर्फ जजिकाया गाने में है..आधी सिर्फ चिल्ला रहा है"।

    109

    दरअसल, जो भी दर्शक इस फिल्म को थिएटर में देखकर आया है, उन्हें मूवी में कोई भी लॉजिक नहीं दिखा और फिल्म उन्हें अपना समय व्यर्थ करने के बराबर लगी। अब देखना ये है कि 'अखंडा-2' की कहानी तो दर्शकों की नजरों में फ्लॉप रही है, लेकिन क्या नंदमुरी बालाकृष्णा के हार्डकोर फैंस इस मूवी को बचा पाते हैं या नहीं।

    यह भी पढ़ें- Akhanda 2 Release Date: 'अखंडा 2' की लाइन हुई क्लियर, नंदमुरी बालकृष्ण की फिल्म को मिली नई रिलीज डेट?