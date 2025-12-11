Akhanda 2 Early Review: 'धुरंधर' को ललकारने आ रही है 'अखंडा-2', आ गया जनता का पहला रिव्यू
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नंदमुरी बालाकृष्णा की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'अखंडा-2' सिनेमाघरों में रिलीज के लिए बिल्कुल तैयार है। ये फिल्म पहले 'धुरंधर' के साथ 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन टेक्नीकल ग्लिच के कारण फिल्म की रिलीज डेट को मेकर्स को टालना पड़ा।
अब तेलगु फिल्म 'अखंडा-2' बॉक्स ऑफिस पर कपिल शर्मा की फिल्म 'किस-किसको प्यार करूं' के साथ टक्कर लेगी। इस फिल्म का अर्ली रिव्यू सामने आ चुका है और विदेशी क्रिटिक्स और जनता ने फिल्म देखने के बाद अपना फैसला सुना दिया है। दमदार ट्रेलर देने वाली ये फिल्म 'धुरंधर' के लिए आने वाले समय में खतरा बनेगी या नहीं, नीचे पढ़ें डिटेल्स:
अखंडा 2 को लेकर दो हिस्सों में बंटे लोग
अखंडा 2 की एडवांस बुकिंग विदेशी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी हुई है और कई लोग बाहर ये फिल्म देख भी चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने फिल्म को लेकर अपना वर्डिक्ट दिया है। एक यूजर ने लिखा, " "अखंडा-2 रिव्यू: बहुत ही खराब सीक्वल है, ये बनना ही नहीं चाहिए था। अखंडा 2 उन फिल्मों में से एक है, जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि ये मूवी क्यों बनाई गई है। मुझे इस फिल्म का फर्स्ट पार्ट काफी पसंद आया था और उसी उम्मीद से मैंने ये फिल्म देखने गया था, लेकिन दूसरे पार्ट ने मुझे बिल्कुल निराश किया है"।
दूसरे यूजर ने लिखा, "बाल्या का धमाकेदार कमबैक- इस बार एक्शन-भक्ति और मास सीन का डबल डोज है। अखंडा 2 फाइनली थिएटर में आ गई है और फैंस के हिस्साब से ये पूरे मास सिनेमा का रीबर्थ मोमेंट लग रही है"।
एक्शन और बैकग्राउंड म्यूजिक शानदार है
एक अन्य क्रिटिक ने लिखा, "अखंडा एक हाई वोल्टेज मास एंटरटेनर है। अघोरा के रूप में बाल्या ने कमाल कर दिया है, इसमें एक्शन से लेकर इसका बैकग्राउंड म्यूजिक तक कमाल है। हीरोइन के सीन बोरिंग है और उन्हें 15 मिनट एडिट किया जा सकता है"। एक अन्य यूजर ने लिखा, "इसका इंट्रो शानदार है। नंदमुरी बालाकृष्णा मास स्क्रीन के गॉड है। मास लेवल के डायलॉग्स और एक्शन परफेक्ट हैं"।
एक अन्य यूजर को फिल्म ज्यादा पसंद नहीं आई और उन्होंने लिखा, "अखंडा- एक डिसेंट मूवी है। बाल्या परफेक्ट हैं। वही पुरानी कहानी है, कुछ भी नया नहीं है, बैकग्राउंड म्यूजिक फायर है, लेकिन कोई लॉजिक नहीं है। पहला हाफ ओके है, लेकिन बहुत लेंदी फाइट सीन है"।
हर्षाली मल्होत्रा कर रही हैं मूवी से डेब्यू
कई फैंस को ये फिल्म बहुत पसंद आ रही है, वहीं कुछ इसे बोरिंग बता रहे हैं। अब ये फिल्म रिलीज के बाद धमाका करके धुरंधर का खेल बिगाड़ेगी या नहीं, इसका फैसला तो शुक्रवार को ही होगा।
नंदमुरी बालाकृष्णा की इस साउथ फिल्म से 'बजरंगी भाईजान' की 'मुन्नी' उर्फ हर्षाली मल्होत्रा साउथ सिनेमा में कदम रख रही हैं। तेलुगु के अलावा ये फिल्म हिंदी, तमिल और मलयालम भाषा में भी रिलीज होगी।
