    Akhanda 2 Release: 'धुरंधर' को कड़ी टक्कर देने आ रही 'अखंडा 2', मेकर्स ने दिया रिलीज पर अपडेट

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 11:16 AM (IST)

    Akhanda 2 Release Update: 'अखंडा 2' का इंतजार कर रहे फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल मेकर्स ने फिल्म की रिलीज पर एक बड़ा अपडेट शेयर कर दिया है। ...और पढ़ें

    अखंडा 2 की रिलीज डेट पर आया अपडेट

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नंदमुरी बालकृष्ण की मोस्ट अवेटेड पीरियड ड्रामा अखंडा 2 को मद्रास हाई कोर्ट के इरोस इंटरनेशनल मीडिया लिमिटेड के पक्ष में ऑर्डर के बाद रिलीज से एक दिन पहले पोस्टपोन कर दिया गया। नई रिलीज डेट को लेकर अनिश्चितता के बीच, मेकर्स ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने जल्द ही एक अपडेट शेयर करने का वादा किया और देरी के लिए फैंस से माफी मांगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'अखंडा 2' रिलीज अपडेट

    एक ट्वीट में मेकर्स ने लिखा, 'हमने अखंडा 2 को बड़े पर्दे पर लाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन हमारी बहुत कोशिशों के बावजूद, कभी-कभी, सबसे अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती हैं और बदकिस्मती से, यह वही समय है। हम दुनिया भर के सभी फैंस और सिनेमा लवर्स से दिल से माफी मांगते हैं जो इतनी बेसब्री से फिल्म का इंतजार कर रहे थे। हम इस मुश्किल समय में हमारे साथ खड़े रहने के लिए अपने प्यारे 'गॉड ऑफ मासेस' नंदमुरी बालकृष्ण गारु के हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। अखंडा-2 जब भी आएगी, निशाने पर लगेगी... बहुत जल्द एक नई तारीख के साथ आ रही है'।

     

    रिलीज के 24 घंटे पहले हुई थी पोस्टपोन

    5 दिसंबर को टीम ने एक बयान में कहा, 'भारी मन से हमें आपको यह बताते हुए दुख हो रहा है कि अखंडा 2 (Akhanda 2) कुछ ज जरूरी वजहों से तय समय पर रिलीज नहीं हो पाएगी। यह हमारे लिए बहुत दुख की बात है और हम सच में समझते हैं कि इससे फिल्म का इंतजार कर रहे हर फैन और फिल्म लवर को कितनी निराशा होगी'। उन्होंने कहा कि उनकी टीम इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है।

    बोयापति श्रीनु की डायरेक्ट की हुई इस फिल्म में संयुक्ता, बजरंगी भाईजान फेम हर्षाली मल्होत्रा, आदि पिनीशेट्टी, शाश्वत चटर्जी और शामना भी कलाकारों की टोली में शामिल हैं। जल्द ही फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस की जाएगी।

