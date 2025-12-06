Akhanda 2 Release: 'धुरंधर' को कड़ी टक्कर देने आ रही 'अखंडा 2', मेकर्स ने दिया रिलीज पर अपडेट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नंदमुरी बालकृष्ण की मोस्ट अवेटेड पीरियड ड्रामा अखंडा 2 को मद्रास हाई कोर्ट के इरोस इंटरनेशनल मीडिया लिमिटेड के पक्ष में ऑर्डर के बाद रिलीज से एक दिन पहले पोस्टपोन कर दिया गया। नई रिलीज डेट को लेकर अनिश्चितता के बीच, मेकर्स ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने जल्द ही एक अपडेट शेयर करने का वादा किया और देरी के लिए फैंस से माफी मांगी।

'अखंडा 2' रिलीज अपडेट एक ट्वीट में मेकर्स ने लिखा, 'हमने अखंडा 2 को बड़े पर्दे पर लाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन हमारी बहुत कोशिशों के बावजूद, कभी-कभी, सबसे अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती हैं और बदकिस्मती से, यह वही समय है। हम दुनिया भर के सभी फैंस और सिनेमा लवर्स से दिल से माफी मांगते हैं जो इतनी बेसब्री से फिल्म का इंतजार कर रहे थे। हम इस मुश्किल समय में हमारे साथ खड़े रहने के लिए अपने प्यारे 'गॉड ऑफ मासेस' नंदमुरी बालकृष्ण गारु के हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। अखंडा-2 जब भी आएगी, निशाने पर लगेगी... बहुत जल्द एक नई तारीख के साथ आ रही है'।