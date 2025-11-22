Language
    Akhanda 2 Trailer: बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' के छक्के छुड़ाएगी 'अखंडा-2', ट्रेलर देखकर कांप जाएगी रूह

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 04:28 PM (IST)

    Akhanda 2 Trailer Out: नंदमुरी बालकृष्ण और हर्षाली मल्होत्रा स्टारर फिल्म 'अखंडा-2' का धमाकेदार ट्रेलर फाइनली ऑडियंस के सामने आ चुका है। एक्शन और अध्यातम से भरपूर इस ट्रेलर से आप एक सेकंड भी अपनी नजरें नहीं हटा पाएंगे। पैन इंडिया रिलीज 'अखंडा 2' का ट्रेलर जितना पावरफुल है, उसे देखकर ये उम्मीद जताई जा सकती है कि फिल्म 'धुरंधर' पर भारी पड़ेगी। 

    अखंडा 2 का ट्रेलर हुआ आउट/ फोटो- Youtube

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2021 में रिलीज हुई एक्शन ड्रामा फिल्म अपने सीक्वल के साथ लौट रही है। फिल्म में नंदमुरी बालाकृष्ण दोहरी भूमिका में नजर आएंगे। कुछ दिनों पहले फिल्म के पोस्टर्स-गानों और टीजर ने मूवी की कहानी कैसे आगे बढ़ेगी, इसे लेकर लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ाई थी।

    अब फैंस की इसी एक्साइटमेंट के बीच नंदमुरी बालाकृष्ण की फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस ट्रेलर में एक-एक सीन इतना पावरफुल है, जिसे देखकर ऑडियंस के रोंगटे खड़े होना तय है।

    2 मिनट 41 सेकंड में एक भी सीन नहीं कर पाएंगे मिस

    नंदमुरी बालाकृष्ण की फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत है उन शैतानों से होती है, जो भारत के टुकड़े-टुकड़े करने के लिए उन पर से भगवान का विश्वास उठाना चाहते हैं, जिसके लिए वह 40 दिनों तक चलने वाले भारत के सबसे बड़े उत्सव महाकुंभ मेला में लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। इस बीच ही अच्छाई को बचाने के लिए उसका रक्षक 'अखंडा' आता है और कहता है कि 'तुम संसार में किसी भी देश में चले जाओ, वहां तुम्हें अलग जाति मिलेगी, लेकिन भारत में सिर्फ एक ही धर्म मिलेगा 'सनातन हिंदुत्व धर्म'।

    ट्रेलर में दिखाया गया है कि किस तरह से देश पर विपत्ति आती है, तो लोगों को दंडित किया जाता है, लेकिन जब धर्म पर आपत्ति आई है तो मृत्यु दंड दिया जाएगा...मॉर्डन भाषा में जिसे सर्जिकल स्ट्राइक कहा गया है। इस छोटे से ट्रेलर में कलयुग और पौराणिकता को जोड़कर ये दिखाया गया है कि आज भी लोगों के मन की श्रद्धा को अगर कोई मिटाने की कोशिश करेगा, तो उसका सर्वनाश होना तय है। फिल्म में नंदमुरी बालाकृष्ण डबल रोल में हैं, वह एक तरफ 'अखंडा' बने हैं, वहीं दूसरी तरफ 'मुरली कृष्ण', जिसमें बुराई से लड़ने के लिए अखंडा आध्यात्मिक और मार्शल आर्ट कौशल दिखाता है।

    धुरंधर के साथ टकराएगा 'अखंडा'

    ट्रेलर के मामले में तो अखंडा 2 आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' को टक्कर दे ही रही है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर भी बोयापति श्रीनू की फिल्म रणवीर की मूवी से टक्कर लेगी।

    नंदमुरी बालाकृष्ण, संयुक्ता, आधी पिनीसेट्टी और हर्षाली मल्होत्रा स्टारर ये फिल्म 5 दिसंबर 2025 को पैन इंडिया रिलीज होने वाली है। ये वही सेम डेट है, जिस दिन आदित्य धर भी अपने पांच 'धुरंधर' संजय दत्त-रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन और अर्जुन रामपाल थिएटर में आ रहे हैं।

