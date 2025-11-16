Language
    Nandamuri Balakrishna ने खींचा मुन्नी का हाथ, सोशल मीडिया पर मचा बवाल; फैंस बोले- 'कोई उस बच्ची को दूर...'

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 08:31 AM (IST)

    सलमान खान की फिल्म 'बजरंगी भाईजान' की छोटी सी मुन्नी हर्षालीमल्होत्रा बहुत जल्द कमबैक करने वाली हैं। हर्षाली 17 साल की हो गई हैं और साउथ की फिल्म 'अखंडा 2' के म्यूजिकलॉन्च पर नजर आईं। हर्षाली मल्होत्रा मंच पर अपनी फिल्म के क्रू संग दिखीं जिसकी झलकियां अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।

    नंदमुरी बालाकृष्ण के साथ हर्षाली (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। मुंबई में 15 नवंबर को एक कार्यक्रम में 'अखंडा 2'(Akhanda 2) का 'थांडवम' गाना लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम में फिल्म के मुख्य अभिनेता नंदमुरी बालकृष्ण और बजरंगी भाईजान फेम हर्षाली मल्होत्रा, जो फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं भी स्टेज पर मौजूद थे। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें अनुभवी अभिनेता हर्षाली को अपनी ओर खींचकर तस्वीरें खिंचवाते नजररहेहैं

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     वायरल हो रहा नंदमुरी का वीडियो

    सोशल मीडिया पर उनके इस बर्ताव को लेकर उनकी काफी आलोचना हो रही है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि नंदमुरीहर्षाली को उनका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच रहे हैं। रेडिट पर वीडियोवायरल होते ही लोग उनकी आलोचना करने लगे। एक यूजर ने लिखा, "कोई उस बच्ची को उससे दूर करो।" एक अन्य यूजर ने लिखा, "वह मुस्कुरा जरूर रही है लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा है।" तीसरे ने लिखा ऐसे खींच रहा है जैसे कोई फर्नीचर

     सलमान खान के साथ किया था डेब्यू

    बता दें कि बजरंगी भाईजान में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर डेब्यू करने के बाद और लोगों का दिल जीतने के बाद, 17 वर्षीय हर्षाली अब अखंड 2 के साथ बड़े पर्दे पर वापसी के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

    बोयापति श्रीनु द्वारा निर्देशित, अखंडा 2 की रिलीज डेट की बात करें तो फिल्म 5 दिसंबर, 2025 को रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि यह एक तेलुगु फिल्म है, इसे हिंदी सहित कई भाषाओं में डब करके रिलीज किया जाएगा। हिंदी बाज़ार में, यह रणवीर सिंह अभिनीत धुरंधर से बॉक्स ऑफिस पर टकराएगी।

