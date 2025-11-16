Nandamuri Balakrishna ने खींचा मुन्नी का हाथ, सोशल मीडिया पर मचा बवाल; फैंस बोले- 'कोई उस बच्ची को दूर...'

एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। मुंबई में 15 नवंबर को एक कार्यक्रम में 'अखंडा 2'(Akhanda 2) का 'थांडवम' गाना लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम में फिल्म के मुख्य अभिनेता नंदमुरी बालकृष्ण और बजरंगी भाईजान फेम हर्षाली मल्होत्रा, जो फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं भी स्टेज पर मौजूद थे। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें अनुभवी अभिनेता हर्षाली को अपनी ओर खींचकर तस्वीरें खिंचवाते नजर आ रहेहैं।

वायरल हो रहा नंदमुरी का वीडियो सोशल मीडिया पर उनके इस बर्ताव को लेकर उनकी काफी आलोचना हो रही है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि नंदमुरीहर्षाली को उनका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच रहे हैं। रेडिट पर वीडियोवायरल होते ही लोग उनकी आलोचना करने लगे। एक यूजर ने लिखा, "कोई उस बच्ची को उससे दूर करो।" एक अन्य यूजर ने लिखा, "वह मुस्कुरा जरूर रही है लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा है।" तीसरे ने लिखा ऐसे खींच रहा है जैसे कोई फर्नीचर।