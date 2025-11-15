Language
    Salman Khan की 'मुन्नी' चली साउथ, 48 साल बड़े नंदमुरी बालकृष्ण संग इस फिल्म में आएंगी नजर

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 04:44 PM (IST)

    Harshaali Malhotra-Nandamuri Balakrishna: बजरंगी भाईजान की प्यारी मुन्नी, हर्षाली मल्होत्रा एक दशक बाद अखंड 2 के साथ फिल्मों में वापसी कर रही हैं। वे नंदमुरी बालकृष्ण के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी।

    बजरंगी भाईजान की मुन्नी साउथ डेब्यू के लिए तैयार

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बजरंगी भाईजान में मुन्नी का किरदार निभाकर दर्शकों के दिलों को पिघलाने वाली छोटी बच्ची, हर्षाली मल्होत्रा अब वो शांत बच्ची नहीं रही। अपने डेब्यू के लगभग एक दशक बाद यह युवा अदाकारा बड़े पर्दे पर वापसी कर रही है वो भी साउथ में।

    मुन्नी को मिला था दर्शकों का प्यार

    2015 में कबीर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म में सलमान खान के साथ एक मुक बच्ची मुन्नी किरदार द्वारा संरक्षित मूक पाकिस्तानी बच्ची मुन्नी का किरदार निभाया था। इस किरदार को दर्शकों ने खूब पसंद किया था और हर्षाली घर-घर में मशहूर हो गईं। उनकी इमोशनल आंखें, मासूमियत और भावनात्मक गहराई ने दुनिया भर के दर्शकों पर अमिट छाप छोड़ी और उन्हें उनकी उम्र से कहीं ज्यादा तारीफ मिली।

     

    अब वह खुद को बड़े पर्दे पर निखारने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मुन्नी के रूप में नहीं बल्कि हीरोइन के रूप में। दक्षिण सिनेमा में अपना पहला बड़ा कदम रखते हुए, हर्षाली बोयापति श्रीनु द्वारा निर्देशित और तेलुगु सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण स्टारर अखंड के मोस्ट अवेटेड सीक्वल अखंड 2 (थांडवम) में नजर आएंगी। यह फिल्म उनकी तेलुगु डेब्यू और सिल्वर स्क्रीन पर उनकी लंबे समय से मोस्ट अवेटेड वापसी है।

     

    हर्षाली ने लिखा इमोशनल नोट

    इस साल की शुरुआत में हर्षाली ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपने कमबैक की पुष्टी की। जिसने उन्हें देखते हुए बड़े हुए फैन को तुरंत प्रभावित कर दिया, अपने किरदार जननी को इंट्रोड्यूस करते हुए उन्होंने अपने सफर को दर्शाते हुए इमोशनल नोट लिखा, 'मुन्नी सिर्फ एक किरदार नहीं थी, वो एक एहसास थी, एक याद थी, एक धड़कन थी... कुछ ऐसा जो तुम्हारे साथ और मेरे साथ रहा। इतने सालों बाद भी, मैंने आपके प्यार को थामे रखा है, धैर्य से, चुपचाप, और कृतज्ञता से भरे दिल से। जब तुम मुन्नी को याद कर रहे थे, मैं तैयारी कर रही थी,सीख रही थी, बढ़ रही थी, और बन रही थी। ताकि एक दिन जब मैं लौटूं तो सिर्फ उस छोटी बच्ची के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में लौटूं जो तुम्हारे साथ, पर्दे पर सब कुछ फिर से महसूस करने के लिए तैयार हो'।

     

    अखंड 2 को लेकर चर्चाएं पहले से ही आसमान छू रही हैं। मेकर्स ने हाल ही में मुंबई में बालकृष्ण की उपस्थिति में आयोजित एक बड़े इवेंट में अपना पहला सिंगल, 'द ठंडावम' लॉन्च किया। एस. थमन के संगीत से सजी इस सीक्वल का निर्माण राम अचंता और गोपीचंद अचंता ने किया है, जबकि एम. तेजस्विनी नंदमुरी इस फिल्म को प्रेजेंट कर रही हैं।

    फैंस ने की तारीफ

    एक फैन ने लिखा, 'आपकी मासूमियत ऐसे ही बनी रहे, आप काफी खूबसूरत लग रही हैं'। एक अन्य ने लिखा, 'मुन्नी की सिर्फ ऊंचाई बढ़ गई, लेकिन प्यारा चेहरा आज तक नहीं बदला'। एक ने लिखा, 'मु्न्नी बहुत खूबसूरत लग रही हैं, तुम्हारी तरक्की पर हमें गर्व है'।

