    शादी की चौथी सालगिरह पर पेरेंट्स बनें Rajkummar Rao और Patralekhaa, दोगुनी हुई खुशियां

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 08:55 AM (IST)

    RajKummar Rao and Patralekhaa: बधाई हो! राजकुमार राव और पत्रलेखा पेरेंटक्लब में शामिल हो गए हैं। बॉलीवुड के पावरकपल के घर नन्हीं राजकुमारी का जन्म हुआ है। एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए उन्होंने इसकी जानकारी दी।

    Hero Image

    माता-पिता बनें पत्रलेखा और राजकुमार राव (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड में इस समय खुशियां ही खुशियां छाई हुई हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही कटरीना कैफ और विक्की कौशल माता-पिता बनें। वहीं अब एक और बॉलीवुड कपल के घर नन्हें कदमों ने दस्तक दी है। राजकुमार राव और पत्रलेखा को अपनी शादी की सालगिरह के चौथे साल पेरेंट्स बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

    View this post on Instagram

    A post shared by RajKummar Rao (@rajkummar_rao)

     

    सोशल मीडिया पर किया पोस्ट

    इसकी जानकारी कपल ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी। राजकुमार राव और पत्रलेखा के घर में बेटी का जन्म हुआ है। शनिवार को इसकी जानकारी देते हुए कपल ने एक ज्वाइंट पोस्ट शेयर करते हुए एक सेलिब्रेशन कार्ड पोस्ट किया जिसमें लिखा है-"हम बहुत खुश हैं। भगवान ने हमें एक नन्ही परी का आशीर्वाद दिया है। धन्य माता-पिता, पत्रलेखा और राजकुमार।" उन्होंने पोस्ट के साथ कैप्शन लिखा,"हमारी शादी की चौथी सालगिरह पर भगवान ने हमें सबसे बड़ा आशीर्वाद दिया है।"

    इस खबर के आते ही उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया है। फैन्स और सेलेब्स उनकी नन्ही राजकुमारी पर प्यार लुटा रहे हैं। वरुण धवन ने कमेंट करते हुए लिखा कि क्लब में आप दोनों का स्वागत है।

    चार साल पहले हुई थी शादी

    कपल ने 9 जुलाई को एक पोस्ट के जरिए प्रेग्नेंसी की जानकारी दी थी। एक इंटरव्यू में पत्रलेखा ने बताया कि उन्हें न्यूजीलैंड की ट्रिप के दौरान पता चला था कि वो प्रेग्नेंट हैं। उसी समय राजकुमार राव के केयरिंग नेचर को देखकर उन्हें अहसास हो गया था कि वो एक अच्छे पिता होंगे। कपल ने नवंबर 2021 में शादी की थी। पत्रलेखा और राजकुमार राव की मुलाकात साल 2014 में फिल्म 'सिटीलाइट्स' की शूटिंग के दौरान हुई थी जिसके बाद दोनों को प्यार हो गया।

