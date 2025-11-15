शादी की चौथी सालगिरह पर पेरेंट्स बनें Rajkummar Rao और Patralekhaa, दोगुनी हुई खुशियां

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड में इस समय खुशियां ही खुशियां छाई हुई हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही कटरीना कैफ और विक्की कौशल माता-पिता बनें। वहीं अब एक और बॉलीवुड कपल के घर नन्हें कदमों ने दस्तक दी है। राजकुमार राव और पत्रलेखा को अपनी शादी की सालगिरह के चौथे साल पेरेंट्स बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

इस खबर के आते ही उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया है। फैन्स और सेलेब्स उनकी नन्ही राजकुमारी पर प्यार लुटा रहे हैं। वरुण धवन ने कमेंट करते हुए लिखा कि क्लब में आप दोनों का स्वागत है।