ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। बॉलीवुड एक्‍टर राजकुमार राव ने हाल में ही नई लग्‍जरी और बेहद महंगी कार को खरीदा है। सोशल मीडिया पर कार की डिलीवरी की फोटो और वीडियो वायरल हो रही हैं। राजकमार राव ने कौन सी गाड़ी को खरीदा है। उसमें किस तरह के फीचर्स दिए गए हैं। कितना दमदार इंजन दिया गया है। किस कीमत पर कार को ऑफर किया जाता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

राजकुमार राव ने खरीदी नई कार सोशल मीडिया के मुताबिक बॉलीवुड स्‍टार राजकमार राव ने हाल में ही नई गाड़ी को खरीदा है। जिसकी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। जानकारी के मुताबिक राव ने जिस गाड़ी को खरीदा है वह Lexus LM 350h हाइब्रिड है जो लग्‍जरी एमपीवी सेगमेंट में ऑफर की जाती है।

क्‍या है खासियत लेक्‍सस की ओर से LM350h में कई बेहतरीन फीचर्स को दिया गया है। इसमें काले या सफेद रंग के विकल्‍प के साथ सीटों को चुना जा सकता है। इसके साथ ही इसमें 14 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, एपल कार प्‍ले, एंड्राइड ऑटो को फ्रंट में दिया गया है। वहीं रियर में 48 इंच का बड़ा डिस्‍प्‍ले, 23 स्‍पीकर के साथ ऑडियो सिस्‍टम दिया जा रहा है। इसके अलावा इसमें फोल्‍डेबल टेबल, वैनिटी मिरर, छोटा फ्रिज भी दिया जाता है।

कितनी है सुरक्षित लेक्‍सस की नई लग्‍जरी एमपीवी में कंपनी की ओर से कई बेहतरीन सुरक्षा फीचर्स दिए जाते हैं। इसमें लेक्‍सस सेफ्टी सिस्‍टम, डायनैमिक रडार क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर अलर्ट, स्‍टेयरिंग असिस्‍ट, लेन ट्रेसिंग असिस्‍ट, ऑटोमैटिक हाईबीम, एडेप्‍टिव हाई बीम सिस्‍टम, ब्‍लाइंड स्‍पॉट मॉनिटर, डिजिटल इनसाइड रियर व्‍यू मिरर, सेफ एग्जिट असिस्‍ट, डोर ओपनिंग कंट्रोल, प्री-कॉलिजन सिस्‍टम व्‍हीकल डिटेक्‍शन जैसे कई फीचर्स मिलते हैं।

कितना दमदार इंजन लेक्‍सस ने LM350h में 2.5 लीटर का चार सिलेंडर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन दिया है। जिससे एमपीवी को 192 हॉर्स पावर के साथ ही 240 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसके साथ गाड़ी में सीवीटी गियरबॉक्‍स को दिया गया है।