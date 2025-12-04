Language
    Akhanda 2: पूरे इंडिया में कैंसिल हुए अखंडा 2 के प्रीमियर शोज, रिलीज से पहले नंदमुरी बालकृष्ण की फिल्म को झटका

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 09:12 PM (IST)

    Akhanda 2 Premiere Shows: साउथ सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण की अपकमिंग फिल्म अखंडा 2 को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही। रिलीज से एक दिन पहले फिल्म के प्रीमिय ...और पढ़ें

    Hero Image

    अखंडा 2 को लेकर आई खबर (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। तेलुगु सिनेमा के दिग्गज अभिनेताओं के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें नंदमुरी बालकृष्ण का नाम भी शामिल रहता है। इन दिनों एक्टर का नाम अखंडा 2 को लेकर चर्चा में बना हुआ है। शुक्रवार को ये मूवी सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इससे पहले अखंडा 2 के लिए आज देशभर में प्रीमियर शोज का आयोजन होना था, लेकिन अब खबर आ रही है कि ये कैंसिल कर दिया गया। 

    मेकर्स की तरफ से अखंडा 2 के प्रीमियर शोज कैसिंल होने की आधिकारिक जानकारी भी साझा की गई है। आइए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है-

    कैंसिल हुए अखंडा 2 के प्रीमियर शोज

    साल 2021 में आई नंदमुरी बालकृष्ण की अखंडा के सीक्वल के तौर पर इस मूवी को लेकर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। रिलीज से पहले इंडिया में अखंडा 2 के प्रीमियर शोज 4 दिसंबर को होने थे। सारी तैयारियां हो गई थीं, लेकिन लास मूमेंट पर आकर ये प्रीमियर शोज कैंसिल कर दिए गए हैं। इस मामले को लेकर अब फिल्म के प्रोडक्शन हाउस 14 रील्स प्लस ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर लेटेस्ट ट्वीट शेयर किया है और बताया है- 

    ''आज भारत में होने वाले प्रीमियर टेक्निकल दिक्कतों की वजह से कैंसिल कर दिए गए हैं। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। आप लोगों को हुई परेशानी के लिए हम माफी मांगते हैं। हालांकि, विदेशों में प्रीमियर आज तय शेड्यूल के हिसाब से होंगे।''

    इस तरह से अखंडा 2 के प्रीमियर शोज रद्द होने की आधिकारिक जानकारी सामने आई है। इससे पहले ये खबर भी सामने आई थी की बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह आने वाली फिल्म धुरंधर के प्रीमियर और प्रेस शोज को एन मौके पर कैंसिल किया गया है। हालांकि, धुरंधर के मेकर्स की तरफ इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया गया है। 

    धुरंधर और अखंडा 2 का क्लैश 

    शुक्रवार के दिन धुरंधर और अखंडा 2 के बीच बॉक्स ऑफिस पर महा क्लैश देखने को मिलेगा। 5 दिसंबर शुक्रवार को दोनों मूवीज एक साथ रिलीज होने जा रही हैं। ऐसे में कमाई के मामले में इनमें आपसी होड़ मची रहेगी। 

