Akhanda 2 Release Date: 'अखंडा 2' की लाइन हुई क्लियर, नंदमुरी बालकृष्ण की फिल्म को मिली नई रिलीज डेट?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। तमिल सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नंदमुरी बालाकृष्ण का नाम इस वक्त अपने आने वाली फिल्म अखंडा 2 को लेकर चर्चा में बना हुआ है। 5 दिसंबर को अखंडा 2 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना था। लेकिन रिलीज से एक दिन पहले फिल्म के प्रीमियर शोज और बाद में पूरी रिलीज ही टल गई।

इसके बाद अखंडा 2 की रिलीज को लेकर विवाद छिड़ गया, जो फिल्म के मेकर्स और एक नामी प्रोडक्शन हाउस कंपनी के बीच रहा। अब खबर आ रही है कि नंदमुरी बालाकृष्ण की अखंडा 2 को नई रिलीज डेट मिल गई है और अब ये फैंटेसी थ्रिलर इस दिन बड़े पर्दे पर दस्तक दे सकती है।

इस दिन रिलीज हो सकती है अखंडा 2 अखंडा 2 की रिलीज का फैंस बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 2021 में आई अखंडा के सीक्वल के तौर पर सिनेप्रेमियों में इस मूवी को लेकर जबरदस्त क्रेज नजर आ रहा है। लेकिन उनका दिल उस वक्त टूट गया, जब अपनी तय रिलीज डेट पर अखंडा 2 सिनेमाघरों में दर्शकों को देखने को नहीं मिली। हालांकि, अब जो खबर सामने आ रही है उससे फैंस के चेहरों पर मुस्कान वापस आ सकती है।

बता दें कि अखंडा 2 के मेकर्स 14 रील्स प्लस के एक्स हैंडल पर फिल्म के प्रीमियर शोज और रिलीज डेट को टलने का कारण तकनीकि खराबी बताया गया था, लेकिन बाद में इसकी एक और बड़ी वजह सामने आई थी।