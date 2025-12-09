Language
    Akhanda 2 Release Date: 'अखंडा 2' की लाइन हुई क्लियर, नंदमुरी बालकृष्ण की फिल्म को मिली नई रिलीज डेट?

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 06:45 PM (IST)

    Akhanda 2 Release: साउथ सिनेमा की अपकमिंग मूवी अखंडा 2 की रिलीज का हर कोई इंतजार कर रहा है। अब खबर आ रही है कि सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्ण स्टारर इस म ...और पढ़ें

    Hero Image

    कब रिलीज होगी अखंडा 2 (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। तमिल सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नंदमुरी बालाकृष्ण का नाम इस वक्त अपने आने वाली फिल्म अखंडा 2 को लेकर चर्चा में बना हुआ है। 5 दिसंबर को अखंडा 2 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना था। लेकिन रिलीज से एक दिन पहले फिल्म के प्रीमियर शोज और बाद में पूरी रिलीज ही टल गई। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके बाद अखंडा 2 की रिलीज को लेकर विवाद छिड़ गया, जो फिल्म के मेकर्स और एक नामी प्रोडक्शन हाउस कंपनी के बीच रहा। अब खबर आ रही है कि नंदमुरी बालाकृष्ण की अखंडा 2 को नई रिलीज डेट मिल गई है और अब ये फैंटेसी थ्रिलर इस दिन बड़े पर्दे पर दस्तक दे सकती है। 

    इस दिन रिलीज हो सकती है अखंडा 2 

    अखंडा 2 की रिलीज का फैंस बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 2021 में आई अखंडा के सीक्वल के तौर पर सिनेप्रेमियों में इस मूवी को लेकर जबरदस्त क्रेज नजर आ रहा है। लेकिन उनका दिल उस वक्त टूट गया, जब अपनी तय रिलीज डेट पर अखंडा 2 सिनेमाघरों में दर्शकों को देखने को नहीं मिली। हालांकि, अब जो खबर सामने आ रही है उससे फैंस के चेहरों पर मुस्कान वापस आ सकती है।

    akhanda2

    फिल्मफेयर की रिपोर्ट के अनुसार अखंडा 2 को अब 12 दिसंबर 2025 सिनेमाघरों में रिलीज किया जा सकता है। सूत्र के आधार पर मेकर्स ने अब सारी प्लानिंग कर ली है और आने वाले शुक्रवार को ये मूवी आपको थिएटर्स में देखने को मिल सकती हैं। हालांकि, अभी इसकी आधिकारिक रिलीज डेट का एलान होना बाकी है। 

    akhanda 2 (1)

    बता दें कि अखंडा 2 के मेकर्स 14 रील्स प्लस के एक्स हैंडल पर फिल्म के प्रीमियर शोज और रिलीज डेट को टलने का कारण तकनीकि खराबी बताया गया था, लेकिन बाद में इसकी एक और बड़ी वजह सामने आई थी।

    क्यों टली थी अखंडा 2 की रिलीज डेट

    मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अखंडा 2 के निर्मताओं और इरोज एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस के बीच पैसों के लेन-देन के मामले को लेकर विवाद छिड़ा, जिसकी वजह से मूवी की रिलीज टल गई थी। मामला कोर्ट में भी पहुंचा और वहां इस पर सुनवाई भी हुई। अगर 12 दिसंबर को ये साउथ मूवी रिलीज होती है तो बॉक्स ऑफिस पर इसका क्लैश कपिल शर्मा की किस किसको प्यार करूं 2 से होगा। 

