Akhanda 2 Collection Day 5: अखंडा की दहाड़ से थर्राया बॉक्स ऑफिस, वीक डे में बदला कमाई का गणित

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Akhanda 2 Box Office Collection Day 5: बॉक्स ऑफिस पर फिलहाल बॉलीवुड फिल्म धुरंधर का दबदबा देखने को मिल रहा है। इस बीच धुरंधर की नाक के नीचे साउथ सिनेमा की फिल्म अखंडा 2 भी जोरदार कमाई करते हुए आगे बढ़ रही है। रिलीज के पांचवें दिन अखंडा 2 ने बेहतरीन कलेक्शन करके दिखाया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वीक डे में जिस तरह का अखंडा 2 का प्रदर्शन रहा है, वह काबिल ए तारीफ माना जा रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि रिलीज के पांचवें दिन अखंडा 2 ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कारोबार किया है। वीक डे में अखंडा 2 का दबदबा जारी अक्सर देखा जाता है कि वीक डे में फिल्मों का कलेक्शन नीचे की तरफ जाता है। लेकिन कुछ फिल्मों में ऐसी होती हैं तो बुलेट ट्रेन की स्पीड से नोट छापते हुए आगे बढ़ती हैं। उदाहरण के लिए आप धुरंधर का नाम ले सकते हैं।

लेकिन धुरंधर की सुनामी के बीच अगर किसी मूवी ने अपनी बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है तो वह अखंडा 2 है। शानदार ओपनिंग वीकेंड के बाद अब नॉन हॉलिडे में अखंडा 2 ने बेहतरीन कमाई का सिलसिला बरकरार रखा है।

जिस तरह से फिलहाल अखंडा 2 बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करते हुए आगे बढ़ रही है। इस आधार पर आने वाले वीकेंड तक ये मूवी 100 करोड़ के जादुई आंकड़े को छूती हुई भी नजर आ सकती है। हालांकि, अभी 100 करोड़ तक पहुंचने के लिए 27 करोड़ की जरूरत है।