Akhanda 2 Box Office Collection Day 4: सोमवार को 'अखंडा 2' ने बिगाड़ा बॉक्स ऑफिस का गणित, 'धुरंधर' के सामने किया इतना कलेक्शन

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नंदमुरी बालकृष्ण की मोस्ट अवेटेड फिल्म अखंडा 2 रिलीज होने के दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई कर रही है। धुरंधर जैसी बड़ी फिल्म सामने होने के बावजूद इस फिल्म ने थिएटर में गदर मचा रखा है। पेड़ प्रीव्यू से लेकर पहले रविवार तक फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई की है। आइए जानते हैं सोमवार का कलेक्शन

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अखंडा 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अखंडा 2 सिनेमाघरों में 12 दिसंबर को रिलीज हुई थी और इसके पेड़ प्रीव्यू की बात करें तो उसमें फिल्म ने 8 करोड़ रुपये कमाए। जिसके बाद पहले दिन 22.5 करोड़ रुपये के साथ धमाकेदार ओपनिंग की। हालांकि दूसरे दिन इसका ग्राफ थोड़ा गिरा लेकिन इसके बावजूद 15 करोड़ रुपये की कमाई दूसरे दिन हुई। वहीं तीसरे दिन भी फिल्म ने 15.1 करोड़ रुपये की कमाई की। पहले वीकेंड तक फिल्म कमाल कर रही थी लेकिन सोमवार को इसकी कमाई में गिरावट देखी गई।