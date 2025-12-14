Akhanda 2 Box Office Day 3: धुरंधर को 65 साल के एक्टर की फिल्म ने दी टक्कर, संडे को कमाई में दिखाया दम
Akhanda 2 Collection Day 3: तेलुगु सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नंदमुरी बालाकृष्ण की लेटेस्ट फिल्म अखंडा 2 इन दिनों दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रही है। बॉ ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2021 में साउथ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नंदमुरी बालाकृष्ण स्टारर फिल्म अखंडा को रिलीज किया गया था। अपनी शानदार कहानी के दम पर ये मूवी कमर्शियल तौर पर सफल रही थी। अब 4 साल के लंबे इंतजार के बाद अखंडा का सीक्वल यानी अखंडा 2 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है।
बॉक्स ऑफिस पर आते ही अखंडा 2 ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। रिलीज के तीसरे दिन भी अखंडा 2 ने बंपर कलेक्शन करके दिखाया है और रणवीर सिंह की लेटेस्ट मूवी धुरधंर को कड़ी टक्कर दी है। ऐसे में आइए जानते हैं कि रविवार को इस मूवी का कलेक्शन कितना रहा।
संडे को अखंडा 2 का धमाकेदार कलेक्शन
शुक्रवार को अखंडा 2 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। फैंटेसी एक्शन थ्रिलर इस मूवी को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, जिसकी वजह से अखंडा 2 बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करने में कामयाब रही है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार रिलीज के तीसरे रविवार को अखंडा 2 ने खबर लिखे जाने तक 16 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है, जो संडे की छुट्टी में काफी असरदार आंकड़ा है।
यह भी पढ़ें- Akhanda 2 Collection Day 1: 'धुरंधर' को धूल चटाकर अखंडा 2 ने ली बड़ी ओपनिंग, शुक्रवार को हुई धांसू कमाई
जिस तरह से रिलीज के तीसरे दिन अखंडा 2 ने कारोबार करके दिखाया है, उस लिहाज से मूवी ने रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर धुरंधर को कड़ी टक्कर दी है। गौर किया जाए अखंडा 2 के अब तक के टोटल कलेक्शन की तरफ तो ओपनिंग वीकेंड बीतने के बाद अखंडा 2 ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 65 करोड़ के आस-पास बिजनेस कर लिया है।
अखंडा 2 कलेक्शन ग्राफ
प्री रिलीज पेड प्रीमियर डे- 8 करोड़
रिलीज का पहला दिन- 22.5 करोड़
दूसरा दिन- 15.5 करोड़
तीसरा दिन- 16.33 करोड़
टोटल- 62.33 करोड़
इस तरह से ओपनिंग डे से लेकर तीसरे दिन तक अखंडा 2 ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी कमाई का सिलसिला बरकरार रखा है। अब वीक डे में इस मूवी की असली परीक्षा होनी है कि वर्किंग डे में ये मूवी किस तरह का प्रदर्शन करके दिखाती है। अगर अखंडा 2 को एक सफल फिल्म बनना है, तो आने वाले हफ्ते में कमाई की इसी लय को बरकारर रखना होगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।