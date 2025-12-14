Akhanda 2 Box Office Day 3: धुरंधर को 65 साल के एक्टर की फिल्म ने दी टक्कर, संडे को कमाई में दिखाया दम

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2021 में साउथ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नंदमुरी बालाकृष्ण स्टारर फिल्म अखंडा को रिलीज किया गया था। अपनी शानदार कहानी के दम पर ये मूवी कमर्शियल तौर पर सफल रही थी। अब 4 साल के लंबे इंतजार के बाद अखंडा का सीक्वल यानी अखंडा 2 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है।

बॉक्स ऑफिस पर आते ही अखंडा 2 ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। रिलीज के तीसरे दिन भी अखंडा 2 ने बंपर कलेक्शन करके दिखाया है और रणवीर सिंह की लेटेस्ट मूवी धुरधंर को कड़ी टक्कर दी है। ऐसे में आइए जानते हैं कि रविवार को इस मूवी का कलेक्शन कितना रहा।

संडे को अखंडा 2 का धमाकेदार कलेक्शन शुक्रवार को अखंडा 2 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। फैंटेसी एक्शन थ्रिलर इस मूवी को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, जिसकी वजह से अखंडा 2 बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करने में कामयाब रही है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार रिलीज के तीसरे रविवार को अखंडा 2 ने खबर लिखे जाने तक 16 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है, जो संडे की छुट्टी में काफी असरदार आंकड़ा है।