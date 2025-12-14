Akhanda 2 Box Office Collection: 'अखंडा 2' ने हिला डाला बॉक्स ऑफिस, दो दिनों में की ताबड़तोड़ कमाई

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बालकृष्ण नंदामुरी की लेटेस्ट फिल्म अखंडा 2: तांडवम ने शानदार कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग की थी। थिएटर में धुरंधर जैसी बड़ी फिल्म होने के बावजूद साउथ स्टार की फिल्म जबरदस्त कमाई कर रही है। आइए जानते हैं फिल्म की दूसरे दिन की कमाई।

अखंडा 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 इंडस्ट्री ट्रैकर Sacnilk के अनुसार, अखंडा 2 ने पेड़ प्रीव्यू में 8 करोड़ रुपये कमाए थे वहीं पहले दिन भारत में 22.5 करोड़ रुपये के साथ खाता खोला था। हालांकि दूसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में थोड़ी गिरावट देखी गई है। शनिवार को फिल्म ने 15.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। इसके साथ ही अखंड़ा 2 ने दो दिनों में 46 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है । फिल्म 50 करोड़ के क्लब में जल्द एंट्री करेगी।

फिल्म की रिलीज से पहले की ₹8 करोड़ नेट की सेल को देखते हुए, फिल्म ने पहले ही दिन ₹30 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। फिल्म की अब तक की कुल कमाई भारत में ₹ 46 करोड़ नेट है। अखंडा 2 ने अपनी ओरिजिनल भाषा तेलुगु में शनिवार को 51.33% की अच्छी ऑक्यूपेंसी (2D) दर्ज की।