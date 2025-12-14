Akhanda 2 Box Office Collection: 'अखंडा 2' ने हिला डाला बॉक्स ऑफिस, दो दिनों में की ताबड़तोड़ कमाई
Akhanda 2 Box Office Collection Day 2: बालकृष्ण नंदमुरी स्टारर अखंडा 2 तांडवम 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इसने जबरदस्त कमाई के साथ खाता ख ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बालकृष्ण नंदामुरी की लेटेस्ट फिल्म अखंडा 2: तांडवम ने शानदार कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग की थी। थिएटर में धुरंधर जैसी बड़ी फिल्म होने के बावजूद साउथ स्टार की फिल्म जबरदस्त कमाई कर रही है। आइए जानते हैं फिल्म की दूसरे दिन की कमाई।
अखंडा 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2
इंडस्ट्री ट्रैकर Sacnilk के अनुसार, अखंडा 2 ने पेड़ प्रीव्यू में 8 करोड़ रुपये कमाए थे वहीं पहले दिन भारत में 22.5 करोड़ रुपये के साथ खाता खोला था। हालांकि दूसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में थोड़ी गिरावट देखी गई है। शनिवार को फिल्म ने 15.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। इसके साथ ही अखंड़ा 2 ने दो दिनों में 46 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है । फिल्म 50 करोड़ के क्लब में जल्द एंट्री करेगी।
यह भी पढ़ें- Akhanda 2 X Review: 'कॉमन सेंस नाम की चीज होती है', अखंडा 2 देखकर क्यों आगबबूला हो रहे हैं दर्शक?
धुरंधर को दे रही टक्कर
अखंडा 2 हिंदी में धुरंधर के साथ क्लैश कर रही है। यह मलयालम, तमिल और कन्नड़ भाषाओं में भी रिलीज की गई है। बालकृष्ण नंदामुरी की मोस्ट अवेटेड तेलुगु वर्जन ने सबसे ज्यादा ₹21.95 करोड़ नेट कमाए और हिंदी वर्जन ने ₹1 लाख कमाए। कन्नड़ डब वर्जन ने ₹2 लाख कमाए और तमिल डब वर्जन ने ₹43 लाख कमाए। इसने मलयालम दर्शकों के बीच भी ₹1 लाख कमाए।
फिल्म की रिलीज से पहले की ₹8 करोड़ नेट की सेल को देखते हुए, फिल्म ने पहले ही दिन ₹30 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। फिल्म की अब तक की कुल कमाई भारत में ₹ 46 करोड़ नेट है। अखंडा 2 ने अपनी ओरिजिनल भाषा तेलुगु में शनिवार को 51.33% की अच्छी ऑक्यूपेंसी (2D) दर्ज की।
अखंडा 2 के बारे में
अखंडा 2: तांडव, बालकृष्ण की 2021 की हिट फिल्म अखंडा का सीक्वल है। लीड रोल में बालकृष्ण के अलावा, सीक्वल में ऐम्युक्ता और आधी पिनिशेट्टी भी हैं। फिल्म में हर्षाली मल्होत्रा भी हैं, जिन्हें सलमान खान की बजरंगी भाईजान में मुन्नी के रोल के लिए जाना जाता है। यह फिल्म एक चाइल्ड एक्टर के तौर पर डेब्यू के बाद उनका पहला प्रोजेक्ट है।
अखंडा 2 एक फैंटेसी एक्शन थ्रिलर है, जिसे बोयापति श्रीनु ने लिखा और डायरेक्ट किया है। फिल्म पहले 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी। हालांकि, बाद में इसकी रिलीज डेट 12 दिसंबर कर दी गई।
यह भी पढ़ें- Akhanda 2 Collection Day 1: 'धुरंधर' को धूल चटाकर अखंडा 2 ने ली बड़ी ओपनिंग, शुक्रवार को हुई धांसू कमाई
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।