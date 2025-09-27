'पांच लोगों ने मुझे बचाया था..', बिना सोचे जब Zubeen Garg ने समुद्र में लगा दी थी छलांग

जुबीन गर्ग का 19 सितंबर को निधन हो गया था। सिंगर के मौत के बाद असम सरकार ने 10 स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की टीम तैयार करवाई थी जो मामले की जांच कर रहे हैं। इस बीच ही जुबीन गर्ग का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्हें पानी इतना पसंद है कि एक बार पांच लोगों को उन्हें बचाने आना पड़ा था।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। या अली, दिल तू ही बता, बिन तेरे तेरे बिन जैसे कई सफल गाने देने वाले असम के मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग के निधन की खबर ने हर किसी को चौंका दिया था। कंगना रनौत से लेकर आमिर खान और शान से लेकर अरमान मलिक सहित इंडस्ट्री के कई लोगों ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया था।

जुबीन गर्ग का निधन सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग करते हुए हुआ। उनका अंतिम संस्कार 23 सितंबर को पूरे राजकीय सम्मान के साथ कमार्कुची शमशान भूमि गुवाहाटी में किया गया। सिंगर के निधन के बाद उनके कई पुराने वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें सिंगर ने स्विमिंग और पानी से उन्हें कितना प्यार है, ये भावनाएं व्यक्त की थी, लेकिन साथ ही ये भी बताया था कि एक बार पांच लोगों ने उनकी जिंदगी बचाई थी।

बिना गहराई देखे पानी में कूद जाते थे जुबीन गर्ग जुबीन गर्ग (Zubeen Garg Death) का ऑथर रीता चौधरी के साथ उनके लास्ट पॉडकास्ट का एक बयान तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उन्होंने अपने स्विमिंग के लिए लव को एक्सप्रेस किया था। उन्होंने कहा था, "मुझे तैरना बहुत पसंद है। मैं कभी चेक नहीं करता कि पानी कितना गहरा है, मैं छलांग मार देता हूं। फिल्म में एक ऐसा शॉट भी है, मैं पहले भी ऐसा कर चुका हूं और पांच लोगों ने मुझे बचाया था"।