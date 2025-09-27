Language
    'पांच लोगों ने मुझे बचाया था..', बिना सोचे जब Zubeen Garg ने समुद्र में लगा दी थी छलांग

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 10:47 AM (IST)

    जुबीन गर्ग का 19 सितंबर को निधन हो गया था। सिंगर के मौत के बाद असम सरकार ने 10 स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की टीम तैयार करवाई थी जो मामले की जांच कर रहे हैं। इस बीच ही जुबीन गर्ग का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्हें पानी इतना पसंद है कि एक बार पांच लोगों को उन्हें बचाने आना पड़ा था।

    जुबीन गर्ग को स्विमिंग से था बहुत ज्यादा प्यार/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। या अली, दिल तू ही बता, बिन तेरे तेरे बिन जैसे कई सफल गाने देने वाले असम के मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग के निधन की खबर ने हर किसी को चौंका दिया था। कंगना रनौत से लेकर आमिर खान और शान से लेकर अरमान मलिक सहित इंडस्ट्री के कई लोगों ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया था।

    जुबीन गर्ग का निधन सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग करते हुए हुआ। उनका अंतिम संस्कार 23 सितंबर को पूरे राजकीय सम्मान के साथ कमार्कुची शमशान भूमि गुवाहाटी में किया गया। सिंगर के निधन के बाद उनके कई पुराने वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें सिंगर ने स्विमिंग और पानी से उन्हें कितना प्यार है, ये भावनाएं व्यक्त की थी, लेकिन साथ ही ये भी बताया था कि एक बार पांच लोगों ने उनकी जिंदगी बचाई थी।

    बिना गहराई देखे पानी में कूद जाते थे जुबीन गर्ग

    जुबीन गर्ग (Zubeen Garg Death) का ऑथर रीता चौधरी के साथ उनके लास्ट पॉडकास्ट का एक बयान तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उन्होंने अपने स्विमिंग के लिए लव को एक्सप्रेस किया था। उन्होंने कहा था, "मुझे तैरना बहुत पसंद है। मैं कभी चेक नहीं करता कि पानी कितना गहरा है, मैं छलांग मार देता हूं। फिल्म में एक ऐसा शॉट भी है, मैं पहले भी ऐसा कर चुका हूं और पांच लोगों ने मुझे बचाया था"।

    लता मंगेशकर राजेश खन्ना की डेथ पर कही थी ये बात

    जुबीन गर्ग ने अपनी मौत से काफी समय पहले ही ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि असम में उन्हें पूरे सम्मान के साथ विदा किया जाएगा। उन्होंने पुराने इंटरव्यू में कहा था, "मैं मुंबई में 12 साल रहा हूं, मैं इस शहर से बोर हो गया। लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं मुंबई क्यों नहीं रहता? मेरा जवाब एक ही होता है, 'राजा को कभी भी अपना राज्य नहीं छोड़ना चाहिए। मुंबई में कोई राज नहीं है। जब लता मंगेशकर की डेथ हुई थी, उन्होंने कुछ किया था? नहीं, जब राजेश खन्ना की डेथ हुई थी, तब उन्होंने कुछ किया था नहीं? सिर्फ एक खबर आई थी कि राजेश खन्ना नहीं रहे। वहां पर कोई किंग नहीं है, लेकिन अगर मैं असम में मारूंगा, तो यहां 7 दिन तक सब बंद रहेगा"।

    आपको बता दें कि जुबीन गर्ग मनमौजी स्वभाव के थे। वह किसी भी फिल्म के लिए अपनी शर्तों पर काम करते थे। एक बार जब रोहित शेट्टी ने उन्हें अपनी फिल्म में गाना गाने का ऑफर दिया था, तो उन्होंने उसे ठुकरा दिया था, क्योंकि वह उन्हें पसंद नहीं आया था। जब रोहित ने कहा कि ये कैसा इंसान है, तो उसके जवाब में प्रीतम दा ने कहा था, 'ये ऐसा ही है राजा की तरह जीने वाला। जुबीन ने कहा था कि जिसे मुझसे काम है कि वह असम आए, मैं वहां नहीं जाऊंगा"।

