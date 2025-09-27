जुबीन गर्ग की मौत मामले में गवाहों को नोटिस जारी, CID ने 10 दिन के भीतर पेश होने को कहा

असम पुलिस की सीआईडी ने गायक जुबीन गर्ग की सिंगापुर में हुई मौत से जुड़े लोगों को नोटिस जारी किया है। पुलिस ने गवाहों को 10 दिनों के भीतर पेश होने के लिए कहा है। सीआईडी की एसआईटी ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु महंत के घर पर तलाशी जारी रखी।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। असम पुलिस की सीआईडी ने सिंगापुर में गायक जुबीन गर्ग की मौत से जुड़ी घटनाओं के बारे में जानकारी रखने वालों या वहां मौजूद लोगों को शुक्रवार को नोटिस जारी किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सभी गवाहों को 10 दिनों के भीतर पेश होने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि जुबीन गर्ग की मौत की जांच के लिए सीआईडी द्वारा गठित एसआईटी ने दूसरे दिन भी गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु महंत के आवास पर तलाशी जारी रखी।

मौत की जांच जारी नाम न बताने की शर्त पर एक अधिकारी ने कहा कि जुबीन गर्ग की मौत की जांच जारी है। शुक्रवार हमने उन सभी लोगों को नोटिस जारी किए हैं जो उनकी मौत से जुड़ी घटनाओं से वाकिफ हैं। उन्हें 10 दिनों के भीतर आकर अपना बयान देना है। अधिकारी ने बताया कि महंत के आवास के अलावा, गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और संगीतकार शेखर ज्योति गोस्वामी के घरों की भी गुरुवार को तलाशी ली गई थी।