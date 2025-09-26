Language
    शेखर ज्योति गोस्वामी को पुलिस ने हिरासत में लिया, जुबीन गर्ग की मौत के समय थे सिंगर के साथ

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 04:28 PM (IST)

    सिंगर जुबीन गर्ग की मौत के मामले में पुलिस ने संगीतकार शेखर ज्योति गोस्वामी को हिरासत में लिया है। जुबीन जो पूर्वोत्तर भारत महोत्सव में भाग लेने सिंगापुर गए थे 19 सितंबर को तैराकी के दौरान एक दुर्घटना में उनका निधन हो गया। शेखर दुर्घटना के समय वहीं थे। असम सरकार ने जुबीन गर्ग की मौत की जांच के लिए एसआईटी गठित की है।

    जुबीन गर्ग की मौत मामले मे संगीतकार शेखर ज्योति गोस्वामी हिरासत में (सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सिंगर जुबीन गर्ग की मौत के सिलसिले में पुलिस ने संगीतकार शेखर ज्योति गोस्वामी को हिरासत में लिया है। पूर्वोत्तर भारत महोत्सव में भाग लेने के लिए सिंगापुर गए जुबीन की 19 सितंबर को तैराकी के दौरान हुई दुर्घटना में मौत हो गई थी।

    शेखर गोस्वामी कथित तौर पर दुर्घटना के समय वहीं मौजूद थे, जब जुबीन की मौत हुई थी। असम पुलिस की स्पेशल इनवेस्टिगेशन टीम में उन्हें उसी दिन हिसारत में ले लिया जिस दिन जांच टीम ने पूर्वोत्तर भारत महोत्सव को आयोजक श्यामकानु महंत और जुबीन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा के आवासों पर छापा मारा था।

    कौन हैं शेखर ज्योति गोस्वामी?

    शेखर ज्योति गोस्वामी एक ड्रमर हैं जो लंबे समय से जुबीन गर्ग के साथ बैंडमेट थे। उनकी इंस्टाग्राम बायो के मुताबिक, वह एक साउंड इंजीनियर, म्यूजिक कंपोजर और कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर भी हैं। शेखर सिंगापुर में जुबीन गर्ग के अंतिम क्षणों में उनके साथ मौजूद थे।

    उन्होंने दावा किया कि जुबीन गर्ग पानी ने तैरने के लिए उतरे थोड़ी देर में उनका शरीर पानी के ऊपर तैर रहा थी और मुंह पानी के अंदर था, जिसके बाद वे जुबीन के पास गए तो देखा कि उनके मुंह और नाक से सफेद तरल पदार्थ निकल रहा था।

    जुबीन गर्ग की मौत की जांच एसआईटी का गठन

    जुबीन गर्ग की मौत की जांच के लिए असम सरकार ने 10 सदस्यीय एसआईटा का गठन किया है, जिसका नेतृत्व सीआईडी के स्पेशल डीजीपी मुन्ना प्रसाद गुप्ता कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि अगर एसआईटी जांच असंतोषजनक पाई जाती है तो राज्य सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश करेगी।

    उन्होंने कहा कि सिंगापुर में असम एसोसिएशन के सदस्यों और पूर्वोत्तर भारत महोत्सव के आयोजकों सहित जुबीन गर्ग के साथ आए सभी लोगों से एसआईटी पूछताछ करेगी।

    सिंगापुर में किए गए पोस्टमार्टम में डूबने से मौत की पुष्टि हुई है। 23 सितंबर को असम के गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में दोबारा पोस्टमार्टम किया गया। अभी रिपोर्ट का इंतजार है।

    राजकीय सम्मान के साथ हुआ जुबीन गर्ग का अंतिम संस्कार

    जुबीन गर्ग का मंगलवार को असम के सोनापुर में पूरे राजकीय सम्मान और 21 तोपों की सलामी के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा, सांसद सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, अन्य मंत्रियों और कलाकारों ने सिर झुकाकर और लाखों प्रशंसकों के साथ उनके सदाबहार गीत "मायाबिनी" गाकर उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी।

