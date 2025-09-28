'हमें शक है कि...' Zubeen Garg की मौत के एक हफ्ते बाद परिवार ने मैनेजर पर दर्ज कराई FIR

Zubeen Garg Death Reason 19 सितंबर को जुबीन गर्ग के रहस्मयी निधन के बाद उनकी मौत का मामला अब तक सुलझा नहीं है। परिवार वालों को शक है कि ये नेचुरल डेथ नहीं है और इसके पीछे किसी की चाल हो सकती है। इसी को देखते हुए उनके मैनेजर सिद्धार्थ पर एफआईआर कर दी गई है।

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। जुबीन गर्ग (Zubeen Garg) के अचानक हुए निधन ने म्यूजिक इंडस्ट्री में बड़ा खालीपन छोड़ दिया है। 19 सितंबर को स्कूबा डाइविंग के दौरान उनका निधन हो गया था। सिंगर सिंगापुर किसी इवेंट के लिए गए थे जहां ये घटना हुई। ऐसा कहा जा रहा है कि वो बिना लाइफ जैकेट के स्कूबा डाइविंग कर रहे थे जिसकी वजह से ये घटना हुई।

सीएम ने जारी किया लुक आउट नोटिस हालांकि लोगों को ये तथ्य स्वीकार नहीं। इसके बाद से ही वो उनकी रहस्यमयी मौत पर सवाल उठा रहे हैं। जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। शुरुआत में जिसे दुर्घटना माना जा रहा था उसे जुबीन के परिवार ने साजिश बताते हुए शिकायत दर्ज कराई है। असम के मुख्यमंत्री द्वारा लुकआउट नोटिस जारी करने के बाद, ज़ुबीन के परिवार ने असम सीआईडी ​​में उनकी मौत की शिकायत दर्ज कराई है और घटना की गहन जांच की मांग की है।

साथियों के आवास पर की गई छानबीन उन्होंने कहा कि सीआईडी ​​का विशेष जांच दल (एसआईटी) 19 सितंबर को सिंगापुर में गायक-संगीतकार की मौत से जुड़ी घटनाओं की जांच कर रहा है। परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर भी विचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एसआईटी की एक टीम रविवार को गुवाहाटी के काहिलीपारा इलाके में गर्ग के आवास पर गई थी। उन्होंने आगे कहा,"हमें कुछ बातें पूछनी थीं और हमारे अधिकारियों ने परिवार से मुलाकात की। उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं।"

सिद्धार्थ शर्मा पर शक की सुई बता दें कि यह मामला गरिमा द्वारा ज़ुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा के खिलाफ सभी एफआईआर रद्द करने की अपील के ठीक एक हफ्ते बाद आया है। दरअसल ज़ुबीन की मौत के बाद,एक वीडियो संदेश जारी कर उनकी पत्नी गरिमा ने सिद्धार्थ का नाम इसमें ना घसीटने की अपील की थी। उन्होंने कहा, "मैं सभी से सिद्धार्थ के बारे में किसी भी नकारात्मक विचार को त्यागने का अनुरोध करती हूं। ज़ुबीन के कई अधूरे काम हैं, और मैं उन्हें अकेले पूरा नहीं कर सकती। मैं यह भी अनुरोध करती हूं कि सिद्धार्थ के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर वापस ली जाएं।"