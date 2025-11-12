पत्नी Zarine Khan की प्रेयर मीट में भावुक हुए संजय खान, मां की याद में फूट-फूटकर रोईं सुजैन खान!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. सच कहा जाए तो ना जाने बॉलीवुड को इस वक्त किसी की नजर लगी हुई है। आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है, जिसे सुन हर किसी का मन उदास हो जाता है। एक तरफ जहां धर्मेंद्र (Dharmendra) हाल ही में अस्पताल से घर पहुंचे हैं तो दूसरी तरफ गोविंदा (Govinda) को भी हाल ही में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा प्रेम चोपड़ा (Prem Chopra) को भी बीते दिनों ही अस्पताल में ले जाया गया था। वहीं इससे पहले संजय खान की पत्नी जरीन खान (Zarine Khan) का भी निधन हो गया है, जिसके बाद हाल ही में उनकी प्रेयर मीट रखी गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें