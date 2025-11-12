Language
    पत्नी Zarine Khan की प्रेयर मीट में भावुक हुए संजय खान, मां की याद में फूट-फूटकर रोईं सुजैन खान!

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 01:05 PM (IST)

    मुंबई में जरीन खान (Zarine Khan) की प्रेयर मीट रखी गई। इस प्रेयर मीट में कई सितारे पहुंचे और साथ ही संजय खान का परिवार भी यहां मौजूद रहा। उनके बच्चों से लेकर नाती-पोते सभी यहां शामिल हुए। सभी ने अपने दिल की भावनाओं को व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर जरीन खान की बेटी फराह अली खान ने एक वीडियो शेयर किया है।

    जरीन खान की प्रेयर मीट में आए सितारे

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. सच कहा जाए तो ना जाने बॉलीवुड को इस वक्त किसी की नजर लगी हुई है। आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है, जिसे सुन हर किसी का मन उदास हो जाता है। एक तरफ जहां धर्मेंद्र (Dharmendra) हाल ही में अस्पताल से घर पहुंचे हैं तो दूसरी तरफ गोविंदा (Govinda) को भी हाल ही में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा प्रेम चोपड़ा (Prem Chopra) को भी बीते दिनों ही अस्पताल में ले जाया गया था। वहीं इससे पहले संजय खान की पत्नी जरीन खान (Zarine Khan) का भी निधन हो गया है, जिसके बाद हाल ही में उनकी प्रेयर मीट रखी गई।

    पत्नी को याद कर भावुक हुए संजय खान

    मुंबई में जरीन खान की प्रेयर मीट रखी गई। इस प्रेयर मीट में कई सितारे पहुंचे और साथ ही संजय खान का परिवार भी यहां मौजूद रहा। उनके बच्चों से लेकर नाती-पोते सभी यहां शामिल हुए। सभी ने अपने दिल की भावनाओं को व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर जरीन खान की बेटी फराह अली खान ने एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में संजय खान भी अपनी पत्नी को याद कर यहां भावुक हो गए। प्रेयर मीट में उन्होंने कहा कि उन्हें याद कि कैसे जरीन खान उनकी जिंदगी की सबसे अहम इंसान रहीं। संजय खान ने कहा कि, उनकी आंखों से ही उन्हें प्यार हो गया था।

    'जब मैं जरीन से मिला था तब वो 14 साल की थीं और मैं 18 साल का था। मैंने उनकी खूबसूरत आंखों को देखा तो लगा जैसे मैं पूरी दुनिया देख रहा हूं। मैंने उनसे पूछा, 'क्या तुम मुझसे शादी करोगी?' उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और कहा, 'अगर मुझे तुम्हारे बारे में वैसा ही महसूस होता है जैसा मैं अभी महसूस करती हूं, तो मैं एक साल बाद हां कर दूंगी।' बातें करते-करते संजय खान भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू आ गए। उधर जरीन खान की बेटी सुजैन खान की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सुजैन अपनी मां को याद कर इमोशनल होती हुई दिखीं।

     
     
     
    इसके अलावा जरीन खान ने पूरे परिवार ने उनके लिए कुछ ना कुछ स्पीच दी। इसमें ऋतिक रोशन और उनकी एक्स वाइफ सुजैन खान के बच्चे भी शामिल रहे। इसके अलावा यहां ऋतिक ने भी कहा कि, मुझे आपसे जो प्यार मिला, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। वहीं इस वीडियो में दिख रहा है कि अलग-अलग धर्मों के धर्मगुरू उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आपको बता दें कि 7 नवंबर 2025 को जरीन खान का निधन हो गया था।

