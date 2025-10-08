'अभी भी उनका घर मेरे...' Yuzvendra Chahal ने धनश्री वर्मा के 2 महीने में चीटिंग के आरोप पर दिया मुंहतोड़ जवाब

'अभी भी उनका घर मेरे...' Yuzvendra Chahal ने धनश्री वर्मा के 2 महीने में चीटिंग के आरोप पर दिया मुंहतोड़ जवाब
प्राइम वीडियो शो राइज एंड फॉल (Rise And Fall) में धनश्री वर्मा ने क्रिकेटर युजवेंद्र चहल पर चीटिंग का आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने 2 महीने में ही उन्हें किसी और के साथ पकड़ा था। क्रिकेटर पर लगे इन आरोपों की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हुई जिस पर अब हाल ही में युजवेंद्र चहल ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए एक्ट्रेस को करारा जवाब दिया।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा का तलाक भले ही फरवरी में हो गया हो, लेकिन टूटी शादी के किस्से अभी भी नहीं रुक रहे हैं। बीते दिनों धनश्री ने युजवेंद्र पर उनके साथ चीटिंग करने का आरोप लगाते हुए अमेजन प्राइम वीडियो के शो राइज एंड फॉल में कई खुलासे किये थे।
अब हाल ही में अपनी एक्स वाइफ धनश्री वर्मा के इन सभी दावों पर भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिनर युजवेंद्र चहल ने रिएक्ट करते हुए उन्हें करारा जवाब दिया है। उन्होंने कई ऐसी बातें कहीं, जिन्हें लेकर सोशल मीडिया यूजर्स के मन में एक बार फिर से एक्स कपल के रिश्ते को लेकर कई सवाल उमड़ पड़े हैं।
2 महीने में चीट करने वाले सवाल पर दिया करारा जवाब
हिंदुस्तान टाइम्स से खास बातचीत के दौरान जब उनसे राइज एंड फॉल में धनश्री द्वारा उन पर लगाए गए चीटिंग के आरोपों के बारे में पूछा गया तो युजवेंद्र चहल उन पर ही निशाना साधा।
"मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूं और कभी चीटिंग नहीं करता हूं। अगर कोई 2 महीने में चीट करता तो इतना लंबा रिश्ता चलता क्या? मेरे लिए अब ये चैप्टर बंद हो चुका है। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया हूं और उन्हें भी अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ जाना चाहिए"। हम दोनों 4.5 साल की शादी में थे। हम बिल्कुल भी शुरुआत से ही साथ नहीं रहते, अगर कोई चीटिंग कर रहा होता। मैं इस बात से निकल चुका हूं, लेकिन उनका घर अभी भी मेरे नाम से ही चल रहा है। वह चाहे तो ये कर सकती हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं साफ तौर पर ये कहना चाहता हूं कि ये आखिरी बार है, जब मैं अपनी जिंदगी के इस चैप्टर के बारे में बात कर रही हूं"।
जो मुझे जानते हैं उन्हें सब पता है
युजवेंद्र चहल ने धनश्री के चीटिंग आरोपों पर आगे कहा, "मैं इस चैप्टर को भुला चुका हूं। कोई कुछ भी कह देता है और वह सोशल मीडिया पर चल जाता है। 100 बाते चलती हैं, लेकिन सच्चाई एक ही है, जो मेरे लिए मैटर करते हैं उन्हें वह पता है। मेरे लिए अब ये चैप्टर क्लोज है पूरी तरह से"।
आपको बता दें कि शो में जब कूब्रा ने धनश्री से पूछा था कि 'तुम्हें चहल के साथ कब लगा कि अब ये रिश्ता नहीं चल सकता? तो उन्होंने तपाक से जवाब देते हुए कहा, "पहले ही साल, जब मैंने उन्हें दूसरे महीने में ही पकड़ा था"।
