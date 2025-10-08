'अभी भी उनका घर मेरे...' Yuzvendra Chahal ने धनश्री वर्मा के 2 महीने में चीटिंग के आरोप पर दिया मुंहतोड़ जवाब

"मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूं और कभी चीटिंग नहीं करता हूं। अगर कोई 2 महीने में चीट करता तो इतना लंबा रिश्ता चलता क्या? मेरे लिए अब ये चैप्टर बंद हो चुका है। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया हूं और उन्हें भी अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ जाना चाहिए"। हम दोनों 4.5 साल की शादी में थे। हम बिल्कुल भी शुरुआत से ही साथ नहीं रहते, अगर कोई चीटिंग कर रहा होता। मैं इस बात से निकल चुका हूं, लेकिन उनका घर अभी भी मेरे नाम से ही चल रहा है। वह चाहे तो ये कर सकती हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं साफ तौर पर ये कहना चाहता हूं कि ये आखिरी बार है, जब मैं अपनी जिंदगी के इस चैप्टर के बारे में बात कर रही हूं"।