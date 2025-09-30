Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'उसने शादी के दूसरे महीने ही चीटिंग... ', Dhanashree Verma को Yuzvendra Chahal ने दिया धोखा? खुल गया बड़ा राज

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 11:34 AM (IST)

    Dhanashree Verma कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा ने रियलिटी शो राइज एंड फॉल में युजवेंद्र चहल संग अपने रिश्ते को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने दावा किया कि शादी के दो महीने बाद ही चहल ने उन्हें धोखा दिया था। बता दें कि धनश्री और चहल ने 2020 में शादी की थी और मार्च 2025 में उनका तलाक हो गया।

    prefferd source google
    Hero Image
    Dhanashree Verma का Yuzvendra Chahal पर बड़ा आरोप

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Dhanashree Verma Chahal: टीम इंडिया के स्पिनर युजवेंद्र चहल की एक्स वाइफ और कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा इन दिनों रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में नजर आ रही हैं, जिसे अशनीर ग्रोवर होस्ट कर रहे हैं।

    इस शो में धनश्री ने अपने और चहल के टूटे रिश्ते को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। हाल ही में उन्होंने एक बड़ा हैरान कर देने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि चहल ने शादी के दूसरे महीने ही उन्हें धोखा दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Dhanashree Verma का Yuzvendra Chahal पर बड़ा आरोप

    दरअसल, जब शो पर कुब्रा सैत ने धनश्री (Dhanashree Verma) से पूछा कि उन्हें कब एहसास हुआ कि ये रिश्ता नहीं चल पाएगा, तो धनश्री ने जवाब देते हुए कहा,

    "पहले साल में और मैंने शादी के दूसरे महीने ही उसे (युजवेंद्र) को रंगे हाथ पकड़ा था।"

    कुब्रा इस जवाब से हैरान रह गईं। यह पहली बार है जब धनश्री ने इतने खुले तौर पर युजवेंद्र पर धोखा देने का आरोप लगाया है।

    एलिमनी की बात झूठी

    धनश्री ने शो के दौरान इससे पहले भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एलिमनी को लेकर जो बातें हो रही हैं, वो पूरी तरह गलत और बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा था कि यह सब बहुत जल्दी हो गया क्योंकि तलाक आपसी सहमति से हुआ था। इसलिए जब लोग एलिमनी की बातें करते हैं, तो वो गलत हैं। सिर्फ इसलिए कि मैं चुप हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहेंगे।

    धनश्री ने यह भी बताया था कि उनके माता-पिता ने उन्हें सिखाया है कि उन्हें सिर्फ उन्हीं को जवाब देना चाहिए, जो उनके अपने हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग आपको जानते ही नहीं, उनके लिए क्यों समय बर्बाद करना?

    धनश्री और चहल का तलाक

    • धनश्री और चहल की शादी 2020 में हुई थी।
    • वे करीब 4 साल साथ रहे और मार्च 2025 में उनका तलाक हुआ।
    • दोनों ने फरवरी 2025 में आपसी सहमति से तलाक के लिए अर्जी दी थी।
    • पहली मुलाकात कोविड लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन डांस सेशन्स में हुई थी।

    यह भी पढ़ें- Yuzvendra Chahal से 60 करोड़ एलिमनी लेने के दावों पर Dhanashree Verma ने तोड़ी चुप्पी, कहा- 'बुरा लगता है जब...'

    यह भी पढ़ें- Pawan Singh के शो से जाने के बाद क्यों इमोशनल हुईं धनश्री वर्मा, बोलीं- 'एक दिन जरूर...'