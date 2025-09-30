'उसने शादी के दूसरे महीने ही चीटिंग... ', Dhanashree Verma को Yuzvendra Chahal ने दिया धोखा? खुल गया बड़ा राज

Dhanashree Verma कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा ने रियलिटी शो राइज एंड फॉल में युजवेंद्र चहल संग अपने रिश्ते को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने दावा किया कि शादी के दो महीने बाद ही चहल ने उन्हें धोखा दिया था। बता दें कि धनश्री और चहल ने 2020 में शादी की थी और मार्च 2025 में उनका तलाक हो गया।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Dhanashree Verma Chahal: टीम इंडिया के स्पिनर युजवेंद्र चहल की एक्स वाइफ और कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा इन दिनों रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में नजर आ रही हैं, जिसे अशनीर ग्रोवर होस्ट कर रहे हैं। इस शो में धनश्री ने अपने और चहल के टूटे रिश्ते को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। हाल ही में उन्होंने एक बड़ा हैरान कर देने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि चहल ने शादी के दूसरे महीने ही उन्हें धोखा दिया।

Dhanashree Verma का Yuzvendra Chahal पर बड़ा आरोप दरअसल, जब शो पर कुब्रा सैत ने धनश्री (Dhanashree Verma) से पूछा कि उन्हें कब एहसास हुआ कि ये रिश्ता नहीं चल पाएगा, तो धनश्री ने जवाब देते हुए कहा, "पहले साल में और मैंने शादी के दूसरे महीने ही उसे (युजवेंद्र) को रंगे हाथ पकड़ा था।" कुब्रा इस जवाब से हैरान रह गईं। यह पहली बार है जब धनश्री ने इतने खुले तौर पर युजवेंद्र पर धोखा देने का आरोप लगाया है।

एलिमनी की बात झूठी धनश्री ने शो के दौरान इससे पहले भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एलिमनी को लेकर जो बातें हो रही हैं, वो पूरी तरह गलत और बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा था कि यह सब बहुत जल्दी हो गया क्योंकि तलाक आपसी सहमति से हुआ था। इसलिए जब लोग एलिमनी की बातें करते हैं, तो वो गलत हैं। सिर्फ इसलिए कि मैं चुप हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहेंगे।