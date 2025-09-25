Language
    Yuzvendra Chahal से 60 करोड़ एलिमनी लेने के दावों पर Dhanashree Verma ने तोड़ी चुप्पी, कहा- 'बुरा लगता है जब...'

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 02:31 PM (IST)

    इसी साल धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल का तलाक हुआ। दोनों के अलग होने की खबरों और तलाक के समय उड़ी अफवाहों ने खूब लाइमलाइट बटोरी। ऐसी भी खबरें आईं कि एलिमनी में धनश्री ने मोटी रकम ली है। अब उन्होंने 60 करोड़ रुपये एलिमनी लेने पर चुप्पी तोड़ी है।

    धनश्री वर्मा ने चहल से एलिमनी लेने पर किया रिएक्ट। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

     एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा और इंडियन क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की शादी जितनी चर्चा में नहीं रही, उतनी लाइमलाइट उनके तलाक ने बटोरी। दिसंबर 2024 से उनके अलग होने की अफवाहें उड़ रही थीं और इसी साल मार्च में दोनों ने ऑफिशियली तलाक लेकर अपने रास्ते अलग कर लिए। 

    धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल के तलाक के बीच एलिमनी को लेकर कई खबरें सामने आई थीं। कहा जा रहा था कि क्रिकेटर से अलग होने के लिए धनश्री ने करीब 60 करोड़ रुपये की एलिमनी ली है। अब आखिरकार राइज एंड फॉल में दिख रहीं कोरियोग्राफर ने तलाक की एलिमनी पर रिएक्शन दिया है। उन्होंने साफ-साफ कहा है कि उन्होंने क्रिकेटर से कोई एलिमनी नहीं ली थी।

    एलिमनीकी अफवाहों पर बोलीं धनश्री वर्मा

    राइज एंड फॉल के होस्ट आदित्य नारायण के साथ बातचीत में धनश्री वर्मा ने एलिमनी को लेकर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने तलाक और एलिमनी के बारे में कहा, "आधिकारिक तौर पर लगभग एक साल हो गया है। यह जल्दी हुआ क्योंकि यह आपसी सहमति से था, इसलिए जब लोग एलिमनी की बात करते हैं तो यह गलत है। सिर्फ इसलिए कि मैं कुछ नहीं कह रही, आप कुछ भी कहते रहेंगे? मेरे माता-पिता ने मुझे सिखाया है कि मैं सिर्फ उन लोगों को ही अपनी बात समझाऊं, जिनकी मुझे परवाह है। उन लोगों को समझाने में समय क्यों बर्बाद करें जो आपको जानते भी नहीं हैं?"

    Photo Credit - X

    दोबारा डेट करेंगी धनश्री वर्मा?

    धनश्री वर्मा ने आगे कहा, "हम चार साल तक शादीशुदा रहे, उससे पहले हमने 6-7 महीने डेटिंग की थी। जब ऐसा होता है तो बुरा लगता है। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। इनमें से कुछ भी सच नहीं है। मुझे यह सोचकर और भी बुरा लगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? कोई बात नहीं, मैं हमेशा उनका सम्मान करूंगी, मैं इसी में विश्वास करती हूं। अब मुझे नहीं लगता कि मैं किसी से डेटिंग कर पाऊंगी।"

    मालूम हो कि धनश्री इन दिनों रियलिटी शो राइज एंड फॉल में नजर आ रही हैं जिसे बिजनेसमैन अशनीर ग्रोवर होस्ट कर रहे हैं। 

