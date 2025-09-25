Yuzvendra Chahal से 60 करोड़ एलिमनी लेने के दावों पर Dhanashree Verma ने तोड़ी चुप्पी, कहा- 'बुरा लगता है जब...'

इसी साल धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल का तलाक हुआ। दोनों के अलग होने की खबरों और तलाक के समय उड़ी अफवाहों ने खूब लाइमलाइट बटोरी। ऐसी भी खबरें आईं कि एलिमनी में धनश्री ने मोटी रकम ली है। अब उन्होंने 60 करोड़ रुपये एलिमनी लेने पर चुप्पी तोड़ी है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा और इंडियन क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की शादी जितनी चर्चा में नहीं रही, उतनी लाइमलाइट उनके तलाक ने बटोरी। दिसंबर 2024 से उनके अलग होने की अफवाहें उड़ रही थीं और इसी साल मार्च में दोनों ने ऑफिशियली तलाक लेकर अपने रास्ते अलग कर लिए।

धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल के तलाक के बीच एलिमनी को लेकर कई खबरें सामने आई थीं। कहा जा रहा था कि क्रिकेटर से अलग होने के लिए धनश्री ने करीब 60 करोड़ रुपये की एलिमनी ली है। अब आखिरकार राइज एंड फॉल में दिख रहीं कोरियोग्राफर ने तलाक की एलिमनी पर रिएक्शन दिया है। उन्होंने साफ-साफ कहा है कि उन्होंने क्रिकेटर से कोई एलिमनी नहीं ली थी।