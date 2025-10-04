धनश्री के बयान को लेकर Samay Raina ने किया आरजे महवेश को परेशान, युजवेंद्र चहल ने दे दी सीधा धमकी

युजवेंद्र चहल से शादी टूटने के कुछ महीनों बाद अब प्राइम वीडियो के शो राइज एंड फॉल में धनश्री एक के बाद एक खुलासे कर रही हैं। उनका नाम लिए बिना हाल ही में कंट्रोवर्शियल कॉमेडियन युजवेंद्र चहल हाल ही में अपने पॉडकास्ट में आरजे महवेश को ताना मारते हुए नजर आए। उनकी ये हरकत देख क्रिकेटर युजवेंद्र चहल तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड के सपोर्ट में उतरे।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हर्ष गुजराल-मुनव्वर फारूकी और एल्विश यादव के अलावा अगर किसी का ह्यूमर फैंस को पसंद आता है, तो वह कॉमेडियन समय रैना है। अपने Youtube शो 'इंडियाज गॉट लैटेंट' को लेकर सुर्खियां बटोर चुके समय रैना हाल ही में युजवेंद्र चहल की गर्लफ्रेंड पर एक के बाद एक तंज कसते हुए नजर आए।

बीते कुछ दिनों में धनश्री ने अपने एक्स हसबैंड युजवेंद्र चहल पर चीटिंग का आरोप लगाते हुए कई खुलासे किए। इन्हीं को लेकर ही समय ने आरजे महवेश की खिंचाई की, जिससे वह काफी असहज हो गई। गर्लफ्रेंड पर लगातार आ रहे वार का जवाब अब युजवेंद्र चहल ने समय रैना को एक बड़ी धमकी के साथ दिया। क्या है पूरा मामला चलिए जानते हैं:

धनश्री के बयानों को लेकर आरजे महवेश के पीछे पड़े समय हाल ही में समय रैना और आरजे महवेश एक ब्रांड प्रमोशन के लिए साथ आए थे, जिसमें एक पॉडकास्ट का सेटअप लगाया गया था। इसका आधिकारिक वीडियो समय ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। इस पॉडकास्ट में समय ने महवेश का स्वागत करते हुए उनसे पूछा कि आपका फेवरेट एल्फाबेट क्या है? जिसके जवाब में महवेश ने कहा M, मेरा नाम उससे स्टार्ट होता है। महवेश ने सेम सवाल जब समय से पूछा तो उन्होंने कहा मेरा फेवरेट U और Z है, जोकि युजवेंद्र चहल का शॉट नेम है।

इसके बाद महवेश ने खुद को संभालते हुए पूछा अब सब सही है आपका? जवाब में समय रैना ने कहा, "हां अब ठीक है बीच में थोड़ा राइज एंड फॉल हो गया था मेरा, अब सब सही है, लेकिन शुरूआती 2 महीने में इशू थे"। उनकी बात से असहज महवेश ने उन्हें टॉपिक चेंज करने के लिए कहा, लेकिन समय अपनी बात रिपीट करने लगे।

युजवेंद्र चहल ने कहा-एक केस और बनेगा महवेश की खिंचाई करते हुए समय रैना ने तुरंत ही अपनी जैकेट उतारी, जिसमें उन्होंने अंदर 'बी योर ओन शुगर डैडी' की टीशर्ट पहनी हुई थी'। इसके बाद पॉडकास्ट से बीच में ही उठकर वह चली गईं और कहा 'इसकी बेल किसने करवाई है'। इस वीडियो को देखने के बाद युजवेंद्र चहल ने भी मजाक में समय रैना को सोशल मीडिया पर धमकी देते हुए कहा कि 'एक और केस के लिए तैयार हो जाओ तुम'।