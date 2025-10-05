'बुरी नजर वाला तेरा मुंह काला...', Dhanashree Verma ने समय रैना को दिया मुंहतोड़ जवाब?
इंडियन क्रिकेटर युजवेंद्र चहल से अलग होने के बाद धनश्री वर्मा काफी समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में स्टैंड अप कॉमेडियन ने युजवेंद्र की रूमर्ड गर्लफ्रेंड आरजे महवश को धनश्री का जिक्र करके चिढ़ाया जिस पर राइज एंड फॉल फेम कोरियोग्राफर ने एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा इन दिनों रियलिटी शो राइज एंड फॉल (Rise and Fall) में नजर आ रही हैं। इस बीच वह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में हैं। वह शो में कई बार अपने तलाक को लेकर बयान दे चुकी हैं। हाल ही में धनश्री ने स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना (Samay Raina) पर तंज कसा है।
दरअसल, समय रैना के पॉडकास्ट के हालिया पॉडकास्ट में धनश्री के एक्स हसबैंड युजवेंद्र चहल की रूमर्ड गर्लफ्रेंड आरजे महवश (RJ Mahvash) आई थीं। इस दौरान समय रैना ने आरजे महवश को इंडायरेक्ट तरीके से धनश्री का जिक्र कर चिढ़ाया था। शुगर डैडी समेत कई चीजों पर बात की थी।
धनश्री ने समय रैना पर कसा तंज
अब धनश्री वर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है जिसे लोग समय रैना से जोड़कर देख रहे हैं। लोग मान रहे हैं कि उन्होंने समय पर निशाना साधा है। धनश्री ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने अपने डॉगी की एक तस्वीर शेयर की है जिसमें उन्होंने लिखा, "परेशान मत हो दोस्तों, मेरी मम्मा का अच्छा समय ही चल रहा है।"
यही नहीं, धनश्री वर्मा ने पोस्ट में एक स्टिकर भी लगाया है जिस पर लिखा है- बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला।
यह भी पढ़ें- 'रोके के बाद से ही...' Dhanashree Verma ने बताया कैसे शादी से पहले ही बदल गए युजवेंद्र चहल
समय रैना ने क्या कहा?
बता दें कि समय रैना ने सोशल मीडिया पर आरजे महवश के साथ एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने उनके सामने पहले युजवेंद्र का शॉर्ट नेम बोलकर महवश को चिढ़ाया। फिर उन्होंने राइज एंड फॉल (शो का धनश्री हिस्सा हैं) और एक जगह दो महीने का जिक्र किया।
समय का दो महीने को लेकर जिक्र धनश्री के उस बयान का था जिसमें उन्होंने कहा था कि शादी के एक-दो महीने में ही उनके और युजवेंद्र के बीच चीजें बिगड़ने लगी थीं। आखिर में समय ने अपना टी-शर्ट फ्लॉन्ट किया था जिस पर लिखा था- 'बी योर ऑन शुगर डैडी'। ऐसा टी-शर्ट युजवेंद्र ने अपने तलाक की सुनवाई के दौरान पहना था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।