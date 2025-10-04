Language
    'रोके के बाद से ही...' Dhanashree Verma ने तलाक के बाद खोला राज, युजवेंद्र चहल के व्यवहार पर की बात

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 04:40 PM (IST)

    कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा अमेजन एमएक्स प्लेयर के शो राइज एंड फॉल में अपनी शादी और तलाक के बारे में बात करती नजर आईं। उन्होंने युजवेंद्र चहल से 2020 में शादी की थी लेकिन 2025 में दोनों अलग हो गए। शो में अर्जुन बिजलानी के सवाल पर धनश्री ने बताया कि उनकी शादी लव और अरेंज दोनों थी।

    धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल का तलाक (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। कोरियोग्राफर और एक्ट्रेस धनश्री वर्मा इन दिनों अमेजन एमएक्स प्लेयर के शो राइज एंड फॉल में नजर आ रही हैं। इससे पहले वो कंटेस्टेंट के तौर पर झलक दिखला जा और कई मल्टीपल वीडियोज में नजर आ चुकी हैं।

    साल 2020 में हुई थी दोनों की शादी

    धनश्री ने 22 दिसंबर, 2020 में क्रिकेटर युजवेंद्र चहल से शादी की थी। हालांकि पांच साल बाद साल 2025 में दोनों अलग हो गए। अब शो राइज एंड फॉल में धनश्री अर्जुन बिजलानी से अपनी शादी और तलाक के बारे में बात करती नजर आईं।

    चिंता तो हमेशा रहेगी - धनश्री

    अर्जुन बिजलानी धनश्री से सवाल करते हैं कि उनकी शादी लव थी या अरेंज। इस पर धनश्री ने कहा,"लव, अरेंज दोनों थी। तो असल में, वह शादी करना चाहता था।" हां कहने की वजह ये भी थी कि इस पूरे प्रोसेस में मेरे ऊपर बहुत सारा प्यार उड़ेला गया। अगस्त में हमारा रोका हुआ, फिर दिसंबर में हमारी शादी हुई। मैं उसके साथ ट्रेवल करने लगी, हम साथ रहे।" जब अर्जुन ने पूछा कि क्या वह युजवेंद्र के साथ दोस्ती निभा पाएंगी, तो धनश्री ने जवाब दिया, "मुझे हमेशा चिंता रहेगी। इतना मैं कह सकती हूं। मेरी तरफ से यह चिंता कभी खत्म नहीं होगी।"

    कोरियोग्राफर से पहले डांसर थीं धनश्री

    इससे पहले जब फराह खान धनश्री के घर गई थी तब उन्होंने बताया था कि एक जानी-मानी डांसर और डिजिटल क्रिएटर बनने से पहले वो एक डेंटिस्ट थीं। धनश्री ने बताया कि उन्होंने रणबीर कपूर का ट्रीटमेंट किया था। बांद्रा और लोखंडवाला में उनके दो क्लिनिक थे।

