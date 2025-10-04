'रोके के बाद से ही...' Dhanashree Verma ने तलाक के बाद खोला राज, युजवेंद्र चहल के व्यवहार पर की बात

कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा अमेजन एमएक्स प्लेयर के शो राइज एंड फॉल में अपनी शादी और तलाक के बारे में बात करती नजर आईं। उन्होंने युजवेंद्र चहल से 2020 में शादी की थी लेकिन 2025 में दोनों अलग हो गए। शो में अर्जुन बिजलानी के सवाल पर धनश्री ने बताया कि उनकी शादी लव और अरेंज दोनों थी।

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। कोरियोग्राफर और एक्ट्रेस धनश्री वर्मा इन दिनों अमेजन एमएक्स प्लेयर के शो राइज एंड फॉल में नजर आ रही हैं। इससे पहले वो कंटेस्टेंट के तौर पर झलक दिखला जा और कई मल्टीपल वीडियोज में नजर आ चुकी हैं।

साल 2020 में हुई थी दोनों की शादी धनश्री ने 22 दिसंबर, 2020 में क्रिकेटर युजवेंद्र चहल से शादी की थी। हालांकि पांच साल बाद साल 2025 में दोनों अलग हो गए। अब शो राइज एंड फॉल में धनश्री अर्जुन बिजलानी से अपनी शादी और तलाक के बारे में बात करती नजर आईं।