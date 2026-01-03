अभिषेक मल्हान संग सगाई की खबरों के बीच मिस्ट्री मैन के साथ नजर आईं Jiya Shankar, कौन हैं उनके ब्वॉयफ्रेंड?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मीडिया में काफी समय से जिया शंकर के ब्वॉयफ्रेंड को लेकर चर्चा थी। पहले ये कहा जा रहा था कि जिया ने फुकरा इंसान उर्फ अभिषेक मल्हान से सगाई कर ली है। हालांकि जिया ने अपने बयान से इन सभी अफवाह को लगाम दिया।

अब जिया ने एक नई फोटो के साथ फैंस के मन में फिर से उत्सुकता पैदा कर दी है। जिया ने अपनी इंस्टा स्टोरी में एक फोटो शेयर किया है जिसमें वो एक मिस्ट्री मैन का हाथ पकड़े हुए आगे चलती हुई नजर आ रही हैं। अब फैंस ये जानना चाहते हैं कि अगर जिया ने अभिषेक मल्हान के साथ इंगेजमेंट नहीं की है तो फिर स्टोरी में दिखने वाला इंसान कौन है?