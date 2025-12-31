Language
    जिया शंकर को किसने किया Kiss? अभिषेक मल्हान संग सगाई की खबरों के बीच मिस्ट्री मैन संग फोटो ने मचाया बवाल!

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 01:32 PM (IST)

    इंस्टाग्राम पेज पर किए गए एक दावे के बाद बिग बॉस ओटीटी 2 में नजर आए जिया शंकर और अभिषेक मल्हान की सगाई को लेकर कई अफवाहे उड़ी थी। इन खबरों पर बिना अपनी ...और पढ़ें

    अभिषेक मल्हान नहीं, जिया शंकर की जिंदगी में है कोई और खास/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टीवी एक्ट्रेस जिया शंकर और इन्फ्लुएंसर अभिषेक मल्हान एक बार फिर से अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में आए थे। बिग बॉस ओटीटी 2 में एक-दूसरे के बेस्ड फ्रेंड बने जिया और अभिषेक की दोस्ती का अंत 2024 में हो गया था, लेकिन अचानक ही 2025 के अंत होते-होते सोशल मीडिया पर ये खबरें उड़ी की दोनों इस साल सगाई कर सकते हैं।

    अभिषेक मल्हान ने तो जिया संग अपनी सगाई की खबरों पर कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन एक्ट्रेस ने कुछ ऐसा कर दिया, जिसकी वजह से फैंस का दिल अभिया हैशटैग बनाने वाले फैंस का दिल बुरी तरह से टूट गया है।

    जिया शंकर की जिंदगी में कोई है खास

    जिया शंकर ने हाल ही में YOUTUBER अभिषेक मल्हान के साथ सगाई की खबरों पर चुप्पी तोड़ते हुए अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वह मिस्ट्री मैन के साथ नजर आ रही हैं। इंस्टा पर डाली गई इस स्टोरी में मिस्ट्री मैन जिया शंकर को माथे पर बड़े प्यार से चूम रहा है और दोनों रोमांटिक पोज देते दिखाई दे रहे हैं।

    इस फोटो में जिया शंकर ने अपने ब्वॉयफ्रेंड का चेहरा छुपाते हुए उस पर रेड हार्ट वाला इमोजी लगाया और कैप्शन में लिखा, "2025 में सभी गलत रूमर्स को पीछे छोड़ दो"।

    कैसे उड़ी जिया-अभिषेक की सगाई की अफवाह?

    दरअसल, टेली खजाना नामक एक वायरल पोस्ट ने ये दावा किया था कि जिया और अभिषेक सगाई की प्लानिंग कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में लिखा था, "ऑफिशियल हो गया! फुकरा इंसान (Fukra Insaan) और जिया शंकर ने अपना रिलेशनशिप पब्लिक कर दिया है और रिपोर्ट्स है कि दोनों जल्द ही सगाई कर सकते हैं। क्यूट कपल को ढेर सारा प्यार और खुशियां।" कई ने तो ये दावा भी कर दिया कि दोनों सगाई कर चुके हैं।

    2024 में जिया शंकर ने अभिषेक मल्हान संग दोस्ती टूटने पर एक पोस्ट किया था और लिखा था, "मैं ये लास्ट बार बताना चाहती हूं कि हम दोस्त से ज्यादा कुछ भी नहीं थे, लेकिन अब वह भी नहीं है। मैं इन मीम पेज को फॉलो भी नहीं करती हूं और मुझे इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझे लगता है कि वह ऐसे वीडियोज सिर्फ व्यूज के लिए बनाते हैं या फिर कोई उन्हें मेरे कैरेक्टर और परिवार के बारे में कमेंट करने के लिए पैसे दे रहा है। ध्यान से सुन लो पांडा गैंग, मैं खुद के पैरों पर खड़ी हुई हूं, लाउड और प्राउड"।

