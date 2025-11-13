इस TV एक्ट्रेस के प्यार में गिरफ्तार हैं सुनील शेट्टी के बेटे Ahaan Shetty? एक्टर की टीम ने किया खुलासा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अहान शेट्टी यूं तो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लाइमलाइट से दूर रखते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में कयासों का सिलसिला कहां थमने वाला है। पहले अभिनेता तानिया श्रॉफ को डेट कर रहे थे। मगर पिछले कुछ समय से ऐसी चर्चा थी कि अहान को नई गर्लफ्रेंड मिल गई है।

अहान शेट्टी के साथ जिस लड़की का नाम जोड़ा जा रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि टीवी और मराठी एक्ट्रेस जिया शंकर (Jiya Shankar) थीं। जी हां, पिछले कुछ वक्त से सोशल मीडिया पर कयास लग रहे थे कि जिया और अहान एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं।

क्या जिया शंकर को डेट कर रहे अहान शेट्टी? अब आखिरकार अहान शेट्टी की तरफ से डेटिंग रूमर्स का सच सामने आ गया है। एक्टर की टीम ने खुलासा किया है कि क्या वाकई अहान और जिया रिलेशनशिप में हैं या नहीं। एक्टर की टीम के मुताबिक, यह सिर्फ अफवाह है और डेटिंग की खबरें बेबुनियाद है।

टीम ने एक बयान जारी करते हुए कहा, "ये डेटिंग की अफवाहें पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। अहान अभी किसी को डेट नहीं कर रहे हैं। उनका पूरा ध्यान अपने काम पर है। उनके पास कई प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें से बॉर्डर 2 भी जल्द ही आने वाली है।"