    इस TV एक्ट्रेस के प्यार में गिरफ्तार हैं सुनील शेट्टी के बेटे Ahaan Shetty? एक्टर की टीम ने किया खुलासा

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 07:17 PM (IST)

    सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी (Ahan Shetty) का नाम पिछले कुछ वक्त से टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस के साथ जोड़ा जा रहा था। अब आखिरकार एक्टर की टीम ने दोनों के डेटिंग रूमर्स पर रिएक्ट किया है। 

    जिया शंकर और सुनील शेट्टी की डेटिंग का आया सच। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अहान शेट्टी यूं तो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लाइमलाइट से दूर रखते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में कयासों का सिलसिला कहां थमने वाला है। पहले अभिनेता तानिया श्रॉफ को डेट कर रहे थे। मगर पिछले कुछ समय से ऐसी चर्चा थी कि अहान को नई गर्लफ्रेंड मिल गई है।

    अहान शेट्टी के साथ जिस लड़की का नाम जोड़ा जा रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि टीवी और मराठी एक्ट्रेस जिया शंकर (Jiya Shankar) थीं। जी हां, पिछले कुछ वक्त से सोशल मीडिया पर कयास लग रहे थे कि जिया और अहान एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। 

    क्या जिया शंकर को डेट कर रहे अहान शेट्टी?

    अब आखिरकार अहान शेट्टी की तरफ से डेटिंग रूमर्स का सच सामने आ गया है। एक्टर की टीम ने खुलासा किया है कि क्या वाकई अहान और जिया रिलेशनशिप में हैं या नहीं। एक्टर की टीम के मुताबिक, यह सिर्फ अफवाह है और डेटिंग की खबरें बेबुनियाद है।

    ahan.shetty_1757252160_3716422940666500190_1550794175

    टीम ने एक बयान जारी करते हुए कहा, "ये डेटिंग की अफवाहें पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। अहान अभी किसी को डेट नहीं कर रहे हैं। उनका पूरा ध्यान अपने काम पर है। उनके पास कई प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें से बॉर्डर 2 भी जल्द ही आने वाली है।"

    कौन हैं जिया शंकर?

    जिया शंकर एक फेमस टीवी और मराठी एक्ट्रेस हैं। उन्होंने पिशाचिनी, काटेलाल एंड संस, वर्जिन भास्कर जैसे सीरियल्स में काम किया है। वह रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख के साथ मराठी फिल्म वेद में भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने कुछ साउथ फिल्मों में भी काम किया है। उन्होंने सलमान खान होस्टेड रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 से पहचान मिली थी।

    jiyaashankarofficial_1762004950_3756292236037407013_446731754

    कौन हैं अहान शेट्टी की एक्स गर्लफ्रेंड?

    जिया शंकर से नाम जुड़ने से पहले कथित तौर पर अहान शेट्टी तानिया श्रॉफ के साथ रिलेशनशिप में थे। दोनों एक-दूसरे के साथ रोमांटिक फोटोज भी शेयर करने से पीछे नहीं रहते थे। हालांकि, अब दोनों अलग हो चुके हैं। अभी तक दोनों में से किसी ने भी अपने ब्रेकअप की वजह नहीं बताई है।

