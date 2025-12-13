Kaantha की 'कुमारी' ब्यूटी से चलाती हैं दिलों पर छुरियां, कौन हैं नई वायरल गर्ल Bhagyashri Borse?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 14 नवम्बर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'कांथा' अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। पीरियड क्राइम ड्रामा फिल्म तमिल के उस सुपरस्टार की कहानी है, जो कभी सोने की थाली में खाता था, लेकिन एक विवाद न उनके करियर को तबाह कर दिया।

वेटरन एक्टर एम. के. त्यागराज भागवतर का किरदार पर्दे पर दुलकर सलमान ने निभाया है। थिएटर की तरह ही OTT प्लेटफॉर्म्स के दर्शकों को भी ये बेहद पसंद आ रही है। 'कांथा' में दुलकर सलमान का किरदार तो लोगों का ध्यान खींच ही रहा है, लेकिन इसके अलावा 'कुमारी' का किरदार निभाने वाली भाग्यश्री बोरसे भी सोशल मीडिया पर काफी सर्च की जा रही हैं। कौन हैं 'कांथा' की खूबसूरत हसीना भाग्यश्री बोरसे, चलिए आपको बताते हैं:

कार्तिक आर्यन की चंदू चैंपियन का हिस्सा थीं भाग्यश्री 6 मई 1999 में जन्मीं भाग्यश्री बोरसे का जन्म 'छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद), महाराष्ट्र में हुआ था। हालांकि, उनकी स्कूलिंग लागोस, नाइजीरिया में हुई उसके बाद वह इंडिया लौट आईं और मॉडलिंग के साथ-साथ बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की।