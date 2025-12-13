Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Kaantha की 'कुमारी' ब्यूटी से चलाती हैं दिलों पर छुरियां, कौन हैं नई वायरल गर्ल Bhagyashri Borse?

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 06:58 PM (IST)

    Kaantha On Ott: बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के बाद अब दुलकर सलमान और भाग्यश्री बोरसे की फिल्म 'कांथा' नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। इस मूवी में 'कुमारी' ...और पढ़ें

    Hero Image

    'कांथा' में 'कुमारी' बनी कौन हैं भाग्यश्री बोरसे/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 14 नवम्बर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'कांथा' अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। पीरियड क्राइम ड्रामा फिल्म तमिल के उस सुपरस्टार की कहानी है, जो कभी सोने की थाली में खाता था, लेकिन एक विवाद न उनके करियर को तबाह कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वेटरन एक्टर एम. के. त्यागराज भागवतर का किरदार पर्दे पर दुलकर सलमान ने निभाया है। थिएटर की तरह ही OTT प्लेटफॉर्म्स के दर्शकों को भी ये बेहद पसंद आ रही है। 'कांथा' में दुलकर सलमान का किरदार तो लोगों का ध्यान खींच ही रहा है, लेकिन इसके अलावा 'कुमारी' का किरदार निभाने वाली भाग्यश्री बोरसे भी सोशल मीडिया पर काफी सर्च की जा रही हैं। कौन हैं 'कांथा' की खूबसूरत हसीना भाग्यश्री बोरसे, चलिए आपको बताते हैं:

    कार्तिक आर्यन की चंदू चैंपियन का हिस्सा थीं भाग्यश्री

    6 मई 1999 में जन्मीं भाग्यश्री बोरसे का जन्म 'छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद), महाराष्ट्र में हुआ था। हालांकि, उनकी स्कूलिंग लागोस, नाइजीरिया में हुई उसके बाद वह इंडिया लौट आईं और मॉडलिंग के साथ-साथ बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की।

    bhagysharee

    यह भी पढ़ें- Kaantha OTT Release: थिएटर्स के बाद ओटीटी पर कब्जा जमाएगी कांथा, कब और कहां होगी स्ट्रीम?

    भाग्यश्री बोरसे भले ही अब तेलुगु-तमिल सिनेमा में शिफ्ट हो चुकी हों, लेकिन उन्होंने अपने करियर की शुरुआत हिंदी फिल्मों में की थी। साल 2023 में रिलीज फिल्म यारियां में उन्होंने कैमियो किया था और राजलक्ष्मी का किरदार निभाया था। इसके बाद उन्हें चंदू चैंपियन में भी कैमियो रोल ही मिला और वह जर्नलिस्ट नयनतारा बनी। बॉलीवुड में काम न बनता देख 2024 में उन्होंने साउथ सिनेमा में मूवी किया, जहां उन्होंने रवि तेजा और जगपति बाबू के साथ फिल्म 'मिस्टर बच्चन' में मुख्य भूमिका निभाई। जिसके लिए उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू के अवॉर्ड से भी नवाजा गया।

    kanth

    इसके बाद भाग्यश्री ने विजय देवरकोंडा की फिल्म 'किंगडम' में डॉ मधु का किरदार निभाया। इस फिल्म के बाद वह दुलकर सलमान के अपोजिट फिल्म 'कांथा' में नजर आईं, जिसमें उन्होंने उनकी प्रेमिका का रोल अदा किया।

    bhagysharee

    बला की खूबसूरत हैं भाग्यश्री बोरसे

    भाग्यश्री बोरसे इतनी खूबसूरत हैं कि उनके सामने आप नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना, तृप्ति डिमरी से लेकर सभी पुरानी वायरल गर्ल्स को भूल जाएंगे। यही वजह है कि 3 साल के छोटे से करियर में उनकी मैसिव फैन फॉलोइंग है। भाग्यश्री बोरसे के इंस्टाग्राम पर 1.9 मिलियन की फैन फॉलोइंग है। वह कभी साड़ी में तो कभी अपने बोल्ड लुक में फैंस के दिलों पर छुरियां चलाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। फैंस भी उनकी तस्वीरों के नीचे कमेंट करके एक्ट्रेस की तारीफ करते हुए नहीं थकते हैं।

    यह भी पढ़ें- दुलकर सलमान संग बॉलीवुड में हुआ था दुर्व्यवहार, सालों बाद बोले- 'सेट पर धक्का दिया जाता था'