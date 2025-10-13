'जलते हैं लोग उनसे...', जब Aishwarya Rai की ट्रोलिंग पर Richa Chadha ने दिया था मुंहतोड़ जवाब

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पूर्व मिस वर्ल्ड और एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) की खूबसूरती व अदाकारी की यूं तो खूब तारीफ की जाती है, लेकिन कई बार एक्ट्रेस को ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ता है। एक बार वह अपने लुक के लिए बुरी तरह ट्रोल हुई थीं।

दरअसल, ऐश्वर्या राय को एक बार अपने पेरिस फैशन वीक में ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। लोगों को उनका लुक जरा भी पसंद नहीं आया था। एक बार जब ऋचा चड्ढा से ऐश्वर्या की ट्रोलिंग के बारे में सवाल किया गया था, तब एक्ट्रेस ने इस पर ट्रोल्स को मुंहतोड़ जवाब दिया था।

ऐश्वर्या राय की ट्रोलिंग पर ऋचा का रिएक्शन जिस्ट को दिए इंटरव्यू में ऋचा चड्ढा ने ऐश्वर्या राय की ट्रोलिंग पर बात की थी। उन्होंने कहा था, "जलते हैं लोग उनसे। वो हिंदुस्तान के हिस्ट्री की आज तक की सबसे खूबसूरत महिला हैं और मुझे लगता है कि उनमें बहुत डिसप्लिन है और वो काफी ग्रेसफुल हैं। वह कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलती हैं। मुझे वह बहुत पसंद हैं। लोग अगर उन्हें ट्रोल करना चाहते हैं, वो करते हैं, वह इससे परेशान नहीं होंगी।"