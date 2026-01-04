जब Shah Rukh Khan की वजह से रो पड़ी थीं प्रियंका चोपड़ा, इस वजह से खफा हो गए थे 'किंग खान'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा जोनास ने पहली बार 2006 में रिलीज हुई फिल्म डॉन में साथ काम किया था। वे 2011 में डॉन 2 के लिए फिर से साथ आए। इसके अलावा, प्रियंका ने शाहरुख की कुछ फिल्मों जैसे ओम शांति ओम, रा.वन और बिल्लू में स्पेशल अपीयरेंस भी दिए थे।

शाह रुख खान की वजह से क्यों रो पड़ी थीं प्रियंका एक पुराने इंटरव्यू में देसी गर्ल ने खुलासा किया था कि शाह रुख खान और संजय दत्त की वजह से रा.वन (Ra. One) के सेट पर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वे रो पड़ीं। प्रियंका ने इस इंटरव्यू में बताया था, 'मैं अभी-अभी अमेरिका से आई थी। कॉस्ट्यूम बहुत मुश्किल था और मैंने अभी तक फिटिंग भी नहीं करवाई थी। इसलिए, मैं सेट पर गई जहां मनीष मल्होत्रा (डिजाइनर) ने मेजरमेंट चेक किए और कॉस्ट्यूम को ऑल्टरेशन के लिए भेज दिया। इस बीच, मैंने डायरेक्टर (अनुभव सिन्हा) और शाहरुख से पूछा कि क्या सब ठीक है। वे शांत लग रहे थे और शूटिंग जारी रखी। जब तक मैं तैयार हुई मुझे तीन घंटे देर हो चुकी थी। मैंने उनसे बहुत माफी मांगी, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इसके बजाय संजू सर से माफी मांगू। मैं नहीं जाना चाहती थी क्योंकि मैं उनसे डरती हूं, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया'।