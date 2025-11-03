Language
    चीखती-चिल्लाती रही हीरोइन...जब एक सीन में बेकाबू होकर जबरदस्ती करने लगा फिल्म का विलेन!

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 01:14 PM (IST)

    हिंदी सिनेमा का एक दौर वो भी था जब दुष्कर्म या जबरदस्ती वाले सीन्स की डिमांड लगभग हर फिल्म के लिए जरूरी मानी जाती थी।  हालांकि कई बार इन सीन्स के चलते काफी परेशानी भी आई और कुछ ऐसा ही हुआ था एक एक्ट्रेस के साथ जिनका नाम है फर्याल (Faryal)। आइए आपको बताते हैं फर्याल के उस सीन के बारे में जिसके चलते एक फिल्म के सेट पर हुआ था हंगामा।

    एक सीन में जब चिल्लाती रही हीरोइन, देखता रहा डायरेक्टर

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. 70 और 80 के दशक में सिनेमा की सोच धीरे-धीरे बदल रही थी। हालांकि ये वो दौर था जब सिनेमा को करीब जानने वाले ये मानते हैं कि उस वक्त फिल्मों को हिट कराने के लिए कुछ गिने-चुने तरीकों को ही आजमाया जाता था और इन्हीं में से एक तरीका था कि फिल्म में कोई ऐसा सीन डाल दिया जाए, जिससे दर्शकों के दिलों में आक्रोश भी आए और फिल्म के लिहाज से मसाला मिल जाए।

    दुष्कर्म या जबरदस्ती वाले सीन्स की डिमांड उस वक्त लगभग हर फिल्म के लिए ही होती थी, हालांकि कई बार इन सीन्स के चलते काफी परेशानी भी आई और कुछ ऐसा ही हुआ था एक एक्ट्रेस के साथ जिनका नाम है फर्याल। ये वो एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने 60 और 70 के दशक में कई फिल्मों में काम किया लेकिन उनकी छवि एक हीरोइन की नहीं बन पाई। आइए आपको बताते हैं फर्याल के उस सीन के बारे में जिसके चलते एक फिल्म के सेट पर हुआ था हंगामा।

    प्रेमनाथ सीन शूट करना फर्याल को पड़ा था भारी
    70 के दशक में एक्ट्रेस फर्याल का नाम अच्छा खासा चर्चा में आया। फिल्मों में हीरोइन बनने आईं फर्याल को नहीं पता था कि उनके पास ऐसी फिल्मों के ऑफर्स आने लगेंगे और उनकी छवि एकमात्र नेगेटिव किरदारों के लिए ही रह जाएगी। किस्सा है साल 1969 का, जब फिल्म द गोल्ड मैडल आई। इस फिल्म में धर्मेंद्र, जीतेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, राखी गुलजार और प्रेमनाथ जैसे एक्टर्स थे। फिल्म को रविकांत नागाइच डायरेक्ट कर रहे थे।

    इसी वक्त उनके दिमाग में आया कि फिल्म में एक सीन डाला जाए, जिसमें मसाला भी हो और ऑडिएंस को देखकर मजा आए। प्रेमनाथ उस वक्त फिल्मों में नेगेटिव किरदार भी निभाते थे। इस फिल्म में भी उन्हें कुछ यही करना था। फिल्म के एक सीन के दौरान प्रेमनाथ को हीरोइन फरियाल के साथ जबरदस्ती करनी थी और सोफे पर लेटना था। सारी तैयारी सेट पर हो गई थी। जैसे ही डायरेक्टर ने एक्शन बोला और सीन शुरू भी हो गया।

    सीन शुरू होने के बाद सोफे पर लेटे प्रेमनाथ फरियाल के साथ जमीन पर पड़े कार्पेट पर आ गए। इसके बाद जैसे ही फर्याल को एहसास हुआ कि सीन में जमीन वाला तो कोई सीक्वेंस था ही नहीं, तो वो कुछ वक्त तक सोच में पड़ गईं। इस दौरान सीन तो चल रहा था लेकिन प्रेमनाथ पर बुरा किरदार इतना हावी हुआ कि वो असल में ही हीरोइन के साथ जबरदस्ती कर बैठे।

    कट बोलती रहीं फर्याल लेकिन नहीं हटे प्रेमनाथ
    फर्याल सीन के दौरान जब थोड़ी असहज हुईं तो उन्हें लगा कि शायद अपने उन्हें डायरेक्टर से बोलना चाहिए, तबतक कई मिनट गुजर दए और ये शूट ऐसे ही चलता रहा। प्रेमनाथ फर्याल को छोड़ नहीं रहे थे और शायद सीन को भूलकर वो आगे बढ़े जा रहे थे। आखिरकार फर्याल ने ही आवाज उठाई और चिल्लाकर कहा, 'अरे कोई कट बोलेगा या नहीं'। हैरानी की बात तो ये है कि कट बोलने की बजाय डायरेक्टर रविकांत नागाइच और जीतेंद्र हंस रहे थे। ये देखकर फर्याल गुस्से और तमतमा गईं, तब जाकर उन्होंने खड़े होकर चिल्लाकर कहा कि कट बोला जाए।

    फर्याल ने प्रेमनाथ के साथ काम ना करने की खा ली थी कसम
    ये वाक्या होने के बाद फर्याल काफी खफा थीं और उदास भी थीं। हालांकि प्रेमनाथ को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इस सबके बाद फर्याल ने कसम खा ली थी कि वो प्रेमनाथ के साथ काम नहीं करेंगी। खुद फर्याल ने इसका खुलासा एक इंटरव्यू के दौरान किया था। हालांकि कुछ दिन बाद डायरेक्टर ने फर्याल से माफी मांगी और फिल्म के लिए मना लिया था। हालांकि इस सब विवाद के बाद भी फिल्म हिट नहीं हुई थी।

