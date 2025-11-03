Kal Ho Naa Ho की छोटी सी 'जिया' अब बन गईं परम सुंदरी, 22 साल बाद एक्ट्रेस का ट्रांसफॉर्मेशन देख लगेगा झटका

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। निर्देशक निखिल आडवाणी की फिल्म कल हो ना हो की कहानी और किरदार आज भी कल्ट माने जाते हैं। शाह रुख खान (Shah Rukh Khan), सैफ अली खान और प्रीति जिंटा के अलावा इस मूवी में कई अन्य कैरेक्टर ऐसे रहे, जिन्होंने अहम भूमिकाओं का निभाया था। उनमें से एक छोटी बच्ची जिया कपूर (Kal Ho Naa Ho Gia) का रोल भी शामिल रहा।

आज बात उसी जिया के बारे में की जाएगी, जिनका लुक 22 साल बाद पूरी तरह से बदल गया है। इस किरदार को किस अभिनेत्री ने निभाया था और आज के दौर में वह क्या कर रही है, आइए इस लेख में विस्तार से जानते हैं-

इतना बदला कल हो ना हो की जिया का लुक 2003 में फिल्म कल हो ना हो को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। दिल को छू जाने वाली कहानी के दम पर ये मूवी आज हर किसी की फेवरेट मानी जाती है। कल हो ना हो में जिया का किरदार काफी पसंद किया गया था। जिसे अभिनेत्री झनक शुक्ला ने अदा किया था।