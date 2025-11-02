Kal Ho Na Ho के चलते अमेरिकन इन्फ्लुएंसर ने छोड़ दी थी फिल्म लाइन, खराब अनुभव के चलते बदला करियर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा की कल्ट क्लासिक फिल्म के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें कल हो न हो (Kal Ho Na Ho) का नाम जरूर शामिल होगा। शाह रुख खान, प्रीति जिंटा और सैफ अली खान जैसे फिल्मी सितारों से सजी इस मूवी का डायरेक्शन निखिल अडवाणी ने किया। दिल को छू जाने वाली इसकी कहानी आज भी हर किसी की फेवरेट मानी जाती है। लेकिन इस बीच एक अमेरिकन इंफ्लुएंसर ऐश कैंटली (Ash Cantley) ने कल हो न हो को लेकर एक शॉकिंग खुलासा किया है।

कैंटली के दावे के अनुसार कल हो न हो मैं काम करना उनके लिए सबसे बुरा अनुभव रहा और यही कारण रहा कि उन्होंने फिल्म लाइन को छोड़कर अपना करियर हमेशा के लिए बदल डाला। आइए जानते हैं कि ऐश कैंटली ने और क्या-क्या कहा है-

कल हो न हो के चलते बदला करियर दरअसल कुछ दिन पहले ऐश कैंटली ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया। इस दौरान उन्होंने कल हो न हो फिल्म में काम करने के लेकर खुलासा किया और बताया इस दौरान उनका अनुभव बेहद निराशाजनक रहा। कैंटली ने कहा है- फिल्म लाइन सेट डिजाइनर के तौर पर मैंने अपना करियर शुरू किया था। मैंने कल हो न हो फिल्म में भी सेट डिजाइन का काम किया। मेरी लिए ये काम करना सबसे बुरे अनुभवों में से एक रहा।