    Kal Ho Na Ho के चलते अमेरिकन इन्फ्लुएंसर ने छोड़ दी थी फिल्म लाइन, खराब अनुभव के चलते बदला करियर

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 04:37 PM (IST)

    शाह रुख खान, प्रीति जिंटा और सैफ अली खान की कल हो न हो (Kal Ho Na Ho) को कल्ट क्लासिक हिंदी फिल्म माना जाता है। इस मूवी को लेकर एक अमेरिकन इंफ्लुएंसर ऐश कैंटली ने हैरान करने वाला खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया है कि कल हो न हो में काम करके उनको बेहद खराब अनुभव मिला था। 

    बॉलीवुड की चर्चित फिल्म कल हो न हो (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली।  हिंदी सिनेमा की कल्ट क्लासिक फिल्म के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें कल हो न हो (Kal Ho Na Ho) का नाम जरूर शामिल होगा। शाह रुख खान, प्रीति जिंटा और सैफ अली खान जैसे फिल्मी सितारों से सजी इस मूवी का डायरेक्शन निखिल अडवाणी ने किया। दिल को छू जाने वाली इसकी कहानी आज भी हर किसी की फेवरेट मानी जाती है। लेकिन इस बीच एक अमेरिकन इंफ्लुएंसर ऐश कैंटली (Ash Cantley) ने कल हो न हो को लेकर एक शॉकिंग खुलासा किया है। 

    कैंटली के दावे के अनुसार कल हो न हो मैं काम करना उनके लिए सबसे बुरा अनुभव रहा और यही कारण रहा कि उन्होंने फिल्म लाइन को छोड़कर अपना करियर हमेशा के लिए बदल डाला। आइए जानते हैं कि ऐश कैंटली ने और क्या-क्या कहा है-

    कल हो न हो के चलते बदला करियर 

    दरअसल कुछ दिन पहले ऐश कैंटली ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया। इस दौरान उन्होंने कल हो न हो फिल्म में काम करने के लेकर खुलासा किया और बताया इस दौरान उनका अनुभव बेहद निराशाजनक रहा। कैंटली ने कहा है- फिल्म लाइन सेट डिजाइनर के तौर पर मैंने अपना करियर शुरू किया था। मैंने कल हो न हो फिल्म में भी सेट डिजाइन का काम किया। मेरी लिए ये काम करना सबसे बुरे अनुभवों में से एक रहा।

     KALHONAHO (1)

    फिल्म में काम करने के लिए एक दिन का मुझे 75 डॉलर (6000 रुपये) मिलते थे और मेरी शिफ्ट 12-17 घंटे की रहती थी। उधर जेंडर गैप का मसला भी था, यानी मेल क्रू मेंबर्स को फीमेल क्रू मेंबर्स से ज्यादा फीस मिलती थी, जोकि 125 डॉलर (11 हजार) प्रतिदिन हुआ करती थी।

     
     
     
    मेरे लिए वह सबसे खराब जॉब थी, इसके बाद मैंने अपना करियर बदला और फिल्म लाइन के काम को छोड़ दिया। मालूम हो कि आज के समय में ऐश कैंटली एक पॉपुलर अमेरिकन कंटेंट क्रिएटर हैं, जो आए दिन सोशल मीडिया पर अपने पुराने अनुभवों को साझा करती हैं। 

    कल हो न हो शाह रुख की बेस्ट फिल्म

    हालांकि, ऐश कैंटली के इस दावे में कितनी सच्चाई है ये उनके अलावा और कोई नहीं जानता। लेकिन इस बात में कोई दोहराए नहीं है कि कल हो न हो शाह रुख खान के करियर की बेस्ट मूवीज में से एक है। 

