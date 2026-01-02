Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    गुमनाम हुआ 'चांद के पार चलो' का वो हैंडसम हीरो, एक फिल्म ने रातोंरात बनाया स्टार; अब पहचान भी नहीं पाएंगे आप

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 07:28 PM (IST)

    हिंदी सिनेमा में कुछ ऐसे स्टार्स आते हैं जो वन फिल्म वंडर (One Film Wonder) बनकर ही रह जाते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही स्टार की कहानी के बारे में बतान ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    एक फिल्म का हीरो बनकर गायब हुए ये हैंडसम हंक

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर हिंदी सिनेमा में कुछ ऐसे स्टार्स आते हैं जो वन फिल्म वंडर (One Film Wonder) बनकर ही रह जाते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही स्टार की कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने हिंदी फिल्मों में काम तो किया, लेकिन ये एक्टर महज एक फिल्म का हीरो ही बनकर रह गया। कौन है ये स्टार, जिसे शौहरत तो मिली लेकिन सिर्फ कुछ वक्त के लिए। आइए आपको बताते हैं उसी हीरो की कहानी...

    फिल्मों में ऐसे आए साहिब चोपड़ा

    90 के दशक में भले ही कई फिल्में आई हों, लेकिन अक्सर उन फिल्मों के गाने लोगों के दिलों में बस जाते हैं और एक ऐसी ही फिल्म आई, जिसने गाने लोगों के दिलों में बस गए। हम बात कर रहे हैं साहिब चोपड़ा (Sahib Chopra) की। वो एक्टर जिसने बचपन से अपने पिता को देखकर बिजनेस में आगे और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में आने की ठानी।

    Sahib 3

    अब क्योंकि साहिब चोपड़ा के पिता Babar Chopra पहले ही बिजनेस में थे तो ऐसे में साहिब के लिए फिल्मों में आने का सपना उन्होंने देखा। आखिरकार साहिब ने फिल्मों में एंट्री की और ये सपना उनके पापा ने ही पूरा किया।

    चांद के पार चलो से हीरो बने साहिब चोपड़ा

    साल 2006 में साहिब चोपड़ा को आखिरकार बॉलीवुड में डेब्यू करने का मौका मिला। उन्होंने फिल्म चांद के पार चलो (Chaand Ke Paar Chalo) से डेब्यू किया। इस फिल्म में साहिब चोपड़ा के साथ एक्ट्रेस प्रीति झिंगयानी (Preeti Jhangiani) नजर आईं।

    यह भी पढ़ें- 588 करोड़ कमाने वाली फिल्म के ऑडिशन में ही फेल हो गए थे Akshaye Khanna, आज भी पछता रहे 'धुंरधर' के 'रहमान डकैत'

    Sahib 1

    ये वही प्रीति हैं जिन्होंने फिल्म मोहब्बतें (Mohabbatein) में काम किया था और इस फिल्म से वो रातोंरात स्टार बन गईं थीं। साहिब की इस डेब्यू फिल्म को उनके पापा बाबर चोपड़ा ने ही प्रोड्यूस किया था। फिल्म में गरिमा और चंदर की लवस्टोरी लोगों को पसंद भी आई। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। फिल्म में आलोकनाथ, शक्ति कपूर और हिमानी शिवपुरी समेत कई स्टार्स नजर आए थे। वहीं फिल्म के गाने काफी हिट रहे थे, जो आज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं।

    Sahib 8

    फिल्मों से गायब होकर संभाला बिजनेस

    साहिब चोपड़ा की ये फिल्म उनके करियर को कोई खास सहारा देकर नहीं गई। इसके बाद उन्होंने वफा ए डेडली लव स्टोरी में काम किया। इस फिल्म में राजेश खन्ना लीड रोल में थे और राजेश खन्ना (Rajesh Khanna) के साथ लैला खान नजर आईं थीं।

    Sahib 5

    हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही थी। इस फिल्म के बाद मानो साहिब फिल्मों से दूर हो गए। हालांकि उन्हें सिर्फ एक ही फिल्म का हीरो माना गया और वो फिल्म थी चांद के पार चलो। इस फिल्म के बाद साहिब ने एंटरटेनमेंट इंड्स्ट्री में पिता के बिजनेस को आगे बढ़ाने का काम किया और मनोरंजन टीवी ग्रुप को चलाने लगे।

    sahib ew

    हालांकि सालों बाद अब साहिब चोपड़ा काफी बदल चुके हैं। उन्हें पहचानना भी थोड़ा मुश्किल है लेकिन हां भले ही वो बॉलीवुड में काम ना कर रहे हों लेकिन बिजनेस में वो काफी आगे बढ़ रहे हैं और करोड़ों के मालिक हैं।

    यह भी पढ़ें- 2026 में ब्लॉकबस्टर धमाका करेंगे Akshay Kumar, फिर होगा 'भूल भुलैया' जैसा जादू; जल्द होगी शूटिंग शुरू

     