3 अफेयर, 3 शादियां और भाई से भी जुड़ा नाम... अक्षय खन्ना संग किया रोमांस, आज गुमनाम है 90's की वो बोल्ड हसीना!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जाओ चाहे दिल्ली, बंबई, आगरा...कहीं ना मिलेगा ऐसा घांघरा...पर्दे पर जब उस हसीना ने अपनी कातिल अदाएं दिखाईं को नौजवानों के दिलों पर छुरियां चल गईं और चलते भी क्यों ना, खूबसूरती और बोल्डनेस की परिभाषा को दिखा रही थी वो हीरोइन जिसे बॉलीवुड में आए अभी महज कुछ वक्त ही हुआ था लेकिन उसकी पहचान बड़ी हो रही थी।

बड़ी फिल्में मिल रही थीं, बड़ा नाम हो रहा था लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उस हीरोइन को सिनेमा का दामन छोड़कर गुमनामी के अंधेरे में जाना पड़ा। आज हम आपको सुनाएंगे उसी हसीना की अनकही और अनसुनी दास्तां....

फिल्मों में ऐसे आईं सुमन रंगनाथन सुमन रंगनाथन हिंदी फिल्मों का चेहरा रहीं। 90 के दशक में उन्हें खूब पहचान भी मिली, लेकिन इस पहचान को ज्यादा दिनों तक लोग याद करके नहीं रख पाए। आखिर में एक ऐसा वक्त आया कि सुमन बॉलीवुड को छोड़कर ही चली गईं। लंबे घुंघराले बाल, बड़ी आंखें, और बोल्ड अदा, मानो एक फिल्ममेकर जो हीरोइन में चाहता है, वो सबकुछ सुमन में था।

26 जुलाई 1974, को कर्नाटक में जन्मी सुमन ने अपने करियर की शुरूआत साउथ फिल्मों से की थी। 1989 में आई फिल्म 'CBI शंकर' से उन्होंने अपने करियर की शुरूआत की थी। मॉडलिंग करते-करते सुमन फिल्मों में आ गईं और फिर धीरे-धीरे कन्नड़ और तमिल सिनेमा में उन्हें फिल्में मिलने लगीं। Pudhu Paattu, Maanagara Kaaval, Mudhal Udhayam, Arrambam समेत वह कई फिल्मों का हिस्सा बनीं। सालों तक उन्होंने साउथ इंड्स्ट्री में काम किया और फिर उन्होंने कदम रखा बॉलीवुड की दहलीज पर।

'ये तेरी आंखे झुकी झुकी' (Ye Teri Aankhein Jhuki Jhuki Song) गाना आज भी लोगों की जुबान पर है। इसके बाद वो कई फिल्मों का हिस्सा बनीं। साल 1999 में आईं फिल्म आ अब लौट चलें (Aa Ab Laut Chalein) में वो नजर आईं। इस फिल्म में वो अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) और ऐश्वर्या राय के साथ दिखीं। फिल्म में उन्होंने सेकेंड लीड रोल प्ले किया था। वहीं फिल्म का गाना 'यही है प्यार' (Yahi Hai Pyaar Song) काफी हिट भी हुआ। इसके बाद साल 2003 में उन्होंने फिल्म बागबान में काम किया।

फिल्म में यूं तो कई स्टार्स थे, लेकिन इस फिल्म में सुमन अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में सफल रहीं। फिल्म में उन्होंने अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की बहू का किरदार निभाया। इसी बीच सुमन फिल्म कुरुक्षेत्र में भी नजर आईं। इस फिल्म में उन्होंने एक आईटम सॉन्ग किया। फिल्म के गाने घाघरा (GHAGRA Song) को लोगों ने खूब पसंद किया था। इसके बाद वो कुछ और फिल्मों में दिखी और फिर धीरे-धीरे बॉलीवुड से दूर होती चली गईं।

फरहान अख्तर और राहुल रॉय से रहा अफेयर हालांकि सुमन रंगनाथन की जिंदगी फिल्मों से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रही। सुमन की जिंदगी में सबसे पहले आए राहुल रॉय। दरअसल कहा जाता है कि एक वक्त आशिकी ब्वॉय राहुल रॉय के साथ सुमन का नाम जुड़ा था। सुमन और राहुल रॉय के बीच प्यार इतना ज्यादा बढ़ गया था कि दोनों एक-दूसरे के साथ लिव-इन में रहने लगे थे।

हालांकि इस पर कभी दोनों स्टार्स ने खुलकर नहीं बोला। कहा तो यह भी जाता है कि दोनों शादी तक करने वाले थे। वहीं राहुल के बाद सुमन का नाम फरहान अख्तर से भी जुड़ा। 'मसाला डॉट कॉम' के मुताबिक फरहान और सुमन काफी दिनों तक रिलेशनशिप में रहे, लेकिन फरहान के फ्लर्ट करने के अंदाज से सुमन काफी परेशान रहती थीं।

वहीं सुमन फरहान के लिए सीरियस थीं और शादी करना चाहती थीं लेकिन अफसोस ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चला। इसके बाद सुमन रंगनाथन का अफेयर इंडस्ट्रियलिस्ट उरू पटेल से भी रहा। हालांकि इस रिश्ते ने भी दम तोड़ दिया।

पति से शादी के बाद हुई अनबन

कहा जाता है कि, 28 दिसंबर 2000 को गौतम नाम के शख्स से सुमन ने शादी की। लेकिन दोनों की आपस अनबन से ये शादी भी टूट गई। अफेयर्स और रिश्ते टूटने के बाद आखिरकार साल 2005 में उन्होंने प्रोड्यूसर बंटी वालिया से शादी की। सुमन को लगा था कि इस शादी के बाद वो अब अपने जीवन में खुश रहेंगी, लेकिन ऐसा होता भी कैसे।

इस शादी में भी कुछ वक्त बाद ही परेशानियां आने लगीं थीं। साल 2006 में शादी के करीब 8 महीने बाद एकता कपूर की एक पार्टी में सुमन और बंटी के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ। सबके सामने हुए इस तमाशे का खूब मजाक भी बना। इस झगड़े के बाद सुमन ने बंटी का साथ छोड़ दिया और फिर साल 2007 में दोनों ने तलाक भी ले लिया।

बंटी और सुमन की लड़ाई मीडिया में भी खूब सुर्खियों में रही। बंटी ने सुमन पर एक्सट्रा मैरिटल अफेयर के आरोप लगाए और कहा कि सुमन का अफेयर उनके ही कजिन के साथ चल रहा था। बंटी का आरोप था कि सुमन जब घर छोड़कर गईं तो उन्होंने कई बैग पैक किए और सारा सामान लेकर गईं जो वो इस घर के लिए लाईं थीं।