    रिंग चूमकर विराट कोहली ने मनाया शतक का जश्न, पत्नी अनुष्का शर्मा ने ऐसे लुटाया प्यार

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 07:43 PM (IST)

    अनुष्का शर्मा और विराट कोहली (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Ind vs SA 2nd ODI: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला छत्तीसगढ़ के रायपुर में खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) ने सीरीज में लगातार दूसरा शतक जड़कर अनोखा कीर्तिमान रचा दिया है। 

    शतकीय पारी खेलने के बाद कोहली ने एक बार फिर से मैदान पर अपनी शादी की रिंग को चूमकर जश्न मनाया। अब अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) ने सोशल मीडिया पर विराट की शानदार पारी को लेकर बेशुमार प्यार लुटाया है। आइए एक नजर अनुष्का के इस पोस्ट पर डलाते हैं। 

    विराट की पारी से गदगद हुईं अनुष्का 

    कई मौके पर देखा गया है कि जब भी क्रिकेट के मैदान पर विराट कोहली का बल्ला आग उगलता है, उसके बाद हर किसी की नजर उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा के सोशल मीडिया हैंडल पर टिकी रहती है। रायपुर वनडे में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ताबड़तोड़ अंदाज विराट कोहली ने वनडे करियर का 53वां शतक पूरा किया, जिसकी वजह से टीम इंडिया मैच पर मजबूत स्थिति में आई।

    viratanushka

    कोहली की इस इनिंग को लेकर अब अनुष्का ने अपने ऑफिशियल इंस्टग्राम हैंडल पर स्टोरी पर एक खास पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में कोहली शतकीय सेलिब्रेशन की फोटो शामिल है और उस पर हार्ट का एक इमोजी भी लगा हुआ है। जो ये बताने ते लिए काफी है कि विराट को शानदार पारी को देखकर अनुष्का शर्मा खुशी से गदगद हो गई हैं।

    anushka

    ये पहला मौका नहीं है, जब अनुष्का ने इस तरह से किंग कोहली का हौंसलाअफजाई किया है, इससे पहले भी ऐसा कारनामा कई बार चुकी हैं। इंटरनेशनल और आईपीएल के कई मैचों में भी वह मैदान से अपने पति को सपोर्ट करती दिखाई दी हैं। 

    बॉलीवुड से दूर हुईं अनुष्का 

    बतौर एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा लंबे समय से हिंदी सिनेमा से दूर हैं। वह अब मुंबई नहीं बल्कि लंदन में रहती हैं। काफी सालों से अनुष्का की ओटीटी फिल्म चकड़ा एक्सप्रेस रिलीज के लिए तरस रही है, जो भारतीय क्रिकेट टीम की पेसर झूलन गोस्वामी के जीवन पर आधारित है। अनुष्का शर्मा के कमबैक का सिनेप्रेमी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 

