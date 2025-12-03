रिंग चूमकर विराट कोहली ने मनाया शतक का जश्न, पत्नी अनुष्का शर्मा ने ऐसे लुटाया प्यार

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Ind vs SA 2nd ODI: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला छत्तीसगढ़ के रायपुर में खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) ने सीरीज में लगातार दूसरा शतक जड़कर अनोखा कीर्तिमान रचा दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शतकीय पारी खेलने के बाद कोहली ने एक बार फिर से मैदान पर अपनी शादी की रिंग को चूमकर जश्न मनाया। अब अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) ने सोशल मीडिया पर विराट की शानदार पारी को लेकर बेशुमार प्यार लुटाया है। आइए एक नजर अनुष्का के इस पोस्ट पर डलाते हैं।

विराट की पारी से गदगद हुईं अनुष्का कई मौके पर देखा गया है कि जब भी क्रिकेट के मैदान पर विराट कोहली का बल्ला आग उगलता है, उसके बाद हर किसी की नजर उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा के सोशल मीडिया हैंडल पर टिकी रहती है। रायपुर वनडे में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ताबड़तोड़ अंदाज विराट कोहली ने वनडे करियर का 53वां शतक पूरा किया, जिसकी वजह से टीम इंडिया मैच पर मजबूत स्थिति में आई।

यह भी पढ़ें- कॉफी विद करण में क्यों नहीं आते Virat-Anushka, करण जौहर ने खुद किया खुलासा कोहली की इस इनिंग को लेकर अब अनुष्का ने अपने ऑफिशियल इंस्टग्राम हैंडल पर स्टोरी पर एक खास पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में कोहली शतकीय सेलिब्रेशन की फोटो शामिल है और उस पर हार्ट का एक इमोजी भी लगा हुआ है। जो ये बताने ते लिए काफी है कि विराट को शानदार पारी को देखकर अनुष्का शर्मा खुशी से गदगद हो गई हैं।

ये पहला मौका नहीं है, जब अनुष्का ने इस तरह से किंग कोहली का हौंसलाअफजाई किया है, इससे पहले भी ऐसा कारनामा कई बार चुकी हैं। इंटरनेशनल और आईपीएल के कई मैचों में भी वह मैदान से अपने पति को सपोर्ट करती दिखाई दी हैं।