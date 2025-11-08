7 साल बाद एक्टिंग कमबैक करने के लिए तैयार Anushka Sharma? उठी चकदा एक्सप्रेस को जल्दी रिलीज करने की मांग

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) पिछले 7 सालों से सिल्वर स्क्रीन से गायब हैं। उन्हें साल 2018 में आखिरी बार शाह रुख खान के साथ फिल्म जीरो में देखा गया था। इस मूवी में कटरीना कैफ भी उनके साथ नजर आई थीं। इसके बाद खबर आई कि कटरीना कैफ चकदा एक्सप्रेस में नजर आएंगी लेकिन ये फिल्म अभी तक रिलीज नहीं हुई।

तीन साल से लटकी हुई है फिल्म अनुष्का ने साल 2022 में चकदा एक्सप्रेस की शूटिंग खत्म कर ली थी। लेकिन किन्हीं वजहों से ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। अब इस मूवी को लेकर नया अपडेट सामने आया है। खबरों के मुताबिक फैंस जल्द से जल्द इसे रिलीज करने की तैयारी में हैं। मिड डे की रिपोर्ट के अनुसार, आईसीसी विश्व कप में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक जीत के बाद, फिल्म के निर्माताओं ने नेटफ्लिक्स के शीर्ष अधिकारियों को लेटर लिखकर फिल्म को रिलीज करने का आग्रह किया है।