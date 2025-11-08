Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    7 साल बाद एक्टिंग कमबैक करने के लिए तैयार Anushka Sharma? उठी चकदा एक्सप्रेस को जल्दी रिलीज करने की मांग

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 11:36 AM (IST)

    अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) के फैंस के लिए खुशखबरी है। खबर है कि उनकी फिल्म चकदा एक्सप्रेस को बहुत जल्द रिलीज किया जा सकता है। एक्ट्रेस ने इसकी शूटिंग 2022 में पूरी कर ली थी। उन्हें आखिरी बार शाह रुख के साथ फिल्म जीरो में देखा गया था जोकि 2018 में पर्दे पर आई थी।

    prefferd source google
    Hero Image

    फिल्म चकदा एक्सप्रेस में नजर आएंगी अनुष्का (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) पिछले 7 सालों से सिल्वर स्क्रीन से गायब हैं। उन्हें साल 2018 में आखिरी बार शाह रुख खान के साथ फिल्म जीरो में देखा गया था। इस मूवी में कटरीना कैफ भी उनके साथ नजर आई थीं। इसके बाद खबर आई कि कटरीना कैफ चकदा एक्सप्रेस में नजर आएंगी लेकिन ये फिल्म अभी तक रिलीज नहीं हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तीन साल से लटकी हुई है फिल्म

    अनुष्का ने साल 2022 में चकदा एक्सप्रेस की शूटिंग खत्म कर ली थी। लेकिन किन्हीं वजहों से ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। अब इस मूवी को लेकर नया अपडेट सामने आया है। खबरों के मुताबिक फैंस जल्द से जल्द इसे रिलीज करने की तैयारी में हैं। मिड डे की रिपोर्ट के अनुसार, आईसीसी विश्व कप में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक जीत के बाद, फिल्म के निर्माताओं ने नेटफ्लिक्स के शीर्ष अधिकारियों को लेटर लिखकर फिल्म को रिलीज करने का आग्रह किया है।

    यह भी पढ़ें- 'मुझे कास्ट कर लीजिए...' Sultan में पहलवान बनना चाहती थीं ये बॉलीवुड एक्ट्रेस, इस वजह से हुईं रिजेक्ट

    पोर्टल ने सूत्र के हवाले से लिखा,"हमने नेटफ्लिक्स इंडिया के शीर्ष अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखकर पूछा है कि क्या वे इस विवाद से ऊपर उठकर फिल्म को रिलीज कर सकते हैं। झूलन दी जैसी दिग्गज हस्ती पर बनी बायोपिक दर्शकों तक पहुंचने की हकदार है।

    कब रिलीज होगी चकदा एक्सप्रेस

    उन्होंने क्लियर किया कि फिल्म इतने समय से इसलिए अटकी हुई है क्योंकि नेटफ्लिक्स के शीर्ष अधिकारियों को इसका अंत पसंद नहीं आया। प्रोडक्शन हाउस ने ओवर बजट जाकर इसे तैयार किया लेकिन फिर भी इसे रिलीज होने के लिए हरी झंडी नहीं मिल रही है। रिक्ववेस्ट के बाद नेटफ्लिक्स कुछ विचार करने के बाद कुछ एडिशनल बदलाव के साथ इसकी रिलीज की अनुमति दे सकता है। उम्मीद है कि इस साल के अंत तक फैसला आ जाएगा।

    बता दें कि चकदा एक्सप्रेस क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के जीवन पर आधारित एक बायोपिक है। यह अपकमिंग स्पोर्ट्स ड्रामा नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।

    यह भी पढ़ें- Virat Kohli तो निकले 'बेवफा', अनुष्का शर्मा का रिएक्शन देख बोले फैंस- 'देखा भाभीजी'!