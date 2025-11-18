क्रश से नहीं कर पा रहे प्यार का इजहार, Shah Rukh Khan के इस गाने से बनेगी बात
Shah Rukh Khan Song: अक्सर हम दिल से किसी को चाहते हैं लेकिन उसका इजहार करने से डरते हैं। लेकिन बॉलीवुड ने कई ऐसे रोमांटिक गाने हमें दिए हैं, जो आपको अपने प्यार का इजहार करने में मदद कर सकते हैं। इन्हीं में से शाह रुख खान के एक गाने के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शाह रुख खान को रोमांस का किंग ऐसे ही नहीं कहा जाता, उन्होंने बॉलीवुड को जितनी रोमांटिक फिल्में दी हैं उतने ही रोमांटिक गाने भी बादशाह की फिल्मों में हैं। आज हम आपको ऐसे ही गाने के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपने सुना तो बहुत बार होगा लेकिन शायद ही कभी सोचा होगा कि इसकी मदद से आप अपने क्रश से प्यार का इजहार कर सकते हैं।
17 पहले आया था ये गाना
यह गाना शाह रुख खान की 17 साल पहले 2008 में रिलीज हुई फिल्म का है जिसमें उनके साथ अनुष्का शर्मा ने काम किया है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी और इसके गाने सुपरहिट हुए थे। इसके अलावा यह अनुष्का शर्मा की डेब्यू फिल्म भी थी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस फिल्म की बात कर रहे हैं।
कौन सा है ये गाना?
हम बात कर रहे हैं रब ने बना दी जोड़ी की, जिसमें शाह रुख खान और अनुष्का शर्मा ने लीड रोल निभाया है और जिस गाने की हम बात कर रहे हैं वह है तुझमें रब दिखता है ( Tujh Mein Rab Ne Dikhta Hai)। इसके लिरिक्स हैं तुझमें रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। इस गाने के लिरिक्स सीधा दिल को छूते हैं और इसकी धुन मन को सुकून पहुंचाती है। इस गाने की मदद से आप अपने दिल की बात जिसे आप चाहते हैं उस तक पहुंचा सकते हैं। इस गाने को रूप कुमार राठौर ने आवाज दी थी वहीं इसका फीमेल वर्जन श्रेया घोषाल ने गाया था।
फिल्म के गाने हुए थे सुपरहिट
रब ने बना दी जोड़ी के और भी गाने काफी फेमस हुए थे जिसमें- रब ने बना दी जोड़ी, तुझ में रब दिखता है, डांस पे चांस मार ले, हौले-हौले हो जाएगा प्यार, फिर मिलेंगे चलते-चलते जैसे गानों ने धूम मचा दी थी। आज भी गाने उतने ही पॉपुलर हैं। इस फिल्म के संगीकतार सलीम-सुलेमान, जयदीप साहनी थे। रोमांटिक कॉमेडी रब ने बना दी जोड़ी को आदित्य चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था और इसे यशराज प्रोडक्शन के बैनर तले बनाया गया था। फिल्म में शाह रुख ने सुखविंदर साहनी का और अनुष्का ने तानी का किरदार निभाया था।
