    Rahat Fateh Ali Khan का ये गाना है हर टूटे दिल का सहारा, सुनते ही आ जाएगी महबूब की याद

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 07:44 PM (IST)

    Rahat Fateh Ali Khan की आवाज के लाखों लोग दीवाने हैं और उनकी आवाज आशिकों के दिलों को सुकून के साथ-साथ दर्द भी देती है। लेकिन उनका एक गाना ऐसा भी है जो 18 साल पहले आया था लेकिन आज भी टूटे दिलों का सहारा बना हुआ है।

    आशिकों के टूटे दिल का सहारा है ये गाना

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। गाने कई बार हमारी दिल की भावनाओं को जाहिर करने का काम करते हैं। कई बार हम मूड और सिचुएशन के हिसाब से म्यूजिक चुनते हैं। वहीं कुछ गाने ऐसे भी होते हैं जिनसे आपकी यादें जुड़ी होती हैं। एक ऐसा गाना है सिंगर राहत फतेह अली खान का जो उन आशिकों के लिए है जिनका प्यार पूरा नहीं हो सका।

    18 साल पहले बना था ये गाना

    ये गाना सुनते ही आप अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं और महबूब की यादों में खो जाते हो। टूटे हुए दिल को राहत पहुंचाना वाला यह गाना 18 साल पहले आई फिल्म नमस्ते लंदन का है जिसमें अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ ने अहम भूमिका निभाई थी।

    AKSHAY (4)

    यूट्यूब पर मिले इतने व्यूज

    जिस गाने की हम बात कर रहे हैं उसके बोल हैं- मैं जहां रहूं, मैं कहीं भी रहूं...तेरी याद साथ है'। इस गाने को राहत फतेह अली खान ने अपनी दर्द भरी आवाज से संजोया है और आज भी यह टूटे हुए दिलों का सहारा बना हुआ है। इस गाने का म्यूजिक हिमेश रेशमिया ने दिया है और इसके बोल जावेद अख्तर ने लिखे हैं। गाने के लिरिक्स इतने इमोशनल हैं कि आप ना चाहते हुए भी उन यादों में खो जाते हो, जो खूबसूरत तो हैं लेकिन आपके दर्द की वजह भी बनी है। YouTube पर इस गाने को 230 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं।

     

    नमस्ते लंदन का यह गाना 18 साल आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था। रोमांटिक कॉमेडी फिल्म नमस्ते लंदन में अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ ने लीड रोल निभाया था। उनके साथ इस मूवी में ऋषि कपूर, नीना वाडिया, जावेद शेख ने भी काम किया था। फिल्म को विपुल अमृतलाल शाह ने किया और रितेश देशमुख ने इसमें कैमियो किया था। ओरिजिनली यह फिल्म अक्षय कुमार के दोस्त की सच्ची कहानी पर आधारित है। नमस्ते लंदन 23 मार्च 2007 में रिलीज हुई थी।

