Rahat Fateh Ali Khan का ये गाना है हर टूटे दिल का सहारा, सुनते ही आ जाएगी महबूब की याद

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। गाने कई बार हमारी दिल की भावनाओं को जाहिर करने का काम करते हैं। कई बार हम मूड और सिचुएशन के हिसाब से म्यूजिक चुनते हैं। वहीं कुछ गाने ऐसे भी होते हैं जिनसे आपकी यादें जुड़ी होती हैं। एक ऐसा गाना है सिंगर राहत फतेह अली खान का जो उन आशिकों के लिए है जिनका प्यार पूरा नहीं हो सका।

18 साल पहले बना था ये गाना ये गाना सुनते ही आप अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं और महबूब की यादों में खो जाते हो। टूटे हुए दिल को राहत पहुंचाना वाला यह गाना 18 साल पहले आई फिल्म नमस्ते लंदन का है जिसमें अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ ने अहम भूमिका निभाई थी।