Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Lata Mangeshkar का ये गाना है हर मां का फेवरेट, 56 साल बाद भी दिल को छू जाते हैं इसके बोल

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 06:44 PM (IST)

    Lata Mangeshkar की आवाज आज भी दिल को छू जाती है, उनके लवसॉन्ग युवाओं को बेहद पसंद हैं लेकिन भारत कोकिला ने कई गाने मां और बच्चे के खूबसूरत रिश्ते पर भी गाए हैं। इनमें से एक गाने के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो आज भी मां अपने बच्चे के लिए गुनगुनाती है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    हर मां को पसंद है लता मंगेशकर का ये गाना

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हम कई बार अपने बड़ों से सुनते हैं कि पुराने जमाने के गानों की बात ही अलग थी। वो इसलिए क्योंकि उस जमाने के गानों के बोल दिल को आज भी छू जाते हैं। वहीं अगर गाने में आवाज स्वर कोकिला लता मंगेशकर की हो तो बात ही अलग ही है। लता मंगेशकर ने बॉलीवुड के कई गानों को अपनी आवाज दी है और आज भी उनकी आवाज करोड़ों दिलों पर राज करती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एक ऐसे ही गाने की बात हम करने जा रहे हैं जिसे लता मंगेशकर ने अपनी आवाज देकर सदियों के लिए अमर बना दिया। दरअसल ये गीत कोई लवसॉन्ग नहीं बल्कि एक मां और बच्चे के रिश्ते पर बना है। यह गाना 56 साल पहले आई फिल्म आराधना का है, इसे सुनकर आज की जनरेशन बड़ी हुई है और इसके बोल आज भी दिल को छू जाते हैं।

    यह भी पढ़ें- Yo Yo Honey Singh के नए गाने में Chillgum में मलाइका के बोल्ड मूव्स ने मचाई खलबली, सोशल मीडिया पर बुरी तरह हुईं ट्रोल

    दिल को छू जाते हैं इस गाने के बोल

    हम जिस गाने की बात कर रहे हैं वह आराधना फिल्म का गाना चंदा है तू मेरा सूरज है तू...(Chanda Hai Tu Mera Suraj Hai Tu) है। इस गाने को लता मंगेशकर(Lata Mangeshkar) ने अपनी आवाज से सजाया है, जिसे हर मां अपने बच्चे के लिए कभी ना कभी गाती ही है। यह गीत एक मां का अपने बच्चे के लिए प्यार दर्शाता है और इसके लिरिक्स दिल को छू जाते हैं। यह गाना मां कई मायनों में अपने बच्चे के लिए गाती है, चाहे वह लोरी हो, उस पर मां को प्राउड हो या यूं ही प्यार जताना हो।

    lata mageshkar (1)

    56 साल पहले रिलीज हुआ था गाना

    1969 में आई फिल्म आराधना के इस गाने को लता मंगेशकर ने अपनी आवाज दी है वहीं इसका संगीत एस डी बर्मन ने दिया है। इसके बोल आनंद बक्शी ने लिखे हैं। आराधना एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा थी जिसे शक्ति सामंता ने डायरेक्ट किया था और राजेश खन्ना-शर्मिला टैगोर ने इसमें लीड रोल निभाया था। इनके अलावा फिल्म में सुजित कुमार, फरीदा जलाल, अभी भट्टाचार्य और अशोक कुमार भी थे। फिल्म 7 नवंबर 1969 को रिलीज हुई थी।  


    यह भी पढ़ें- जब Kishor Kumar ने गाया था पुरुथ और महिला की आवाज में गाना, हक्के बक्के रह गए थे सभी लोग

     