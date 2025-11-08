Lata Mangeshkar का ये गाना है हर मां का फेवरेट, 56 साल बाद भी दिल को छू जाते हैं इसके बोल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हम कई बार अपने बड़ों से सुनते हैं कि पुराने जमाने के गानों की बात ही अलग थी। वो इसलिए क्योंकि उस जमाने के गानों के बोल दिल को आज भी छू जाते हैं। वहीं अगर गाने में आवाज स्वर कोकिला लता मंगेशकर की हो तो बात ही अलग ही है। लता मंगेशकर ने बॉलीवुड के कई गानों को अपनी आवाज दी है और आज भी उनकी आवाज करोड़ों दिलों पर राज करती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एक ऐसे ही गाने की बात हम करने जा रहे हैं जिसे लता मंगेशकर ने अपनी आवाज देकर सदियों के लिए अमर बना दिया। दरअसल ये गीत कोई लवसॉन्ग नहीं बल्कि एक मां और बच्चे के रिश्ते पर बना है। यह गाना 56 साल पहले आई फिल्म आराधना का है, इसे सुनकर आज की जनरेशन बड़ी हुई है और इसके बोल आज भी दिल को छू जाते हैं।

यह भी पढ़ें- Yo Yo Honey Singh के नए गाने में Chillgum में मलाइका के बोल्ड मूव्स ने मचाई खलबली, सोशल मीडिया पर बुरी तरह हुईं ट्रोल दिल को छू जाते हैं इस गाने के बोल हम जिस गाने की बात कर रहे हैं वह आराधना फिल्म का गाना चंदा है तू मेरा सूरज है तू...(Chanda Hai Tu Mera Suraj Hai Tu) है। इस गाने को लता मंगेशकर(Lata Mangeshkar) ने अपनी आवाज से सजाया है, जिसे हर मां अपने बच्चे के लिए कभी ना कभी गाती ही है। यह गीत एक मां का अपने बच्चे के लिए प्यार दर्शाता है और इसके लिरिक्स दिल को छू जाते हैं। यह गाना मां कई मायनों में अपने बच्चे के लिए गाती है, चाहे वह लोरी हो, उस पर मां को प्राउड हो या यूं ही प्यार जताना हो।