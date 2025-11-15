65 साल पहले गाया Lata Mangeshkar का ये गाना बना था पाकिस्तानी स्कूल की प्रार्थना, आज भी सुनकर पिघल जाएगा दिल

एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। स्वर कोकिला लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) का 6 फरवरी को निधन हो गया था। सिंगर एक महीने तक अस्पताल में भर्ती रही थीं। उनके पूरे राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई थी। यूं तो लता जी ने बहुत सारे गाने गाए हैं और इनमें से कई सारे ब्लॉकबस्टर साबित हुए हैं लेकिन उनके एक गाने के बारे में ऐसी कहानी है जिसके बारे में यकीन करना मुश्किल है। ये अपने आप में एक उपलब्धि है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

13 साल की उम्र में रिकॉर्ड किया था पहला गाना लता मंगेशकर ने अपने 7 दशक के करियर में 30,000 से भी ज्यादा गाने गाए हैं। उन्होंने 13 साल की उम्र में साल 1942 में कितीहसाल के लिए अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया था।