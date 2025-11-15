65 साल पहले गाया Lata Mangeshkar का ये गाना बना था पाकिस्तानी स्कूल की प्रार्थना, आज भी सुनकर पिघल जाएगा दिल
स्वर कोकिला लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) का 6 फरवरी को निधन हो गया था। उन्होंने अपने 7 दशक के करियर में 30,000 से अधिक गाने गाए, जिसमें 13 साल की उम्र में पहला गाना रिकॉर्ड किया था। भारत में लता मंगेशकर की कितनी लोकप्रियता थी ये कोई नई बात नहीं है लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान में उन्हें किस तरह सेलिब्रेट किया जाता है, ये हम आज आपको बताएंगे।
एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। स्वर कोकिला लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) का 6 फरवरी को निधन हो गया था। सिंगर एक महीने तक अस्पताल में भर्ती रही थीं। उनके पूरे राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई थी। यूं तो लता जी ने बहुत सारे गाने गाए हैं और इनमें से कई सारे ब्लॉकबस्टर साबित हुए हैं लेकिन उनके एक गाने के बारे में ऐसी कहानी है जिसके बारे में यकीन करना मुश्किल है। ये अपने आप में एक उपलब्धि है।
13 साल की उम्र में रिकॉर्ड किया था पहला गाना
लता मंगेशकर ने अपने 7 दशक के करियर में 30,000 से भी ज्यादा गाने गाए हैं। उन्होंने 13 साल की उम्र में साल 1942 में कितीहसाल के लिए अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया था।
दुनियाभर में पॉपुलर हैं लता के गाने
बता दें कि सिर्फ भारत में ही नहीं दुनियाभर में लता मंगेशकर के अनगिनत प्रशंसक हैं। भारत की प्रतिष्ठित गायिका होने के अलावा, उन्हें पाकिस्तान जैसे हमारे पड़ोसी देशों में भी इतना प्यार मिला कि उन्होंने उनके प्रसिद्ध गीत को अपनाने का फैसला किया। बहुत कम लोग जानते हैं कि लता का गाना 'ऐ मालिक तेरे बंदे हम' एक पाकिस्तानी स्कूल में स्कूल एंथम के तौर पर बजाया गया था।
लता मंगेशकर का गाना 'ऐ मालिक तेरे बंदे हम' फिल्म 'दो आंखें बारह हाथ' का था जोकि 1957 में रिलीज हुई थी। इसे मूल रूप से वसंत देसाई ने कंपोज किया था। इस गाने को एक पाकिस्तानी स्कूल ने अपने स्कूल एंथम के रूप में एडाप्ट किया था।
