दिव्यांग फैन को Virat-Anushka ने किया इग्नोर, गुस्साए यूजर्स बोले- 'क्या फायदा प्रेमानंद महाराज की सीख का'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा की फेमस एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) और टीम इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) आए दिन किसी न किसी वजह से चर्चा में बने रहते हैं। हाल ही में विराट और अनुष्का लंदन से भारत वापस आए हैं और आते ही ये दोनों सीधा वृंदावन में प्रेमानंद महाराज जी (Premanand Maharaj Ji) के दर्शन करने पहुंचे। इस मौके के कपल के कई फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस दौरान विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें ये दोनों एयरपोर्ट पर एक दिव्यांग फैन को इग्नोर करते हुए नजर आए हैं। इसे देखने के बाद तमाम यूजर्स ने विराट-अनुष्का को ट्रोल करना शुरू कर दिया है।

रास ना आया विराट-अनुष्का का व्यवहार विराट कोहली भारतीय क्रिकेट जगत के दिग्गज बल्लेबाज हैं। उनका स्टारडम पूरी दुनिया में फेमस है और उनके चाहने वालों की तादाद काफी अधिक है। हर कोई उनके साथ एक फोटो क्लिक करने के लिए सपने देखता है। इसी आधार पर जब विराट कोहली मंगलवार को अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ स्पॉट हुए।

यह भी पढ़ें- कॉफी विद करण में क्यों नहीं आते Virat-Anushka, करण जौहर ने खुद किया खुलासा इस दौरान एक दिव्यांग फैन भागते हुए विराट कोहली की तरफ पहुंचा। वह कोहली के साथ सेल्फी लेने की तैयारी कर ही रहा था तब तक क्रिकेटर से सिक्योरिटी गार्ड ने उसे खींचकर कर अलग कर दिया। इस दौरान विराट और अनुष्का उस दिव्यांग फैन को पूरी तरह से इग्नोर करते नजर आए।