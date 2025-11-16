तमन्ना भाटिया के बाद फिर 'गुस्ताख इश्क' के चक्कर में पड़े Vijay Varma, 'दंगल गर्ल' संग कोजी फोटो वायरल
अभिनेता विजय वर्मा (Vijay Varma) अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी आए दिन चर्चा में बने रहते हैं। अभिनेत्री तमन्ना भाटिया संग ब्रेकअप के बाद अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि विजय के नए प्यार की तलाश शायद पूरी हो गई है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सुपर 30 और गली ब्वॉय जैसी शानदार मूवीज से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता विजय वर्मा (Vijay Varma) को भला कौन नहीं जानता। विजय अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ आए दिन निजी जिंदगी को लेकर भी लगातार सुर्खियां बटोरते रहते हैं। मौजूदा समय में एक बार फिर से लव लाइफ को लेकर विय का नाम चर्चा में आ गया है।
ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अभिनेत्री तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia) से ब्रेकअप के बाद अब विजय वर्मा की जिंदगी में भी नए प्यार की एंट्री हो गई है। विजय का नाम गुस्ताख इश्क फिल्म में उनके साथ नजर आने वालीं एक्ट्रेस फातिमा सना शेख (Fatima Sana Shaikh) के साथ जोड़ा जा रहा है।
क्या एक दूसरे को डेट कर रहे हैं फातिमा और विजय?
सेलेब्स की करियर के अलावा उनकी निजी जिंदगी के बारे में जानने के लिए भी सिनेप्रेमी काफी रोचक रहते हैं। खासतौर पर जब बात उनकी लव लाइफ के बारे में हो। खबर है कि विजय वर्मा और फातिमा सना शेख के बीच फिल्म गुस्ताख इश्क की शूटिंग के दौरान नजदीकियां काफी बढ़ी हैं।
शनिवार को फातिमा ने विजय संग अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ लेटेस्ट फोटोज को शेयर किया है, जिनमें ये दोनों कोजी पोज देते हुए दिखाई दे रहे हैं।
इन तस्वीरों को देखने के बाद से इस चर्चा ने तूल पकड़ लिया है कि रियल लाइफ में भी विजय वर्मा और फातिमा सना शेख गुस्ताख इश्क के चक्कर में पड़ गए हैं। साथ ही कमेंट में भी तमाम यूजर्स इन दोनों के अफेयर को लेकर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
हालांकि, अभी इनके रिश्ते के बारे में कोई भी आधिकारिक पुष्टि करना जल्दबाजी होगी। इससे पहले एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान फातिमा ने विजय वर्मा संग डेटिंग की खबरों को महज अफवाह बताया था, जबकि एक्टर ने अभी इस मामले में चुप्पी साध रखी है।
कब रिलीज होगी गुस्ताख इश्क
फातिमा सना शेख और विजय वर्मा की जोड़ी आने वाले दिनों में फिल्म गुस्ताख इश्क में दिखाई देगी। ये रोमांटिक ड्रामा मूुवी 28 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। इस मूवी में फातिमा और विजय के अलावा एक्टर नसीरुद्दीन शाह भी अहम भूमिका में नजर आएंगे।
