Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तमन्ना भाटिया के बाद फिर 'गुस्ताख इश्क' के चक्कर में पड़े Vijay Varma, 'दंगल गर्ल' संग कोजी फोटो वायरल

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 09:21 AM (IST)

    अभिनेता विजय वर्मा (Vijay Varma) अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी आए दिन चर्चा में बने रहते हैं। अभिनेत्री तमन्ना भाटिया संग ब्रेकअप के बाद अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि विजय के नए प्यार की तलाश शायद पूरी हो गई है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    अभिनेता विजय वर्मा और अभिनेत्री फातिमा सना शेख (फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सुपर 30 और गली ब्वॉय जैसी शानदार मूवीज से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता विजय वर्मा (Vijay Varma) को भला कौन नहीं जानता। विजय अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ आए दिन निजी जिंदगी को लेकर भी लगातार सुर्खियां बटोरते रहते हैं। मौजूदा समय में एक बार फिर से लव लाइफ को लेकर विय का नाम चर्चा में आ गया है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अभिनेत्री तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia) से ब्रेकअप के बाद अब विजय वर्मा की जिंदगी में भी नए प्यार की एंट्री हो गई है। विजय का नाम गुस्ताख इश्क फिल्म में उनके साथ नजर आने वालीं एक्ट्रेस फातिमा सना शेख (Fatima Sana Shaikh) के साथ जोड़ा जा रहा है। 

    क्या एक दूसरे को डेट कर रहे हैं फातिमा और विजय?

    सेलेब्स की करियर के अलावा उनकी निजी जिंदगी के बारे में जानने के लिए भी सिनेप्रेमी काफी रोचक रहते हैं। खासतौर पर जब बात उनकी लव लाइफ के बारे में हो। खबर है कि विजय वर्मा और फातिमा सना शेख के बीच फिल्म गुस्ताख इश्क की शूटिंग के दौरान नजदीकियां काफी बढ़ी हैं।

    fatimasanashaikh3

    यह भी पढ़ें- रोल अच्छा नहीं था फिर भी मजबूरी में Vijay Varma ने की थी ये फिल्म, ब्लॉकबस्टर होते ही चमक गई रूठी किस्मत

    शनिवार को फातिमा ने विजय संग अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ लेटेस्ट फोटोज को शेयर किया है, जिनमें ये दोनों कोजी पोज देते हुए दिखाई दे रहे हैं। 

    fatimasanashaikh

    इन तस्वीरों को देखने के बाद से इस चर्चा ने तूल पकड़ लिया है कि रियल लाइफ में भी विजय वर्मा और फातिमा सना शेख गुस्ताख इश्क के चक्कर में पड़ गए हैं। साथ ही कमेंट में भी तमाम यूजर्स इन दोनों के अफेयर को लेकर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

    fatimasanashaikh2

    हालांकि, अभी इनके रिश्ते के बारे में कोई भी आधिकारिक पुष्टि करना जल्दबाजी होगी। इससे पहले एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान फातिमा ने विजय वर्मा संग डेटिंग की खबरों को महज अफवाह बताया था, जबकि एक्टर ने अभी इस मामले में चुप्पी साध रखी है। 

    कब रिलीज होगी गुस्ताख इश्क

    फातिमा सना शेख और विजय वर्मा की जोड़ी आने वाले दिनों में फिल्म गुस्ताख इश्क में दिखाई देगी। ये रोमांटिक ड्रामा मूुवी 28 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। इस मूवी में फातिमा और विजय के अलावा एक्टर नसीरुद्दीन शाह भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। 

    यह भी पढ़ें- Gustaakh Ishq Trailer: अंदाज शायराना, ओल्ड स्कूल लव... विजय वर्मा-फातिमा सना की 'गुस्ताख इश्क' का ट्रेलर आउट