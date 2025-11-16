तमन्ना भाटिया के बाद फिर 'गुस्ताख इश्क' के चक्कर में पड़े Vijay Varma, 'दंगल गर्ल' संग कोजी फोटो वायरल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सुपर 30 और गली ब्वॉय जैसी शानदार मूवीज से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता विजय वर्मा (Vijay Varma) को भला कौन नहीं जानता। विजय अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ आए दिन निजी जिंदगी को लेकर भी लगातार सुर्खियां बटोरते रहते हैं। मौजूदा समय में एक बार फिर से लव लाइफ को लेकर विय का नाम चर्चा में आ गया है।

ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अभिनेत्री तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia) से ब्रेकअप के बाद अब विजय वर्मा की जिंदगी में भी नए प्यार की एंट्री हो गई है। विजय का नाम गुस्ताख इश्क फिल्म में उनके साथ नजर आने वालीं एक्ट्रेस फातिमा सना शेख (Fatima Sana Shaikh) के साथ जोड़ा जा रहा है।

क्या एक दूसरे को डेट कर रहे हैं फातिमा और विजय? सेलेब्स की करियर के अलावा उनकी निजी जिंदगी के बारे में जानने के लिए भी सिनेप्रेमी काफी रोचक रहते हैं। खासतौर पर जब बात उनकी लव लाइफ के बारे में हो। खबर है कि विजय वर्मा और फातिमा सना शेख के बीच फिल्म गुस्ताख इश्क की शूटिंग के दौरान नजदीकियां काफी बढ़ी हैं।

हालांकि, अभी इनके रिश्ते के बारे में कोई भी आधिकारिक पुष्टि करना जल्दबाजी होगी। इससे पहले एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान फातिमा ने विजय वर्मा संग डेटिंग की खबरों को महज अफवाह बताया था, जबकि एक्टर ने अभी इस मामले में चुप्पी साध रखी है।