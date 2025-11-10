Gustaakh Ishq Trailer: अंदाज शायराना, ओल्ड स्कूल लव... विजय वर्मा-फातिमा सना की 'गुस्ताख इश्क' का ट्रेलर आउट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मेरा लहजा कैक्टस सा खुरदरा, तेरी बातें रात रानी की तरह... कहानी एक जुनूनी कवि की जो निकलता तो कविता की कला सीखने है लेकिन दिल में प्यार की चिंगारी सफर को अलग मोड़ दे देती है। यह कहानी है आने वाली फिल्म गुस्ताख इश्क (Gustaakh Ishq) की है जो जल्द ही बड़े पर्दे पर दस्तक देगी।

फैशन की दुनिया में रंग भरने वाले मनीष मल्होत्रा (Manish Malhotra) इस अनोखी प्रेम कहानी को बड़े पर्दे पर लाने जा रहे हैं। डिजाइनर की आगामी फिल्म गुस्ताख इश्क बॉलीवुड की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है जो इसी महीने सिनेमाघरों में दस्तक देगी। रिलीज से पहले फिल्म का जबरदस्त ट्रेलर रिलीज हुआ है।

गुस्ताख इश्क का ट्रेलर रिलीज दो मिनट 30 सेकंड के ट्रेलर की शुरुआत एक जुनूनी कवि नवाबुद्दीन सैफुद्दीन रहमान (विजय वर्मा) से होती है जो कवि बनने का ख्वाब लिए दिल्ली आता है और उस्ताद (नसीरुद्दीन शाह) से कविता की कला सीखने की जद्दोजहद में लग जाता है। जब वह उस्ताद के पास आता है तभी उसकी नजर मिलती है उस्ताद की बेटी (फातिमा सना शेख) से जो एक स्कूल में मास्टरनी है।