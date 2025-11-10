Gustaakh Ishq Trailer: अंदाज शायराना, ओल्ड स्कूल लव... विजय वर्मा-फातिमा सना की 'गुस्ताख इश्क' का ट्रेलर आउट
Gustaakh Ishq Trailer: मनीष मल्होत्रा की मोस्ट एंटीसिपेटेड रोमांटिक ड्रामा गुस्ताख इश्क का ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो गया है। फिल्म में विजय वर्मा और फातिमा सना शेख मुख्य भूमिका में हैं। ट्रेलर में विजय का जुनून और फातिमा संग बेइंतहा इश्क दिखाई गई है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मेरा लहजा कैक्टस सा खुरदरा, तेरी बातें रात रानी की तरह... कहानी एक जुनूनी कवि की जो निकलता तो कविता की कला सीखने है लेकिन दिल में प्यार की चिंगारी सफर को अलग मोड़ दे देती है। यह कहानी है आने वाली फिल्म गुस्ताख इश्क (Gustaakh Ishq) की है जो जल्द ही बड़े पर्दे पर दस्तक देगी।
फैशन की दुनिया में रंग भरने वाले मनीष मल्होत्रा (Manish Malhotra) इस अनोखी प्रेम कहानी को बड़े पर्दे पर लाने जा रहे हैं। डिजाइनर की आगामी फिल्म गुस्ताख इश्क बॉलीवुड की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है जो इसी महीने सिनेमाघरों में दस्तक देगी। रिलीज से पहले फिल्म का जबरदस्त ट्रेलर रिलीज हुआ है।
गुस्ताख इश्क का ट्रेलर रिलीज
दो मिनट 30 सेकंड के ट्रेलर की शुरुआत एक जुनूनी कवि नवाबुद्दीन सैफुद्दीन रहमान (विजय वर्मा) से होती है जो कवि बनने का ख्वाब लिए दिल्ली आता है और उस्ताद (नसीरुद्दीन शाह) से कविता की कला सीखने की जद्दोजहद में लग जाता है। जब वह उस्ताद के पास आता है तभी उसकी नजर मिलती है उस्ताद की बेटी (फातिमा सना शेख) से जो एक स्कूल में मास्टरनी है।
पहली नजर में ही विजय को फातिमा सना शेख से इश्क हो जाता है और वह उन्हें पटाने की कोशिश करने लग जाते हैं। उनका इश्क परवान चढ़ता कि उससे पहले विजय की जिंदगी में एक तूफान आता है। फातिमा के सामने राज खुलने का डर, दिल टूटने की खनक और जुदाई... जैसे-जैसे ट्रेलर आगे बढ़ता है, इश्क में चुनौतियों का सफर शुरू होता है। ट्रेलर में ओल्ड स्कूल लव, सस्पेंस और थ्रिल सब कुछ देखने को मिल रहा है।
कब रिलीज होगी गुस्ताख इश्क?
मनीष मल्होत्रा निर्मित गुस्ताख इश्क का निर्देशन और लेखन विभु पुरी न किया है। म्यूजिक का जिम्मा विशाल भारद्वाज ने संभाला है, जबकि लिरिक्स गुलजार ने लिखी हैं। फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, विजय वर्मा, फातिमा सना शेख और शारिब हाशमी जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म 28 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
