    रोल अच्छा नहीं था फिर भी मजबूरी में Vijay Varma ने की थी ये फिल्म, ब्लॉकबस्टर होते ही चमक गई रूठी किस्मत

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 11:59 AM (IST)

    बॉलीवुड के दमदार अभिनेताओं की फेहरिस्त में विजय वर्मा (Vijay Varma) का भी नाम शामिल होता है। लेकिन क्या आपको इस बात की जानकारी है कि जिस फिल्म से उनका करियर चमक गया, उसका रोल उनको कुछ खास पसंद नहीं आया था। 

    हिंदी सिनेमा के अभिनेता विजय वर्मा (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा जगत के सितारों के संघर्ष की कहानी के किस्से हमेशा से चर्चा विषय बनते हैं। इस कड़ी में आज जिक्र अभिनेता विजय वर्मा (Vijay Varma) के स्ट्रगल के बारे में की जाएगी। जिन्होंने बॉलीवुड में नाम कमाने के लिए काफी मेहनत की। दैनिक जागरण संग लेटेस्ट इंटरव्यू में विजय ने इस बात का खुलासा किया है, जिस मूवी ने उन्होंने रातोंरात स्टार बनाया, उसका रोल उन्हें कुछ खास अच्छा नहीं लगा था। 

    इसके अलावा विजय वर्मा ने उस किरदार के लिए एक नहीं बल्कि दो-दो बार ऑडिशन दिया था। आइए जानते हैं कि विजय की वह फिल्म कौन सी है। 

    इस फिल्म से विजय को मिली पहचान

    कुछ फिल्में पहचान ही नहीं यादें भी दे जाती हैं। ऐसी ही फिल्म अभिनेता विजय वर्मा के लिए गली ब्वॉय (Gully Boy) थी। हालांकि, उससे पहले वह कई फिल्में कर चुके थे, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली थी। विजय साल 2017 से जुड़ा किस्सा सुनाते हुए कहते हैं कि मेरी कई फिल्में आई और चली गईं, किसी को मुझमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। साल 2016 में पिंक फिल्म के बाद वैसे ही रोल ऑफर हो रहे थे। मैंने नहीं किए।

    2016 से 2017 तक मैं सिर्फ ऑडिशन देता रहा। एक दिन मैंने घर आकर सारे ऑडिशन के बारे में लिखा, 15 फिल्में थीं, जो मुझे नहीं मिली थीं। जब गली ब्वॉय के ऑडिशन के लिए फोन आया, तो मैंने गूगल पर देखा कि फिल्म में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट हैं। मुझे लगा बड़ी फिल्म कर लूंगा, तो दूसरी फिल्में मिलेंगी। ऑडिशन दिया, एक दिन फोन आया कि निर्देशक जोया अख्तर मिलना चाहती हैं।

    मुझे लगा कि अब ऑडिशन का दौर खत्म हो गया है। मैं ऑटो से बांद्रा उनके ऑफिस पहुंचने ही वाला था कि फिर फोन आया कि फिर से सीन का ऑडिशन करना होगा। ऑफिस पहुंचा तो जोया ने खुद कैमरा उठाकर सीन शूट किया। जब मैंने फिल्म की स्क्रिप्ट मांगी, तो उसमें सबके रोल अच्छे लग रहे थे, सिवाय मेरे। मुझे लगा साइड रोल है। खैर, मेरे पास पैसा, काम नहीं था। वह फिल्म उम्मीद की किरण लगी। उसी फिल्म ने लोगों को प्रभावित किया।

    डिप्रेशन से विजय का हाल हो गया था बुरा

    हाल ही में विजय वर्मा ने इस बात का खुलासा किया है कि डिप्रेशन (Vijay Varma Depression)  के वजह से उनका हाल काफी बुरा हो गया था। लेकिन उस मुश्किल घड़ी में सुपरस्टार आमिर खान की बेटी आइरा खान (Ira Khan) ने उनकी काफी मदद की थी, जिसके चलते वह डिप्रेशन को मात देने में सफल रहे। 

