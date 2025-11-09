रोल अच्छा नहीं था फिर भी मजबूरी में Vijay Varma ने की थी ये फिल्म, ब्लॉकबस्टर होते ही चमक गई रूठी किस्मत

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा जगत के सितारों के संघर्ष की कहानी के किस्से हमेशा से चर्चा विषय बनते हैं। इस कड़ी में आज जिक्र अभिनेता विजय वर्मा (Vijay Varma) के स्ट्रगल के बारे में की जाएगी। जिन्होंने बॉलीवुड में नाम कमाने के लिए काफी मेहनत की। दैनिक जागरण संग लेटेस्ट इंटरव्यू में विजय ने इस बात का खुलासा किया है, जिस मूवी ने उन्होंने रातोंरात स्टार बनाया, उसका रोल उन्हें कुछ खास अच्छा नहीं लगा था।

इसके अलावा विजय वर्मा ने उस किरदार के लिए एक नहीं बल्कि दो-दो बार ऑडिशन दिया था। आइए जानते हैं कि विजय की वह फिल्म कौन सी है। इस फिल्म से विजय को मिली पहचान कुछ फिल्में पहचान ही नहीं यादें भी दे जाती हैं। ऐसी ही फिल्म अभिनेता विजय वर्मा के लिए गली ब्वॉय (Gully Boy) थी। हालांकि, उससे पहले वह कई फिल्में कर चुके थे, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली थी। विजय साल 2017 से जुड़ा किस्सा सुनाते हुए कहते हैं कि मेरी कई फिल्में आई और चली गईं, किसी को मुझमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। साल 2016 में पिंक फिल्म के बाद वैसे ही रोल ऑफर हो रहे थे। मैंने नहीं किए।

मुझे लगा कि अब ऑडिशन का दौर खत्म हो गया है। मैं ऑटो से बांद्रा उनके ऑफिस पहुंचने ही वाला था कि फिर फोन आया कि फिर से सीन का ऑडिशन करना होगा। ऑफिस पहुंचा तो जोया ने खुद कैमरा उठाकर सीन शूट किया। जब मैंने फिल्म की स्क्रिप्ट मांगी, तो उसमें सबके रोल अच्छे लग रहे थे, सिवाय मेरे। मुझे लगा साइड रोल है। खैर, मेरे पास पैसा, काम नहीं था। वह फिल्म उम्मीद की किरण लगी। उसी फिल्म ने लोगों को प्रभावित किया।