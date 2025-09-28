Language
    Vijay Rally Stampede: इस नुकसान की भरपाई... 39 लोगों की मौत पर विजय थलापति का रिएक्शन, मुआवजे का किया एलान

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 12:29 PM (IST)

    Karur Stampede Tragedy साउथ सिनेमा के सुपरस्टार और टीवीके पार्टी के अध्यक्ष विजय थलापति की रैली में भगदड़ मचने से 39 लोगों की मौत हो गई है। तमिलनाडु के करूर में हुए इस भयावह हादसे को लेकर अब विजय की तरफ से पहली प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने मुआवजे का एलान किया है।

    रैली भगदड़ पर विजय की प्रतिक्रिया

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शनिवार 27 सितंबर को तमिलनाडु के करूर में साउथ सिनेमा के सुपरस्टार और राजनीतिक पार्टी तमिलागा वेत्री कझगम (Tamilaga Vettri Kazhagam) के अध्यक्ष विजय थलापति (Vijay Thalapathy) की तरफ से एक रैली का आयोजन किया। जिसमें भारी तादाद में लोगों का जनसैलाब उमड़ा।

    

    लेकिन देखते ही देखते ये रैली मौत और चीख पुकार में बदल गई। करूर रैली भगदड़ (Karur Stampede Tragedy) में 39 लोगों की जान चल गई और कई लोग घायल हो गए। इस हादसे को लेकर अब विजय ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और मृतकों के परिवार वालों के लिए मुआवजे का एलान किया है। 

    विजय थलापति ने जताया शोक

    तमिनाडु के करूर रैली में मची भगदड़ से अभिनेता विजय थलापति को गहरा सदमा पहुंचा है और इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के लिए उन्होंने शोक जताया है। विजय की टीम की तरफ से ऑफिशियल एक्स हैंडल पर लेटेस्ट ट्वीट किया गया है, जिसमें लिखा है- मेरे दिल में बसने वाले सभी लोगों को नमस्कार, कल करूर में जो हुआ, उसे सोचकर मेरा दिल और दिमाग बेहद भारी है।

    इस बेहद दुखद स्थिति में, मैं अपने रिश्तेदारों को खोने के दर्द को कैसे बयां करूं, यह समझ नहीं आ रहा। मेरी आँखें और मन व्यथित और व्यथित हैं। कल (शनिवार) को करूर में जो भीषण हादसा हुआ है, उसके बारे में सोचकर मेरा दिल और दिमाग पर बेहद भारी आघात पहुंचा है।

    इस दुख की खड़ी में, मैं अपने करीबियों का दर्द कैसे बांटू, जिन्होंने अपने को खोया है। इस अनहोनी को लेकर मेरी आंखें नम और मन व्यथित है। आप सभी के चेहरे जिनसे मैं मिला, मेरे जहन में उभर आते हैं। प्यार और स्नेह देने वाले मेरे अपनों के बारे में सोचकर दुख और गहरा जाता है।

    मुआवजे का किया एलान

    इसके अलावा विजय ने कहा है- ये एक ऐसा नुकसान है, जिसका भरपाई नहीं की जा सकती। चाहें कोई भी कितनी सांत्वना दे, हम अपने लोगों के नुकसान को सहन नहीं कर सकते। फिर भी आपके परिवार का एक सदस्य होने के नाते, मैं उन सभी रिश्तेदारों के परिवारों को 20-20 लाख रुपये देना चाहता हूँ जिन्होंने इस भगदड़ में अपनों को खो दिया है और जो पीड़ित हैं, और जो घायल हैं और जिनका इलाज चल रहा है, उन्हें 2-2 लाख रुपये देना चाहता हूँ।

    मैं जानता हूं कि इस नुकसान के सामने ये बहुत छोटी रकम है। लेकिन इस दुख की घड़ी में आपका अपना होने के चलते में मैं हर पल आपके साथ खड़ा हूं। घायलों के लिए मैं ईश्वर से ༀ करता हूं कि वे जल्द स्वस्थ हों, वाकई ये दुख सहन करना बेहद असंभव है।

