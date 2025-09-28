LIVE BLOG

Karur Stampede Live Update: अभिनेता विजय की रैली में हुई भगदड़ में 39 की मौत, पीड़ितों से मिलने पहुंचे उदयनिधि स्टालिन

तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) द्वारा आयोजित एक राजनीतिक रैली में शनिवार को भगदड़ मच गई। इस हादसे में कम से कम 39 लोगों की जान गई है। 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार्यक्रम स्थल से मिले वीडियो में हज़ारों लोग एक बड़े प्रचार वाहन को घेरे हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके ऊपर विजय खड़े होकर भाषण दे रहे हैं।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Karur Stampede: तमिलनाडु के करूर में शनिवार को विजय की तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) द्वारा आयोजित एक राजनीतिक रैली में मची भगदड़ मच गई। इस हादसे में कम से कम 39 लोगों की जान गई। वहीं, 100 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि अभिनेता-राजनेता विजय के रैली में पहुँचने में सात घंटे की देरी के कारण समर्थकों की बेकाबू भीड़ उमड़ पड़ी। इस मामले की जांच की जा रही है। इस घटना से जुड़े पल-पल के अपडेट यहां जानिए...