Karur Stampede Live Update: अभिनेता विजय की रैली में हुई भगदड़ में 39 की मौत, पीड़ितों से मिलने पहुंचे उदयनिधि स्टालिन
तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) द्वारा आयोजित एक राजनीतिक रैली में शनिवार को भगदड़ मच गई। इस हादसे में कम से कम 39 लोगों की जान गई है। 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार्यक्रम स्थल से मिले वीडियो में हज़ारों लोग एक बड़े प्रचार वाहन को घेरे हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके ऊपर विजय खड़े होकर भाषण दे रहे हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Karur Stampede: तमिलनाडु के करूर में शनिवार को विजय की तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) द्वारा आयोजित एक राजनीतिक रैली में मची भगदड़ मच गई। इस हादसे में कम से कम 39 लोगों की जान गई। वहीं, 100 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि अभिनेता-राजनेता विजय के रैली में पहुँचने में सात घंटे की देरी के कारण समर्थकों की बेकाबू भीड़ उमड़ पड़ी। इस मामले की जांच की जा रही है। इस घटना से जुड़े पल-पल के अपडेट यहां जानिए...
पीड़ितों से मिलने पहुंचे डिप्टी सीएम
उपमुख्यमंत्री और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन करूर में हुई भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के शवगृह पहुंचे। टीवीके (तमिलनाडु वेत्री कझगम) प्रमुख और अभिनेता विजय की कल आयोजित राजनीतिक रैली के दौरान हुई भगदड़ में 39 लोगों की मौत हो गई।
मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपये का मुआवजा देगी सरकार
तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने इस दौरान मुआवजे की राशि की घोषणा की है। तमिलनाडु सरकार मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपये मुआवजा देगी।
विजय ने जताया दुख
इस हादसे पर एक्टर विजय ने दुख जताया। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा कि मेरा दिल टूट गया है। मैं असहनीय, अवर्णनीय पीड़ा और दुःख से तड़प रहा हूँ जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मैं करूर में जान गंवाने वाले अपने प्रिय भाइयों और बहनों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करता हूं। मैं अस्पताल में इलाज करा रहे लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।
पीएम मोदी ने जताया दुख
विजय की रैली में हुई भगदड़ पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया। पीएम मोदी ने एक एक्स पोस्ट में कहा कि तमिलनाडु के करूर में एक राजनीतिक रैली के दौरान हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएँ उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं इस कठिन समय में उन्हें शक्ति प्रदान करने की कामना करता हूँ। सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।
शनिवार को विजय की रैली में मची भगदड़
अभिनेता से नेता बने और तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) के अध्यक्ष विजय की रैली में शनिवार को भगदड़ मच गई। इस हादसे में 39 लोगों की जान गई है। वहीं, 100 से अधिक लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।